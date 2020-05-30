Орлеанская дева: тест RT и «Дилетанта» о Жанне д’Арк

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RT
30 мая на Старой площади в Руане была казнена Жанна д’Арк — одна из командующих войсками в Столетней войне, национальная героиня Франции. Её обвинили в еретичестве и связях с дьяволом и после долгого процесса, несмотря на поддержку народа, приговорили к смерти. Позже она была оправдана, а впоследствии причислена к лику святых. За века вокруг её образа сложилось множество мифов и легенд. Пройдите наш тест и проверьте, что вы знаете о судьбе знаменитой Орлеанской девы.
Орлеанская дева: тест RT и «Дилетанта» о Жанне д’Арк
  • © Corbis Historical/Getty Images

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант».

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