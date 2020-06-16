«Моя мама смотрела всё, в чём я снимался»: Джон Корбетт о «Сексе в большом городе» и любимых ролях

В начале 1990-х актёр Джон Корбетт всерьёз задумывался о том, чтобы уйти из профессии. Однако вскоре сыграл одну из своих самых запоминающихся ролей — Эйдана из «Секса в большом городе». Также в числе лучших проектов артиста — сериал «Северная сторона» и полнометражная лента «Моя большая греческая свадьба». В интервью-шоу Dennis Miller + one на RT Корбетт рассказал, как пришёл в кино, чем он обязан Саре Джессике Паркер и что делал в самоизоляции.

— Что переманило вас с прекрасных холмов Западной Вирджинии в Голливуд?



— До того, как мне исполнилось два года, мы жили в Окснарде, штат Калифорния, но потом родители разошлись. Мы сели на поезд и уехали жить к бабушке в Западную Вирджинию. Так вот, я окончил старшую школу и поступать в колледж не собирался. Отец мой, работавший сварщиком, сказал: «Давай приезжай, устрою тебя в союз котельщиков». Ну, и я приехал. На машине с несколькими приятелями.

Отца я толком и не знал — с двухлетнего возраста виделся с ним лишь понемногу, только по выходным примерно раз в шесть лет. Отца тоже звали Джон. Так вот, он устроил меня на работу на сталелитейный завод!

Я жил в 50 километрах к югу от Голливуда. Прошло совсем немного времени, и я году в 1984-м, кажется, заработал себе травму спины. Поступил после этого в училище Cerritos и там познакомился с молодыми актёрами — им было всем по 18, совсем недавно школу окончили.

Они пригласили меня на свои занятия, и я сразу же влюбился в это дело — я, не посмотревший тогда ещё ни одной сценической постановки и, как и большинство из нас, обожавший кино. Вот так. За те шесть лет в Голливуде я побывал всего лишь дважды...

— Как вы оказались в кино? Играли в массовке или что?

— Как вы догадались? Я заключил контракт на роли в массовке с кастинговым агентством, и меня начали приглашать на съёмки. Скажем, я играл в оригинальном сериале «Калифорнийский дорожный патруль» и в «Кегни и Лейси». И я прямо чувствовал себя телезвездой. Я звонил матери и говорил: «Мам, в сегодняшней серии «Кегни и Лейси» парня сбивает такси на глазах у трёх очевидцев, один из них — это я».

Для меня это было равносильно роли приглашённой знаменитости. Вся семья собиралась у телевизора: «Вон он! Вон он! Смотрит вниз! Боже! Бесподобно!» И вот около года я снимался в массовке...

Просто невероятно: вот я работаю на сталелитейной фабрике в Сан-Бернардино — и вот уже нахожусь на одной съёмочной площадке с «леди на шесть миллионов долларов» — бионической женщиной. Это было сильно, дружище!

Я всё примечал, набирался опыта и думал: «Хочу получить такую роль, в которой буду разговаривать с бионической женщиной». Поэтому я стал брать уроки актёрского мастерства. Всё потихоньку: сначала получаешь роль, где ты не просто участвуешь в массовке, а тебя уже показывают крупным планом. Скажем, ты с двумя другими статистами помогаешь кому-то выбрать одежду. Всё происходит постепенно.

— Хотя этот карантин многие наши сограждане переживают нелегко, вы развлекаетесь так, как в своё время Лорн Грин, Дэн Блокер, Майкл Лэндон, Пернелл Робертс и Хоп Син — день за днём ведёте хозяйство на своём ранчо «Пондероза»... Как проходит ваш день?

— Встаю примерно в семь утра. Бо (Дерек. — RT) готовит нам кофе, я выхожу на улицу. У нас три лошади. Я их кормлю. Потом чищу стойла в конюшне. Бо идёт в дом и готовит себе небольшой завтрак. Сам я завтракаю примерно в 11 часов. У нас свой огород, сейчас там растёт где-то 16 кустов помидоров. Я направляюсь туда, поливаю кусты, брызгаю их из пульверизатора. Также я выращиваю саженцы, которые собираюсь высадить в открытый грунт.

После всего этого я бросаю собакам мяч, чтобы они немного размялись. Потом хожу, всё осматриваю, чтобы понять, что нужно сделать... У нас и правда совсем нет помощников. Я занимаюсь всем сам.

© Кадр из сериала «Северная сторона» (1990—1995)

— Поговорим о сериале «Северная сторона». Подобные нестандартные сериалы появляются нечасто. Что вы можете вспомнить о том, как получили роль в «Северной стороне», и о том, когда он обрёл популярность?

— Это полностью изменило мою жизнь. Я пришёл на пробы с практически пустым резюме. Да, в 1988-м я снялся в небольшой роли в одном из эпизодов сериала «Чудесные годы». И всё, больше в резюме ничего. Прошло два года, и я даже стал подумывать о том, чтобы отказаться от актёрства, поскольку на горизонте пусто, а жить на что-то надо.

