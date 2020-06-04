Как отмыться от ярлыков и построить бизнес: в сети вышел сериал с Ириной Горбачёвой о новой жизни бывших проституток

4 июня начался показ драмеди «Чики» с Ириной Горбачёвой, Варварой Шмыковой, Антоном Лапенко и Викторией Толстогановой. В качестве режиссёра и сценариста проекта выступил Эдуард Оганесян, одним из продюсеров ленты стал Фёдор Бондарчук. События сериала разворачиваются в провинциальном городке на юге России. Жизнь трёх героинь, проституток, меняется с возвращением из Москвы их бывшей коллеги. Девушка подбивает подруг открыть в родном городе фитнес-клуб. В надежде на лучшую жизнь героини берутся за дело, но быстро выясняют, что скрыться от призраков прошлого и построить бизнес не так просто, как кажется на первый взгляд.

В четверг, 4 июня, на видеосервисе more.tv начинается показ многосерийного драмеди Эдуарда Оганесяна «Чики». В число продюсеров вошли Рубен Дишдишян, Фёдор Бондарчук, Вячеслав Муругов и другие.

События сериала разворачиваются в маленьком провинциальном городе на юге России. Там когда-то родились, выросли, а теперь работают проститутками три подруги — Марина (Алёна Михайлова), Люда (Варвара Шмыкова) и Света (Ирина Носова). Менять что-либо девушки не собираются: перспектив нет. А так — и доход, пусть и небольшой, и с правоохранительными органами отношения нормальные (местный полицейский — брат Светы). Жить можно более или менее спокойно.

Надежда на лучшее будущее появляется с возвращением в родные края Жанны (Ирина Горбачёва) — ещё одной их подруги, которая раньше работала на той же трассе, но оказалась более амбициозной и отправилась покорять столицу.

Дома Жанна планирует открыть фитнес-клуб, о чём незамедлительно сообщает бывшим коллегам. Сперва её поднимают на смех: девушки вполне резонно отмечают, что фитнес-клубы в их городе никому не нужны — в каждом дворе есть бесплатный турник. Однако Жанна не отказывается от своего плана. Глядя на неё, девушки заражаются энтузиазмом, задумываются о жизни вне проституции и решают присоединиться к подруге.

© Пресс-служба More.tv

В течение всего сезона зрители будут наблюдать за тем, как четыре девушки, невзирая на трудности, пытаются достичь своей цели. Однако сама идея открытия фитнес-клуба в «Чиках» вторична.

Кинематографисты сопровождают героинь на их нелёгком пути и параллельно знакомят нас с другими персонажами, чтобы продемонстрировать быт, образ жизни и нравы населения провинциального городка со всеми положительными и отрицательными сторонами.

Наблюдать за этим особенно интересно, поскольку второстепенных действующих лиц в сериале много, у всех разные характеры и истории, которые зачастую благодаря ёмким диалогам и точной игре актёров легко считываются без длинных предисловий.

И актрисы, и продюсеры отмечали, что персонажи и воссозданная съёмочной группой атмосфера будут близки многим. Этот сериал — в первую очередь про реальность: про настоящих людей и жизнь, в которой есть место как радости, так и горю. К слову, в сценарий, помимо выдуманных, попали и реальные истории.

Красок добавили пейзажи: съёмки проходили в кабардино-балкарском городе Прохладном летом и в начале осени 2019 года, благодаря чему в кадре можно увидеть сочные поля, заросли подсолнуха, озёра и закаты (последними, по словам режиссёра, команда любовалась каждый вечер).

© Пресс-служба More.tv

Несмотря на красивую картинку, которая может создать у зрителя ложное представление, что ему предстоит лёгкое кино, и обилие юмора в сюжете, драма в «Чиках» со временем становится всё сильнее и очевиднее.

Проблем у героинь намного больше, чем кажется на первый взгляд. При этом, как зрители узнают со временем, далеко не все сложности связаны со злополучным фитнес-клубом, хотя он являет собой самую настоящую головную боль: средств на открытие спортивного центра в маленьком городке нет, справку 2-НДФЛ проституткам не делают, местные «бизнесмены» новым конкурентам не рады, сутенёр не отпускает. Да и от ярлыков, которые упрямо навешивают окружающие, никуда не деться.

Сложности повсюду. Так, одна из героинь оказывается беременной, а другой приходится в одиночестве воспитывать сына. Отец ребёнка, который никуда не исчез и жаждет общения с отпрыском, только добавляет хлопот. При этом на горизонте маячит давний знакомый, чьё поведение наводит на мысли о его педофильских наклонностях. В общем, чем дальше — тем меньше в «Чиках» комедии.

Кого-то из зрителей повеселит, но кого-то наверняка расстроит наивность главных героинь. И дело даже не в странной затее с фитнес-клубом (хотя действительно кому он там нужен?), а в познаниях и опыте девушек.

Недостаточно просто хотеть. Мало продать что-что из вещей, занять денег и начать ходить в церковь.

Сложно сказать, понимают ли героини, что делают: более или менее представляет себе следующие шаги только персонаж Горбачёвой. Остальные же включаются в дело, как в игру, и с готовностью идут ва-банк, только усугубляя своё положение.

Наблюдать за злоключениями девушек зрителям предстоит на протяжении восьми серий длительностью около 50 минут каждая. Первые два эпизода можно увидеть уже в день премьеры, следующие будут выходить еженедельно по четвергам.