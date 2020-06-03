Кафка на ночь: тест RT о творчестве писателя

3 июня 1924 года умер Франц Кафка — немецкоязычный писатель еврейского происхождения, проживший большую часть жизни в Праге. Он практически не был известен при жизни, а перед смертью и вовсе попросил своего друга уничтожить все его произведения. Просьбу тот не выполнил, а, наоборот, опубликовал тексты. Так мир узнал об одном из самых выдающихся литераторов XX века. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы знакомы с его творчеством.

AFP

© Michal Cizek