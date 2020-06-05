Эффект бабочки: тест RT о творчестве Рэя Брэдбери

Восемь лет назад, 5 июня 2012 года, умер Рэй Брэдбери, американский писатель, классик научной фантастики. Несмотря на то что его называют одним из основоположников этого жанра, сам он себя таковым не считал, а большинство его произведений можно отнести к притчам, сказкам, фэнтези и просто к так называемой большой литературе. Сложно найти читателя, незнакомого с творчеством Брэдбери. Он считался одним из самых читаемых американских писателей в СССР. Проверьте, насколько хорошо помните книги Брэдбери.

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