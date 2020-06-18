Многовековое братство: тест RT о славянской истории
Славяне — крупнейшая этноязыковая общность в Европе. Общая численность славянских народов достигает примерно 300—350 млн человек, они составляют основную часть населения более чем в десяти европейских странах. Столетиями славяне играли и продолжают играть важную роль в мировой истории. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы знаете историю славян.
- РИА Новости
- © Александр Полегенько
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