Дети полка: тест RT о пионерах-героях

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Святослав Князев
17 июня 1926 года родился Герой Советского Союза Леонид Голиков — юный партизан-разведчик, совершивший множество подвигов и погибший в бою с нацистскими оккупантами. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз плечом к плечу со взрослыми сражались и дети — они стали бойцами партизанских отрядов, членами подпольных организаций, юнгами на флоте. Пройдите наш тест и проверьте, много ли вы знаете о пионерах-героях.
Дети полка: тест RT о пионерах-героях
  • © Wikimedia Commons / РИА Новости

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