Мне было, кажется, лет 27. Я снялся в рекламе сети ресторанов быстрого питания Jack in the Box, кто-то с киностудии Universal увидел меня в той рекламе и пригласил на встречу. Четыре телефонных разговора спустя я был в самолёте. До тех пор я жил в маленькой квартирке в районе Толука Лейк (в Лос-Анджелесе. — RT), а тут летел в Сиэтл, где прожил потом 14 лет. Одни эти пробы изменили мою жизнь.

Мы были потрясены, когда сериал вызвал у людей такой отклик — он понравился им так же, как и нам. Ведь (как я теперь знаю) в нашем деле такое бывает: работаешь над проектами, над пилотными сериями, которые тебе очень нравятся и, как ты думаешь, должны понравиться всем, но в итоге слышишь только критику. А в тот раз всё было здорово.

— Не знаю, что было после того, как это закончилось, но, может быть, вы подумали, что больше такой заметной роли может и не быть. И вот появляется сериал, который стал ещё популярнее — «Секс в большом городе». Невероятный хит!

— Да, сериал «Северная сторона» закончился в 1995-м. Прошло лет пять — без особых событий. У меня была пара паршивеньких телефильмов, и я по-прежнему жил в Сиэтле, далеко от центра этой индустрии. Стал несколько старше — кажется, мне было 36 или около того. И вот мне предлагают отправиться в Нью-Йорк сниматься с Сарой Джессикой Паркер. Она сама мне нравилась как актриса, но тот сериал, который мне предлагали, — нет.

Мне прислали пару видеокассет, а там все эти шутки ниже пояса. В общем, не моё. Я понимаю, что его показывают и людям нравится, но мне — нет. Поэтому я сказал: «Нет, участие в этом проекте меня не интересует». В те времена моя мама смотрела всё, в чём я снимался, а тут как-то стыдно. Да, и в первой серии я должен быть голым. Так что я пас. Мне сказали: «Ну, ладно».

Но через неделю мне говорят: «Слушай, Сара Джессика хочет, чтобы ты прилетел в Нью-Йорк. Просто познакомиться. Прилетай. Полетишь первым классом за наш счёт». Хорошо. У меня в Нью-Йорке были друзья, и я сказал: «Ладно. Давайте».

© Кадр из сериала «Секс в большом городе» (1998—2004)

Пришёл к ней (Саре Джессике Паркер. — RT) домой, а там был и Майкл Патрик Кинг и, кажется, даже Даррен Стар. И представляете, они меня уболтали — настолько она была очаровательная. И если бы я ей отказал, это стало бы для меня одним из самых больших поводов для сожаления.

Работать было очень приятно и интересно. Ты в Нью-Йорке, снимаешься в сериале не о какой-то глубинке — круче и не представишь. Я прошёл такой путь, а сейчас нахожусь в самом крутом городе и участвую в самом крутом сериале на то время (а это 2000-е). Вечерний эфир по воскресеньям — то время, когда все смотрят. С ума сойти!

— Прошли путь до Эйдана. И могу сказать, Джон, вы как бренд от этого выиграли. Помните, мы с вами были в Твин-Фоллс, когда бежали от лесного пожара? И вот оказались в Твин-Фоллс и остановились у закусочной «Соник». Помню, подходим к стойке, а там были пять молодых особ, и за спиной слышно только: «Эйдан! Эйдан! Эйдан! Эйдан!» Помню, подумал: «В этой роли его запомнят надолго!» Так что вам повезло, что вы на неё согласились. Спасибо обаянию Сары.

— Раз уж речь зашла о слухах из мира шоу-бизнеса, закулисных подробностях, о том, кто с гонором, кто нет, а кто ведёт себя как дива, то скажу вот что: Сара героически предана своему труду. На утренние съёмки того сериала она приходила первой. А после работы, когда все расходились по домам, она шла в студию, где начитывала закадровые монологи для каждой серии.

Она очень усердно трудилась. И обедать ходила каждый день вместе со съёмочной командой, что было вообще неслыханным делом. Обычно ведь как: когда в фильме снимается какая-нибудь большая звезда вроде Томми Ли Джонса, ты ни за что его не застанешь за обедом в компании сотни простых участников съёмок. Сара — чудеснейший человек.

— Что ж, переходим к вопросам из соцсетей... Любимая роль из вашего репертуара?

— Эту роль в моём исполнении почти никто не видел! Во время учёбы в Cerritos я участвовал в небольшой постановке под названием «Непреодолимый порыв». Я тогда как раз осваивал тонкости актёрского мастерства. Мы дали около 25 спектаклей для аудитории человек в 200. Пьеса была просто замечательная! Больше ни одна роль не позволяла мне зарядиться такими же чувствами, как те, что я испытывал в ходе той постановки.

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