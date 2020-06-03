Комикс Уэса Андерсона и дебют Вигго Мортенсена: какие фильмы должны были показать на отменённом Каннском кинофестивале

Оргкомитет Каннского кинофестиваля назвал фильмы, которые были отобраны в основную программу отменённого из-за пандемии коронавируса смотра. В программу вошли 56 лент, 15 из которых сняли дебютанты. В числе отобранных — «Лето 85-го» Франсуа Озона, «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, сиквел хоррора «Поезд в Пусан» Ён Сан Хо, а также режиссёрский дебют Вигго Мортенсена «Падение».

Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр и программный директор Тьерри Фремо огласили список из 56 фильмов, которые были отобраны в основную программу 2020 года (смотра, отменённого из-за пандемии коронавируса). Все названные картины будут продвигаться с маркировкой Cannes 2020.

В их число вошли самые ожидаемые фильмы от режиссёров, которые ранее участвовали в фестивале. Прежде всего, это драма о подростках «Лето 85-го», снятая Франсуа Озоном. Ещё одна важная лента — похожий на комиксы (по мнению комиссии) фильм «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, премьера которого запланирована на осень.

Режиссёр из Японии Наоми Кавасе, ранее трижды удостоенная разных призов фестиваля, представляет картину True Mothers («Настоящие матери»). В конкурсе этого года мог бы участвовать её соотечественник Кодзи Фукада с лентой The Real Thing («Первоклассная вещь»), а также два южнокорейских постановщика. Комиссия отобрала фильмы «По дороге в страну счастья» Лим Сан Су и «Поезд в Пусан 2: Полуостров» Ён Сан Хо.

В программу также вошли две ленты оскароносного Стива Маккуина — Lover’s Rock («Скала влюблённых») и Mangrove («Мангровое дерево»).

Обладатель приза жюри 1998 года, режиссёр картины «Курск» Томас Винтерберг стал участником программы с фильмом «Ещё по одной». Интересным актёрским составом порадует лента ADN («ДНК») Майвенн Ле Беско: роли в ней исполнили такие звёзды французского кино, как Фани Ардан и Луи Гаррель. В ленте бельгийского режиссёра Лукаса Бельво Des Hommes («Внутренний фронт») можно будет увидеть Жерара Депардье.

В числе новичков неожиданно оказался актёр Вигго Мортенсен: в программу вошёл его режиссёрский дебют «Падение», где артист также исполнил центральную роль.

Отдельно Тьерри Фремо огласил список из пяти комедий — все они сняты французскими режиссёрами. Это Antoinette Dans Les Cévènnes («Антуанета в Сивеннах») Каролин Виньяль, Les Deux Alfred («Два Альфреда») Брюно Подалиде, Un Triomphe («Триумф») Эмманюэля Курколя, L’origine Du Monde («Сотворение мира») Лорен Лафит и Le Discours («Речь») Лорен Тирар.

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В секцию документального кино попали три работы: En Route Pour Le Milliard («Путь к миллиардам») Дьюдо Хамади, The Truffle Hunters («Охотники за трюфелем») Майкла Дуэка и Грегори Кершоу, 9 Jours À Raqqa («9 дней в Ракке») Ксавье де Лозанна.

Также комиссия выбрала четыре анимационных ленты. Ими стали картина Aya to majo («Уховёртка и ведьма») Горо Миядзаки, Flee («Бежать») датского режиссёра Джонаса Поэра Расмуссена, а также Josep («Джозеп») — лента о гражданской войне в Испании от режиссёра-дебютанта Орель. Завершил список мультфильм Disney «Душа» о загробной жизни, мечтах и вдохновении, которую снял Пит Доктер. Его кинотеатральная премьера на данный момент ожидается в ноябре.

Кроме того, стало известно, что Пьер Лескюр был переизбран на пост президента фестиваля. Начался его третий срок в данной должности.

В текущем году в отборочный комитет поступило рекордное число фильмов — 2067. Это первый случай за всю историю, когда их количество превысило 2000. По словам Фремо, это говорит о том, что кино по-прежнему важно и незаменимо в современном обществе.

