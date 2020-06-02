Международный человек-загадка: тест RT о знаменитых авантюристах

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2 июня 1743 года в итальянском городе Палермо родился Джузеппе Бальсамо, он же Жозеф Бальзамо, он же Алессандро Калиостро — или просто граф Калиостро. Своим современникам он представлялся магом, целителем, астрологом, мистиком и постоянно менял имена и детали биографии. В историю же Калиостро вошёл как выдающийся авантюрист, а его имя стало нарицательным. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, что вы знаете о самом загадочном графе и его «коллегах».
Международный человек-загадка: тест RT о знаменитых авантюристах
  • Gettyimages.ru
  • © Fine Art Images/Heritage Images

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