«Жизнь — наш лучший режиссёр и учитель»: Зоя Бербер о пути в профессию, новых проектах и откровенных сценах в кино

15 июня телеканал ТНТ начинает показ фантастического комедийного сериала «Проект «Анна Николаевна». Главную роль — попавшего на службу в полицию андроида — в ленте исполнила звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер. В интервью RT актриса рассказала о постановке сложных трюков и съёмке откровенных сцен в «Анне Николаевне», своём пути в профессию, старых и новых проектах. А также объяснила, зачем артисту нужны теоретическая подготовка и серьёзная самодисциплина.

— Вы уже успели посмотреть «Анну Николаевну» в интернете или будете наблюдать за приключениями своей героини по телевизору?

— Конечно, посмотрела. Мне кажется, я была в первых рядах, ждала 26-е число. Сериал выходил на платформе с 25-го на 26-е, в 00:01 я уже включила «Кинопоиск» и начала смотреть серию.

— Какие у вас впечатления? Вам всё понравилось?

— Да, весь сезон! Были, конечно, моменты, за которые я особенно переживала, но всё прошло гладко. Получилась комедия и удался андроид, так что впечатления хорошие.

— Вы довольны тем, как закончился первый сезон? Не хотели другой судьбы для вашей героини?

— Я вообще счастлива, что первый сезон закончился именно так. Очень рада, что в конце был этот «крючок». Вы знаете, даже если бы не планировалось продолжение, «крючок» — намёк на наше будущее. А оно, думаю, будет интересным... Наверное, в нём появятся андроиды, на которых сейчас «Анна Николаевна» немножко намекает. А в каком обличье — посмотрим.

— Да, сериал стоит пересмотреть хотя бы ради того, чтобы попытаться понять, чем обусловлена столь неожиданная концовка. Вы-то уже знаете ответ на этот вопрос?

— Лишь приблизительный. Второй сезон в планах был, но окончательное решение оставалось за зрителем. Думаю, «Кинопоиск HD» хотели посмотреть на реакцию людей, как они примут материал. Зрители приняли его настолько классно, что и телеканал ТНТ решил показать «Анну Николаевну». Теперь продолжение точно будет, второй сезон выйдет в следующем году. Новый сезон обещают ещё более ярким, интересным, захватывающим.

— Уже известно, когда пройдут съёмки сиквела? Не повлияла ли на производство второго сезона ситуация с коронавирусом?

— Вот уж не знаю. Известно только, что съёмки будут проходить в Москве: сюда переберутся некоторые герои (не знаю, кто конкретно). Появятся и новые персонажи... Будем надеяться, что ситуация не повлияет на производство.

— Над вторым сезоном будет работать та же команда?

— Да, будет работать та же авторская команда. А зачем что-то менять, если это работает, если люди сработались, уже понимают друг друга и знают, что было до и куда стремиться дальше?

— Расскажите, как проходили съёмки первого сезона. Где вы снимали и как долго? Как проходили смены? Обошлось без пожаров, потопов и других нештатных ситуаций?

— Съёмки у нас проходили в Санкт-Петербурге, Пушкине, Выборге... Вся та сторона, рядом с Северной столицей нашей страны.

Проходили классно, легко, без пробок и с замечательной погодой. Вообще я застала как минимум три сезона в Петербурге. Успела захватить немного весны, лето, осень и даже, мне кажется, почувствовать зиму. То есть все четыре сезона.

Всё шло весело, ладно, складно, без каких-либо эксцессов. Конечно, каскадёрские трюки, кран, старые крыши — всё это было достаточно опасно. Нет, ничего не случилось! Но эти съёмочные дни проходили особенно сложно, потому что нужно было все силы бросить на безопасность каскадёров и артистов.

— Кстати, о трюках. Ваша героиня — робот, который умеет всё на свете (кроме нормального взаимодействия с людьми). Пришлось ли вам осваивать какие-то навыки для этой роли?