«Хотя кинотеатры закрыты на протяжении вот уже трёх месяцев — такое происходит впервые с момента первого коммерческого киносеанса, устроенного братьями Люмьер 28 декабря 1895 года — данная программа Каннского кинофестиваля свидетельствует, что кинематограф умирать не собирается. Он по-прежнему уникален и незаменим. Мы живём в мире, в котором движущиеся картинки постоянно развиваются — это касается как показа фильмов, так и самих кинокартин. Кино меняет мир к лучшему благодаря тем, кто его создаёт, кто даёт ему жизнь, а также тем, кто его смотрит и возвеличивает», — отметил Тьерри Фремо.

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Свыше 40% заявок (909) получено от дебютантов. Количество фильмов в основной программе более-менее соответствует ежегодному показателю (в 2019 году — 59 картин, в 2018-м — 56). В их числе — 15 дебютных работ, которые традиционно попадают в программу, поскольку одной из миссий фестиваля организаторы смотра считают открытие новых талантов.

«Задача любого фестиваля — отметить на карте мира новые таланты. В Канне мы это прекрасно понимаем. В этом году у нас была уникальная возможность увидеть, как фильмы, созданные для большого экрана, уверенно обосновались на экранах малых. Мы хотим подтвердить своё желание сохранить традиции кино, не отворачиваясь при этом от его будущего», — отметил Фремо.

Ранее Каннский кинофестиваль присоединился к движению 50/50 и потому старается учитывать гендерное равенство как при выборе членов жюри, так и при составлении программы фестиваля.

В 2020 году более 25% от общего количества заявок были присланы режиссёрами-женщинами. В программу фестиваля вошли 16 снятых женщинами картин — больше, чем в прошлые годы (14 — в 2019 году, 11 — в 2018-м), и составляет 28,5% от всех отобранных лент. При этом, если учитывать исключительно фильмы французского производства, доля картин женщин-режиссёров составит порядка 38%. Всего в этом году в программе 21 французский фильм.

«Растущее число женщин-режиссёров в программе фестиваля является результатом происходящих в последние годы изменений. Это служит количественным и качественным свидетельством вклада женщин в современный кинематограф с точки зрения художественных и общечеловеческих ценностей, независимо от того, режиссёры они или технические специалисты. Суть не столько в цифрах, сколько в радостных перспективах: когда позднее в июне мы опубликуем статистику программы короткометражных фильмов или программы (студенческих картин. — RT) Cinéfondation, вы увидите, что среди молодых кинематографистов присутствие женщин-режиссёров ещё более значительно и предвещает наступление эпохи равноправия, к которой мы все стремимся», — рассказал Фремо.

Директор смотра подчеркнул, что некоторые ожидаемые картины, которые могли бы быть представлены на фестивале, не вошли в финальную программу, поскольку их производители приняли решение отложить релиз и показать ленты на смотрах следующего года. Таким образом, отборочная комиссия фестиваля сделала акцент на лентах, которые выйдут в прокат в ближайшие месяцы.

«К обычному для нас критерию отбора фильма, столь же неопределённому, как и очевидному (а иногда и не столь очевидному!), к нашему обычному вопросу «Подходит ли эта картина для Каннского фестиваля?» мы порой добавляли ещё один: «Разве это не идеальный фильм, чтобы вернуть людей обратно в кинотеатры?», — пояснил Фремо.

Reuters

© Regis Duvignau

73-й Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая. В марте стало известно о его переносе на июль, а 13 апреля французские власти объявили о запрете на проведение крупных массовых мероприятий до конца лета. На осень были запланированы другие крупные смотры (Венецианский, а также фестиваль в Торонто), поэтому оргкомитет Каннского кинофестиваля принял решение отказаться от его проведения в этом году.

По словам Тьерри Фремо, организаторы всегда до последнего стараются не отменять фестиваль.

Однако оргкомитету и ранее приходилось идти на радикальные меры. Впервые Каннский кинофестиваль должен был состояться в 1939 году, но его отменили из-за Второй мировой войны. В итоге смотр проходит с 1946 года.

Ещё один нестандартный случай произошёл в 1968 году. Фестиваль начал работу в запланированные сроки, но спустя несколько дней был закрыт из-за массовых протестов во Франции.