Кафка на ночь: тест RT о творчестве писателя

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RT
3 июня 1924 года умер Франц Кафка — немецкоязычный писатель еврейского происхождения, проживший большую часть жизни в Праге. Он практически не был известен при жизни, а перед смертью и вовсе попросил своего друга уничтожить все его произведения. Просьбу тот не выполнил, а, наоборот, опубликовал тексты. Так мир узнал об одном из самых выдающихся литераторов XX века. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы знакомы с его творчеством.
тест RT о творчестве писателя
  • AFP
  • © Michal Cizek

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