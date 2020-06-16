Разин или Пугачёв? Тест RT о русских бунтарях

16 июня 1671 года на Красной площади в Москве казнили Стеньку Разина — предводителя одного из крупнейших народных восстаний в истории России. Его личность со временем стала частью культуры и фольклора, о нём сочиняли песни, а достоверные сведения о его жизни переплелись с мифами и легендами. Пройдите наш тест и проверьте, сможете ли вы отличить Степана Разина от другого известного бунтовщика, Емельяна Пугачёва.

РИА Новости