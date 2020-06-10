Анна Каренина или Элен Курагина? Тест RT о персонажах книг Льва Толстого

10 июня исполняется 99 лет со дня основания Государственного музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». В этом родовом имении великий писатель появился на свет и прожил большую часть жизни. Именно в Ясной Поляне написаны его главные произведения, там же находится и его могила. С 1921 года усадьба функционирует как музей, первыми его директорами стали Александра Львовна Толстая и Сергей Львович Толстой, дети писателя. Попробуйте по описаниям угадать персонажей двух самых известных романов Льва Толстого — «Войны и мира» и «Анны Карениной».

РИА Новости

© Александр Красавин