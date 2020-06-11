Какой вы помещик из «Мёртвых душ»? Тест RT о поэме Гоголя

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RT
11 июня 1842 года в свет вышел первый том произведения Николая Гоголя «Мёртвые души», определённого самим автором как поэма. Историю, которая легла в основу книги, рассказал автору Александр Пушкин. Произведение было задумано в виде трёхтомника, но закончен в итоге был только один: второй Гоголь уничтожил, а третий так и не начал писать. Пройдите наш тест и проверьте, на какого помещика из «Мёртвых душ» вы похожи больше всего.
Тест RT о поэме Гоголя
  • © Кадр из фильма «Мёртвые души» / «Мосфильм»

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