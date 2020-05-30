История русской женщины-киллера и лента о коррупционном скандале в ФИФА: какие сериалы выходят в июне

В июне на онлайн-платформах начинаются показы многосерийного шпионского боевика «Алекс Райдер» и остросюжетного детектива «Перри Мэйсон». Также в этом месяце состоятся интернет-премьеры сериала о коррупционном скандале в ФИФА «Президент», детективного триллера «В густом лесу» и двух мистических проектов — бразильского («Зомби-реальность») и итальянского («Затопленный город»). В числе российских новинок — лента про самоизоляцию «Зона дискомфорта», драмеди «Чики», боевик о женщине-киллере «Надежда» и триллер «Водоворот».

«Зона дискомфорта». С 3 июня на Start

Кинематографисты продолжают вдохновляться темой жизни в самоизоляции. На этот раз жертвой ограничительных мер оказалась выдуманная блогерша Илона (Анна Шепелева): из-за коронавируса она потеряла место содержанки, а заодно — атрибуты роскошной жизни, друзей и подписчиков.

Помочь героине вернуться к прежней жизни берётся пиар-менеджер Максим в исполнении Максима Лагашкина. Артист сыграл ещё две роли, помимо главной: влиятельного любовника и матери главной героини.

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«Алекс Райдер» (Alex Rider). С 4 июня на Amazon Prime Video UK

Когда Алекс Райдер остался сиротой, его воспитание взял на себя дядя. Под чутким руководством родственника мальчик постигал боевые искусства и учил иностранные языки.

После трагической гибели опекуна Алекс внезапно получает в наследство его должность: оказывается, дядя был сотрудником MI6. Разведчики внедряют юношу в школу-интернат для детей миллионеров, где зреет мировой заговор.

«Алекс Райдер» — экранизация серии книг британского писателя и сценариста Энтони Горовица. Первый роман цикла был перенесён на экран в виде полнометражного фильма «Громобой», в котором главную роль исполнил Алекс Петтифер. Тогда кассовые сборы ленты не покрыли затрат на производство, и съёмки продолжения пришлось отменить.

«Чики». С 4 июня на more.tv

Людка, Марина и Света живут в небольшом городе на юге России, трудятся в притоне около трассы. Их подруга Жанна, которая вернулась из Москвы, предлагает героиням начать новую жизнь, покончить с незаконным заработком и открыть фитнес-центр. Но прежде, чем это произойдёт, девушкам предстоит пройти через непонимание близких, угрозы бывшего «работодателя» и вообще сильно измениться.

Роли в сериале исполнили Ирина Носова, Ирина Горбачёва, Варвара Шмыкова, Алёна Михайлова и Виталий Кищенко. Проект состоит из восьми эпизодов.

«Президент» (El Presidente). С 4 июня на Amazon

«Президент» эксплуатирует тему коррупционного скандала в ФИФА, который в 2015 году потряс мир спорта. По сюжету главный герой — директор небольшого чилийского футбольного клуба Серхио Хадуэ — неожиданно оказывается во главе федерации футбола страны. Опьянённый властью, он становится участником масштабной коррупционной схемы, разработанной судьёй Хулио Грондоной.

Сериал предложит зрителям ироничный закулисный взгляд на деловую сторону самого популярного вида спорта.

В выпуске «Президента» принимали участие сразу три страны — США, Аргентина и Чили. Сценаристом, шоураннером и одним из режиссёров проекта выступил Армандо Бо, получивший в 2015 году «Оскар» за скрипт к драмеди Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бёрдмэн». Бо рассказал, что он намеревался приправить громкую историю долей юмора и сделать акцент не на спорте, а на жизни десяти людей, которые управляли миром футбола.

