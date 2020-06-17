«Неиссякаемый источник вдохновения»: Кирилл Серебренников снимет сериал о Тарковском

Кирилл Серебренников занимается разработкой биографического мини-сериала об Андрее Тарковском, сообщают СМИ. Кинематографист лично выступит в качестве режиссёра и сценариста картины, а производством ленты займётся российская кинокомпания Hype Film под руководством Ильи Стюарта. Проект войдёт в число картин, рассчитанных на международную аудиторию.

Кирилл Серебренников работает над драматическим мини-сериалом о жизни советского режиссёра Андрея Тарковского. По информации Variety, Серебренников станет как сценаристом, так и постановщиком ленты, а спродюсируют проект Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря. Они представляют кинокомпанию Hype Film.

«Андрей Тарковский и его шедевры оказали огромное влияние на мировой кинематограф. Они по сей день остаются неиссякаемым источником вдохновения для кинематографистов всех поколений», — рассказал изданию Стюарт.

Ранее Hype Film занималась производством лент Серебренникова «Лето» и «Ученик». Кроме того, под эгидой компании выйдет картина «Петровы в гриппе» — в настоящее время она находится на стадии пост-продакшна. Дата выхода фильма пока не сообщается, до пандемии коронавируса премьера была запланирована на 2020 год.

Продюсер Илья Стюарт

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

И для постановщика, и для студии лента о Тарковском станет первым опытом многосерийной драмы. Илья Стюарт полагает, что этот материал идеально подходит для запуска нового направления. Также продюсер рассказал о планах продвижения фильма на иностранных площадках.

«Мы надеемся на продуктивное взаимодействие с мировыми вещателями и производителями во время проведения виртуального кинорынка Marché du Film», — отметил он.

Картина о Тарковском — не единственный крупный проект кинокомпании: сегодня на разных стадиях разработки находятся несколько лент, предназначенных к показу на международных стриминговых платформах. Детали станут известны в ближайшие месяцы, однако все проекты тесно связаны с Россией.

«Мы рады наблюдать, что аудитория изголодалась по проектам о России с её богатой и обширной историей», — подчеркнул Стюарт.

Тарковский в кино

Жизнь и творчество Андрея Тарковского интересовали и вдохновляли на создание фильмов многих режиссёров. К настоящему моменту снято более 15 документальных картин о Тарковском.

Итальянский режиссёр Донателла Бальиво в 1984 году выпустила трилогию — «Кино — это мозаика, составленная из времени», «Андрей Тарковский в «Ностальгии» и «Поэт кино: Андрей Тарковский». В картины вошли выступления Андрея Тарковского перед зрителями, а также кадры со съёмок его фильмов.

Кинорежиссер Андрей Тарковский во время съемок художественного фильма «Андрей Рублев»

РИА Новости

В одной из частей цикла «Московская элегия» Александр Сокуров сосредоточился на рассказе о жизни Андрея Тарковского, осознанно отказавшись от попытки охватить всё его творчество. Он признался, что в первую очередь избрал своей задачей «создание особой человеческой интонации к памяти и личности Тарковского».

«Мы хотели распорядиться материалом ласково, осторожно, по–доброму. Мы не стремились охватить все стороны жизни и творчества Тарковского. Мы говорим только о том, что оставлено на Родине и что происходило в эти годы на Западе, где Тарковский был вынужден работать», — отмечал Александр Сокуров.

О жизни Тарковского рассказывали и такие режиссёры, как Михал Лещиловский («Режиссёр: Андрей Тарковский»), Денис Трофимов («Жертвоприношения Андрея Тарковского»), Алексей Найдёнов («Андрей Тарковский. Воспоминание»). Кроме того, было снято несколько фильмов, посвящённых съёмкам отдельных картин Тарковского: «Три Андрея» Дины Мусатовой, «На съёмках «Андрея Рублёва» Глеба Панфилова, «На съёмках «Жертвоприношения» Джереми Айзекса, «Рерберг и Тарковский: Обратная сторона «Сталкера» Игоря Майбороды.