Разин или Пугачёв? Тест RT о русских бунтарях

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Татьяна Худякова
16 июня 1671 года на Красной площади в Москве казнили Стеньку Разина — предводителя одного из крупнейших народных восстаний в истории России. Его личность со временем стала частью культуры и фольклора, о нём сочиняли песни, а достоверные сведения о его жизни переплелись с мифами и легендами. Пройдите наш тест и проверьте, сможете ли вы отличить Степана Разина от другого известного бунтовщика, Емельяна Пугачёва.
Разин или Пугачёв? Тест RT о русских бунтарях
  • РИА Новости

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