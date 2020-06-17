«Он создавал рок-н-ролльные стереотипы»: в США снимут байопик о лидере Motörhead

В США снимут байопик о жизни и творчестве покойного британского музыканта, вокалиста и основателя рок-группы Motörhead Лемми Килмистера. Действие фильма охватит весь творческий путь артиста, включая время, когда Килмистер работал ассистентом Джимми Хендрикса, а затем выступал в составе группы Hawkwind. Режиссёр картины — Грег Олливер, несколько лет сопровождавший Motörhead на гастролях. Ранее он выпустил документальный фильм «Лемми» о жизни и карьере музыканта.

Американская компания VMI Worldwide займётся производством байопика о жизни покойного британского музыканта, вокалиста и основателя рок-группы Motörhead Иэна Фрейзера Килмистера, более известного как Лемми.

Как сообщает THR, режиссёром проекта станет Грег Олливер, в 2010 году выпустивший документальный фильм «Лемми» о жизни и карьере музыканта. Кинематографист не понаслышке знаком с творчеством Motörhead: в течение трёх лет он сопровождал коллектив на гастролях.

Новый проект Олливера также сосредоточится на Килмистере, которого считают крестным отцом хеви-метала. Фильм охватит весь творческий путь артиста с ранних лет.

Сценарий к картине написала Медени Гриффитс в соавторстве с Грегом Олливером. Продюсированием займутся Андре Релис («Криминальные боссы», «Остров Грэнд-Айл») и Дэймон Лэйн («Аномалия», «Прощание»). В качестве исполнительных продюсеров к проекту присоединятся Стефан Чирази и менеджер Motörhead Тодд Зингерман. Актёры пока не утверждены.

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Грег Олливер рассказал, что работа над байопиком ведётся с 2013 года. Авторы, по их собственному заверению, стремятся к тому, чтобы «рассказ о Лемми, участниках группы Motörhead Филе Кэмпбелле и Микки Ди и всех тех, кто играл важную роль в жизни Лемми, получился правдивым».

Режиссёр пообещал, что музыканты будут гордиться фильмом.

«Всё, что вы слышали о Лемми, скорее всего, правда... но дело не в том, что он жил рок-н-ролльными стереотипами, а в том, что он их создавал. Marlboro Red и Jack Daniels на завтрак, амфетамины на ужин — всё это правда. Но за этим суровым фасадом рок-н-ролльщика скрывался харизматичный, сложный и отважный человек, который никогда не сворачивал с пути и продолжал исполнять музыку, делавшую его счастливым», — приводит THR слова Олливера.

Стефан Чирази и Тодд Зингерман отметили, что полностью доверяют режиссёру.

«Эта история имеет огромную культурную ценность. Если пять лет жизни без него нас чему и научили, так это тому, что Лемми был более уникален, чем кто-либо мог представить. В плане человеческих качеств и свободолюбия ему просто не было равных. Мы хорошо знаем Грега (Олливера. — RT) и полностью ему доверяем. Мы в восторге от того, что идея об этом фильме наконец воплощается в жизнь», — сказали продюсеры.

Ожидается, что производство картины начнётся в начале 2021 года.

AFP

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Иэн Фрейзер Килмистер родился 24 декабря 1945 года в городе Сток-он-Трент, Англия. Музыкой он всерьёз заинтересовался в 1960-х. Некоторое время Килмистер работал ассистентом Джимми Хендрикса, а затем, в 1971-м, стал участником группы Hawkwind, исполняющей психоделический рок. Там Килмистер преимущественно играл на басу и иногда пел. В 1972 году он в составе Hawkwind выпустил хит Silver Machine.

В 1975 году Килмистер был арестован за хранение наркотиков и исключён из группы. Артист решил собрать собственный коллектив, творчество которого было бы более незамысловатым, громким и тяжёлым, чем музыка Hawkwind.

Поначалу состав основанной в 1975 году группы Motörhead то и дело претерпевал изменения, а в 1976 году было собрано устоявшееся классическое трио: отвечающий за бас-гитару и вокал Лемми, барабанщик Фил Тейлор и гитарист Эдди Кларк.

Музыку Motörhead часто характеризовали как спид-метал и треш-метал. Считается, что коллектив стал одним из первопроходцев этих направлений и оказал значительное влияние на развитие тяжёлой музыки в целом.

Одни из первых альбомов Motörhead — Overkill и Bomber — хорошо разошлись в Великобритании, а диск 1980 года Ace of Spades был позитивно принят американскими металлистами.

Всего Motörhead выпустили более 20 студийных альбомов, последний из которых — Bad Magic — вышел в 2015 году. Большинство дисков успешно продавались по всему миру, многие композиции занимали лидирующие строчки в чартах разных стран. Motörhead стали лауреатами ряда престижных наград. В их числе — Kerrang! Awards, «Грэмми» и другие.

Группа распалась после смерти Лемми. Он ушёл из жизни 28 декабря 2015 года из-за агрессивной формы рака. О своей болезни артист узнал за два дня до смерти. На тот момент ему было 70 лет.