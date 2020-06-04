За гуманизм и дело мира: тест RT об истории русской сатиры

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4 июня 1922 года в свет вышел первый номер журнала «Крокодил». Сначала как приложение к газете «Рабочий», а затем как самостоятельное издание. Какое-то время он оставался единственным всесоюзным сатирическим журналом, а многие из работавших там писателей и поэтов стали настоящими классиками. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы знаете историю русской сатиры.
За гуманизм и дело мира: тест RT об истории русской сатиры
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