Многовековое братство: тест RT о славянской истории

Славяне — крупнейшая этноязыковая общность в Европе. Общая численность славянских народов достигает примерно 300—350 млн человек, они составляют основную часть населения более чем в десяти европейских странах. Столетиями славяне играли и продолжают играть важную роль в мировой истории. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы знаете историю славян.

РИА Новости

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