«Товарищ» Зеленского: главой Минкультуры Украины назначен создатель «Доярки из Хацапетовки»

4 июня Верховная рада поддержала кандидатуру Александра Ткаченко на пост главы Министерства культуры и информационной политики Украины. Ткаченко известен как бывший генеральный директор холдинга «1+1 Медиа». За более чем 30 лет работы на телевидении он организовал работу порядка десяти телеканалов, а также выпустил на экраны множество фильмов и сериалов. В их числе — «Доярка из Хацапетовки» и «Ментовские войны. Киев», «Когда на юг улетят журавли» и «Последний москаль». Летом 2019 года продюсер оставил работу в медиа, чтобы вплотную заняться политикой.

В четверг, 4 июня на заседании Верховной рады Украины было принято решение о назначении на пост главы Министерства культуры и информационной политики страны бывшего гендиректора холдинга «1+1 Медиа» и члена партии «Слуга народа» Александра Ткаченко.

«Я поклялся! Ну что ж, теперь ждём нового этапа. Совет поддержал мою кандидатуру на должность министра культуры и информационной политики. Спасибо за доверие коллегам героям и президенту. Спасибо украинцы! Впереди много проблем, которые, объединившись, мы преодолеем», — написал Ткаченко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в настоящее время перед вверенным ему ведомством стоят такие задачи, как: восстановление финансирования, полная реструктуризация, обновление административного потенциала министерства и проведение аудита.

«Реальная цифра, которую нужно направить на поддержку культуры и туризма страны — 3-4 млрд гривен. Чтобы выжить и вернуться к разговорам о развитии. После этого мы можем двигаться дальше», — заявил чиновник.

Журналист, продюсер, депутат

Александр Ткаченко родился 22 января 1966 года в Киеве. С его словв, первые шаги в журналистике он сделал уже в восьмом классе школы, когда начал писать для различных изданий. В 1983-м Ткаченко поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на факультет журналистики, однако был вынужден прервать обучение из-за срочной службы (тогда в армию призывали в том числе студентов вузов).

По собственным воспоминаниям, Ткаченко не планировал заниматься политической журналистикой. В студенческие годы он начал работать в молодёжной информационно-развлекательной программе украинского телевидения «Гарт».

К началу 1990-х Ткаченко стал стрингером Reuters в Киеве и сотрудничал с агентством до 1994 года. Журналисту брал интервью у далай-ламы, президента Франции Жака Ширака, премьер-министра Канады Жана Кретьена и чилийского лидера Аугусто Пиночета.

© Пресс-служба президента Украины

Также в 1990-х Александр Ткаченко руководил продакшн-студией «Нова мова», которая занималась производством программ для украинских телеканалов. В 1996 году Ткаченко основал информационную телепрограмму ТСН для телеканала «1+1». Позже он возглавил холдинг Виктора Пинчука, который включает «Новый канал», ICTV и СТБ.

В 2008-м Ткаченко был заместителем генерального директора российского телеканала РЕН ТВ, однако в том же году занял пост генерального директора группы «1+1 медиа», куда входит ряд каналов, принадлежащих Игорю Коломойскому — «1+1», «2+2», ТЕТ и другие.

В 2019 году Александр Ткаченко покинул пост генерального директора холдинга и стал депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа». Он является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, а также членом Временной следственной комиссии Верховной рады для проведения расследования сведений о соблюдении требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечении противодействия информационному воздействию Российской Федерации.

На этом посту в апреле 2020 года Ткаченко призвал закрыть онлайн-кинотеатры для противодействия «российской пропаганде». «Теперь внимание украинцев (обращено. — RT) на стриминговые сервисы, и это открывает простор для пропаганды», — заявил он.

Ткаченко был одним из тех, кто в 2014 году лоббировал запрет на Украине фильмов и сериалов, пропагандирующих силовые структуры России (соответствующий запрет вступил в силу в июне 2015 года).

Примечательно, что уже в 2019-м продюсер выступал против отказа от фильмов, в съёмках которых принимали эпизодическое участие «запрещённые» российские актёры. Он подчёркивал, что на Украине воспрещается показывать ленты с участием 200-300 российских артистов, и большинство этих запретов «выглядит сомнительно».

Также Ткаченко входит в группы по межпарламентским связям с такими государствами, как Япония, Норвегия, Польша, США, Франция и Литва.

О работе и отношениях с Зеленским

В августе 2019 года в интервью DW Ткаченко заявил, что ранее не задумывался о «своём месте в политике».

«Но теперь этот шанс, который сегодня появился, и этот высокий уровень доверия к Зеленскому говорит о том, что в обществе назрели перемены и есть серьезная возможность перезагрузки системы», — сказал он.

В мае 2019 года, спустя несколько дней после того, как определился победитель президентской гонки, Ткаченко встретился с украинскими журналистами. В ходе беседы он отметил, что рад исходу выборов. Грядущее президентство Зеленского он назвал «окном возможностей» и «трендсеттерной историей».

«Зеленский — русскоязычный парень, но украинский патриот, с европейскими ценностями... является для них (для России. — RT) более страшным вызовом, к тому же он не принадлежит к классу людей, которые имели дело с постсоветским пространством. Он — не олигарх, хоть и сделал в бизнесе себя сам, без фабрик в России и без политического прошлого, к которому можно прицепиться... он гораздо более прагматичный, терпимый и молодой, с быстрым умом», — утверждал Ткаченко.

С Зеленским Ткаченко работал на протяжении многих лет — студия «Квартал-95», основателем и художественным руководителем которой был нынешний президент Украины, производила контент для «1+1». В то же время, Ткаченко отмечал, что считает Зеленского «товарищем», а не близким другом.

По словам продюсера, Зеленский не должен благодарить «1+1 Медиа» за голоса избирателей, хотя тогда подведомственный Ткаченко холдинг «возможно, был фактором сдерживания против вранья Порошенко».

В ходе той же беседы Ткаченко пообещал, что не пойдёт работать ни в администрацию президента, ни в Министерство информполитики.

«Его вообще (министерство. — RT) закрыть нужно, потому что смысла в нем не вижу никакого. Они нам присылают бумажки с завидной регулярностью о том, чтобы мы разместили какой-то социальный ролик. Если в этом смысл деятельности целого министерства — я не понимаю, зачем оно», — отметил будущий министр.

К слову, в 2019 году ведомство было упразднено и заменено на Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины. В марте 2020-го название ведомство изменилось на «Министерство культуры и информационной политики Украины».