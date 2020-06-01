Какая королева вам ближе всего? Тест RT о великих правительницах

1 июня 1533 года в Вестминстерском аббатстве была коронована Анна Болейн, вторая жена английского монарха Генриха VIII. Эта женитьба вызвала большой скандал, а впоследствии — масштабную церковную реформу в Англии и разрыв отношений со Святым престолом. Правда, пробыла Анна Болейн в королевском статусе недолго: уже в 1536 году она была казнена по обвинению в измене. Её дочь, Елизавета I, спустя годы стала одним из самых выдающихся и любимых в народе правителей Великобритании. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, какая из королев прошлого вам ближе всего до духу.

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