— У нас перед началом и во время съёмок было несколько занятий с командой каскадёров. Я вообще влюблена во всех этих ребят, в то, как они посвящают себя делу, как они отрабатывают всё профессионально, чётко, никакой слабины никому не дают. Нет такого, что вот, я актриса, главная героиня, надо бы со мной как-то понежнее... Нет! Собралась сама лезть на стену — будь добра сделать это так, как делаем мы, профессионально. И они отрабатывали со мной всё от и до. Безумно благодарна им, во-первых, за то, что я была допущена до трюков. А во-вторых, за то, что они так со мной работали.

© КиноПоиск HD

Бои, которые мы отрабатывали, вошли далеко не все. Не на всё хватало времени или были возможности. Например, планировалась такая масштабная драка, долгая, красивая, с поднятием наверх (я забиралась на партнёров). Но в самой квартире низкие потолки, и сделать это там было невозможно. Или у нас какой-то рисунок был построен на полу, но комнатка опять же небольшая.

— В сериале есть ещё одна непростая, очень откровенная сцена с вашим участием. Как её снимали? Вы не испытывали смущения?

— Мне кажется, я не открою вам тайну, если скажу, что в этой сцене часть тела принадлежала моему дублёру, а другая часть — мне. А уж какая именно — гадать вам (Смеётся.).

— Почему вы решили позвать дублёра?

— Мы изначально приняли это решение, чтобы я не переживала за сцену во время работы с партнёром. Чтобы режиссёр, оператор, продюсеры остались довольны, мы все вместе выбрали дублёра, замечательную девочку, которая и сыграла идеальное тело андроида. Так что мне не пришлось смущаться: я эту часть работы отдала профессионалу.

— В 2012 году вы вошли в пятёрку самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Как вы отнеслись к такому признанию?

— Это не имеет для меня большого значения, но было очень приятно. Настолько, что даже неловко! Я понимаю, что пятое место в списке самых сексуальных женщин России — это ответственность (Смеётся.).

Знаете, в девятом классе мне дали грамоту «Мисс Очарование». И вот её я ношу с такой гордостью, что, даже если я буду скакать по всей сотне самых сексуальных женщин, мою грамоту «Мисс Очарование» никто не переплюнет.

— Раньше вас знали преимущественно по роли Леры из «Реальных пацанов», но не исключено, что теперь будут воспринимать как Анну Николаевну. Может быть, самое время: «Пацаны» в эфире уже десятый год. Как вам кажется, вы могли бы устать от этого проекта?

— Нет, от «Реальных пацанов» я никогда не устану. Во-первых, я до сих пор помню эти ощущения, когда ты соглашаешься и не знаешь, что же будет дальше: ты сейчас или провалишься, или рискнул и будешь пить шампанское. Это было так страшно, что надолго запомнилось!

Во-вторых, я знаю, как создаётся этот сериал от и до, ещё с момента написания сценария. Как все подключаются, как авторы спорят между собой. Или, наоборот, как они договариваются и радуются новым задумкам. И они не высасывают из пальца, как иногда говорят. Меня крайне обижают подобные комментарии, потому что у нас, пермяков, вообще не принято так работать.

Пока сериал идёт, слава богу. Но всё должно когда-нибудь заканчиваться. И потом я, наверное, с удовольствием буду его пересматривать.

— Многие знаменитости начинали карьеру в Москве, но вам удалось заявить о себе в родном городе. Важно ли жить в столице, чтобы развиваться в творческом плане?

— Начну с того, что мне очень-очень повезло. Сначала, когда меня утвердили в проект «Реальные пацаны», я отказалась: испугалась, что не успею доучиться. И, собственно, была права. Как тогда сказала Жанна Кадникова (режиссёр и сценарист сериала «Реальные пацаны». — RT): «Все едут за этим в Москву, в Питер, а тебе сюда привезли. Подумай хорошенько, стоит ли отказываться от такой возможности».

