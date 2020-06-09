Пётр I или другой властитель? Тест RT о великом русском правителе
9 июня родился Пётр I Алексеевич, вошедший в историю как Пётр Великий. Он превратил Россию в империю, создал мощный флот и кардинально изменил курс развития. Несмотря на противоречивые оценки его личности экспертами, Пётр считается одним из самых выдающихся правителей в истории государства. Пройдите наш тест и проверьте, сможете ли вы отличить его от других царей и императоров.
- РИА Новости
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в Viber