Драма в формате ситкома: каким получился сериал о русской женщине-киллере «Надежда»

18 июня в сети начался показ 16-серийной детективной драмы «Надежда» режиссёра Елены Хазановой. Главные роли в ленте исполнили Виктория Исакова и Александр Кузьмин. Героиня Исаковой ведёт двойную жизнь: для близких она бортпроводница бизнес-авиации, любящая жена и мать. А на самом деле — безжалостный профессиональный киллер. Спустя почти 20 лет работы наёмницей женщина решает уйти на покой. Но криминальный мир отпускать её не собирается.

18 июня видеосервис START начинает показ многосерийной детективной драмы «Надежда». Режиссёром проекта стала Елена Хазанова, снявшая такие ленты, как «Один вдох» и «Любовницы». Главные роли в сериале исполнили Виктория Исакова и Александр Кузьмин. Также в проекте задействованы актёры Алексей Морозов, Вероника Корниенко, Алексей Гуськов, Юлия Ауг и другие. Авторы идеи — Алексей Троцюк и Эльдар Великорецкий. Они вместе с Русланом Дощановым и Екатериной Суровцевой выступили в качестве сценаристов.

События в сериале разворачиваются вокруг героини Исаковой — Надежды. На протяжении многих лет женщина ведёт двойную жизнь: для близких она любящая жена и мать, бортпроводница бизнес-авиации, готовая по первому звонку сорваться в любую точку мира. Но в действительности Надежда — профессиональный киллер.

Наёмница работает под руководством героя Кузьмина, который спас её от тюремного заключения сроком на 18 лет. Формально он подарил тогда ещё юной Надежде свободу, однако заставил работать на себя. В какой-то момент героиня понимает, что больше не хочет и не может жить таким образом, и по окончании своего «срока» решает покинуть криминальный мир. Босс, однако, отпускать её не собирается.

По своему замыслу «Надежда» отсылает к фильму 1990 года «Никита». Алексей Троцюк подтвердил, что идея сериала с Исаковой возникла в том числе на почве боевика Люка Бессона. Однако в «Надежде» кинематографисты развивают тему рода деятельности героини.

«Она (Никита. — RT) заходит в какую-то историю и сразу из неё выходит. А что было бы, если бы она там осталась? Что было бы, если бы у неё появилась семья? Смогла бы она защитить эту семью, разорвать тот контракт, за который она получила свободу? И на что бы она надеялась, ещё глубже заходя, становясь ещё более уязвимой?» — задаётся вопросом Троцюк.

В качестве исполнительницы главной роли создатели проекта рассматривали именно Исакову.

«Я решил всё это делать в тот момент, когда увидел Викторию. Потому что для меня из наших актрис она самая опасная», — шутит Троцюк.

© Видеосервис START

Актриса, в свою очередь, отметила, что её в «Надежде» зацепил сценарий. По её словам, она читала его как книгу и даже не анализировала, кого и как ей предстоит играть: «Я просто следила за сюжетом, за тем, как люди меняются, что у них происходит, какие события, как персонаж раскрывается».

Исакова призналась, что главная героиня показалась ей многогранной, неоднозначной и оттого особенно интересной.

«Ты не понимаешь, добрая она или злая, хорошая или плохая, где правда, каким образом она вершит свой суд, как она оправдывает себя перед собой. Это, конечно, дико интересно — вот эта неоднозначность персонажа», — рассказала актриса. Она добавила, что её героиня будет особенно близка и узнаваема российскому зрителю, но персонаж сам по себе универсален и мог бы возникнуть в реалиях любой другой страны.

Создатели сериала обещают, что и другие герои, которые сперва кажутся простыми и понятными, раскроются и со временем предстанут перед зрителями в новом свете.

«Надежда» — своего рода эксперимент. В нём авторы попытались объединить все тренды, которые прослеживаются в современном кино, и привлечь к просмотру максимально широкую аудиторию.

Один из таких трендов — феминизм, в последние годы всё чаще становящийся объектом массовой культуры. В течение всего повествования зрители будут наблюдать за жизнью сильной женщины, способной как очаровать своей красотой и грацией, так и, если нужно, расправиться с мужчинами. В то же время героиня противостоит своему боссу и наставнику.

Несмотря на то что «Надежда» — боевик с трюками, экшеном и другими характерными для жанра чертами, сама история преимущественно женская. Но вполне вероятно, что динамика и присутствие в кадре красивой женщины, порой предстающей в очень эффектных образах, привлекут и часть мужской аудитории.

Авторы сериала учли, что в последнее время зрители тяготеют к коротким форматам, и выпустили боевик с сериями продолжительностью порядка 25 минут каждая (такой хронометраж более привычен для ситкомов). За счёт этого решения в сериале практически нет затянутых и избыточных сцен, на которых зрители могли бы заскучать, а серии получились максимально насыщенными.

© Видеосервис START

Впрочем, минус в небольшом хронометраже тоже есть. В сериале параллельно разворачиваются две истории. Первая — о жизни юной Надежды, которая находится в начале своего криминального пути и готовится к тому, чтобы стать убийцей. Вторая и основная — о том, как, спустя годы, героиня пытается выйти из этого мира. Обе истории, по задумке авторов, представляют собой практически самостоятельные сериалы, делящие и без того скромный хронометраж примерно пополам.

Сложно представить, что столь тесные рамки позволят полноценно раскрыть сразу два драматических сюжета. По крайней мере, в первых эпизодах второстепенная история кажется скорее очень длинным флешбеком, нежели полноценной линией.

Продюсеры рассчитывают, что сериал привлечёт и семейную аудиторию: отношениям Надежды с мужем и дочерью уделено немало внимания. Алексей Троцюк отмечает, что этот сериал демонстрирует новый, современный подход к семейному кино (правда, возрастной рейтинг ленты составляет 18+, и на то есть причины).

Ещё одним трендом, который не обошёл стороной «Надежду», стало увлечение кинематографистов сиквелами. Троцюк признаётся, что в планах у него создание целого «триптиха»: «Вера», «Надежда», «Любовь». И это не условные названия сезонов, каждый из которых продолжает рассказанную в предыдущем историю, а три самостоятельных сериала. При этом актёрский состав должен остаться практически неизменным.

С каждым годом в сети и на телевидении появляется всё больше развлекательного контента. Чтобы выдержать конкуренцию и обратить внимание зрителя на свою продукцию, кинематографисты вынуждены находиться в постоянном поиске новых идей и нестандартных подходов. Окажутся идеи и подходы авторов «Надежды» успешными или в очередной раз докажут, что лучшее — враг хорошего, покажут 16 серий первой части возможного «триптиха».