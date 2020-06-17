Дети полка: тест RT о пионерах-героях

17 июня 1926 года родился Герой Советского Союза Леонид Голиков — юный партизан-разведчик, совершивший множество подвигов и погибший в бою с нацистскими оккупантами. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз плечом к плечу со взрослыми сражались и дети — они стали бойцами партизанских отрядов, членами подпольных организаций, юнгами на флоте. Пройдите наш тест и проверьте, много ли вы знаете о пионерах-героях.

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