© ТНТ

В Москве тяжело, гораздо тяжелее. Но кому ещё так приходит удача в родном городе? Хотя сейчас, в век соцсетей, возможно всё, необязательно ехать для этого в Москву. Но попытать удачу всё же стоит. Если ты хочешь стать актёром — попробуй поступить сюда, кто знает... Можно сначала попробовать начать и в родном городе, а в Москву и Петербург просто съездить, посмотреть — почему нет.

— На ваш взгляд, чтобы достичь успеха в актёрском мастерстве, необходима учёба, серьёзная теоретическая подготовка или всего можно достичь практикой?

— Теоретическая подготовка — это хорошо, она обязательно должна быть. Всё нужно обсудить, почитать, а потом — обязательно достигать на практике. И, мне кажется, только практика даст результат. Это как воспитание ребёнка: сначала рассказываешь, показываешь, дальше смотришь, как он что-то делает. И понимаешь, что к десятому разу он научится, но это произойдёт только в том случае, если он будет делать сам, это будет его личная практика. Так и в жизни...

Жизнь, наверное — наш лучший режиссёр и лучший учитель. Здорово, если артист это понимает, у него глаза и душа открыты, и он готов воспринимать информацию, чтобы её обрабатывать и выдавать результат.

— Ваша дочь Надя снималась в «Реальных пацанах» и вместе с вами принимала участие в шоу на телевидении. Она уже интересуется актёрской профессией?

— Интересуется, но в соответствии со своим возрастом. Ей исполняется пять, и день рождения будет считаться идеальным, если он пройдёт как её концерт, со сценой, песнями и плясками, — потому что она собирается стать актрисой.

Но пока она понимает только, что актриса — та, которая всё время уезжает из дома, где-то путешествует, её на работе ведут режиссёры, а она выполняет задачи (уже немало для пятилетней девочки!).

Посмотрим: если она действительно захочет стать актрисой, и театр у неё будет, и танцы, и дополнительные курсы, и музыка. Чтобы умела всё и понимала, что эта профессия — не дуракаваляние.

— У вас очень насыщенный график: кино, театр, съёмки программы про путешествия... А выходные бывают?

— Лукавит тот, кто говорит, что у него нет времени. Всегда можно найти время и для себя, и для работы, и для семьи. Главное во всём этом — самодисциплина.

Как только я вхожу в рабочий режим, самоконтроль — это первое, о чём вспоминаю и что держу в голове. Я чётко должна знать и распределять свой день, чтобы никого не подвести.

И выходные, конечно же, бывают. Даже когда случались, как я их называю, марафоны из рабочих дней — у меня максимум было 34 съёмочных дня подряд в разных проектах, — я находила время. Пускай это всего полденёчка: часть дня ты работаешь, а часть у тебя есть для того, чтобы побыть либо с самой собой, выйти погулять по городу, либо провести время с семьёй.

— Как вы себя почувствовали, когда из жизни в таком бешеном ритме перешли в самоизоляцию? Не скучно ли было?

— Нет, мне не было скучно, потому что я работала. Почти весь период самоизоляции я участвовала в съёмках «Реальных пацанов», а также в создании ещё двух проектов, один из них — «ЧУМА!». О третьем смогу рассказать чуть позже. Так что я не скучала. И, когда закончился карантин, знаете, что я сделала? Я начала отдыхать. Я в него вошла. Так что ничем вас не удивлю.

Единственное — в самом начале карантина я решила заняться собой, изучить какие-то новые интересные практики. Но всё, что я успела — это начать курс астрологии. Сейчас я пытаюсь сдать все долги по лекциям, появившиеся из-за работы. Но мне нравится, очень интересно.

Сейчас у меня выходные, потому что всё на подготовке. Пандемия сильно подкосила кинопроизводство: сроки полетели, и сейчас нужно это всё восстанавливать. Какие-то проекты заморожены, но, слава богу, не отменены. Все приводят себя в чувство, поэтому пока не известно, что будет дальше.