«Затопленный город» (Curon). С 10 июня на Netflix

События мистического триллера «Затопленный город» разворачиваются в расположенной на севере Италии деревне. Героиня Валерии Билелло Анна, покинувшая те края 17 лет назад, возвращается домой с двумя детьми подросткового возраста. Спустя некоторое время женщина исчезает, а её дети в попытках найти мать сталкиваются с тёмными семейными тайнами.

Съёмки сериала закончились до пандемии коронавируса, но к началу повсеместной самоизоляции постпродакшен был завершён лишь наполовину. По словам линейного продюсера Алессандро Маскерони, команде удалось радикально пересмотреть подход к производству и работать удалённо.

«Зомби-реальность» (Reality Z). С 10 июня на Netflix

«Зомби-реальность» — бразильский комедийный хоррор о нашествии зомби. По сюжету для главных героев единственным убежищем от живых мертвецов становится телестудия, где велись съёмки реалити-шоу. Однако там выжившие сталкиваются с чем-то не менее опасным.

Сюжет ленты основан на британском сериале «Тупик», который вышел в 2008 году и был номинирован на премию BAFTA TV.

«В густом лесу» (The Woods). С 12 июня на Netflix

Сюжет польского многосерийного детективного триллера «В густом лесу» основан на одноимённом романе американского писателя Харлана Кобена. Режиссёры проекта — Лезек Давид и Бартек Конопка (картина последнего «Кролик по-берлински» была номинирована на «Оскар» как лучший документальный короткометражный фильм).

События этой ленты разворачиваются одновременно в 1994 и 2019 годах. Главный герой — варшавский прокурор, который всё ещё скорбит о гибели своей сестры: 25 лет назад, находясь в летнем лагере, она ночью отправилась в лес. С тех пор девушку никто не видел. Но недавно обнаруженное тело мальчика, который исчез вместе с ней, может пролить свет на произошедшее. У главного героя появляется надежда, что сестра всё ещё жива.

По словам Лезека Давида, «В густом лесу» — история, полная тайн, в которые непременно захочет погрузиться зритель.

«Надежда». С 18 июня на Start

Премьера пилотной серии драмы Елены Хазановой («Любовницы», «Один вдох») «Надежда» состоялось летом 2019 года в секции сериалов ММКФ, а осенью начались съёмки полноценного сезона. Каждый эпизод длится около 25 минут, что, по словам продюсера Алексея Троцюка, — редкость для многосерийных боевиков.

Главную роль в сериале исполнила Виктория Исакова («Один вдох»). Её героиня Надежда ведёт двойную жизнь: для близких она заботливая жена и мать, бортпроводница частной авиакомпании. Но в действительности Надежда — безжалостный киллер, работающий на криминальную организацию с военным психиатром (Алексей Гуськов) во главе. В какой-то момент компания начинает угрожать семье героини.

По словам Исаковой, её героиня — очень сложный персонаж, потому играть её было особенно интересно. Актриса подчеркнула, что на съёмках чувствовала себя суперчеловеком.

«Перри Мэйсон» (Perry Mason). С 21 июня на HBO, с 22 июня на Амедиатеке

В основу сюжета детективного сериала «Перри Мэйсон» легли романы американского писателя Эрла Стэнли Гарднера. Действие проекта, посвящённого истории адвоката Перри Мэйсона, происходит в 1932 году.

Главный герой сериала в исполнении Мэттью Риза («Прекрасный день по соседству», «Любовь и другие катастрофы») занимается частным сыском и еле сводит концы с концами. Мэйсона преследуют воспоминания о войне. Кроме того, он не может оправиться от развода.

Это не первая попытка HBO выпустить сериал о деятельности знаменитого адвоката. Компания начала работать над проектом ещё в 2016 году вместе с Ником Пиццолатто. Планировалось, что он напишет сценарий, а главная роль достанется Роберту Дауни — младшему. Однако в 2017-м Пиццолатто покинул проект, чтобы вплотную заняться третьим сезоном «Настоящего детектива».

В итоге сценарий написали Рон Фицджералд («Мир Дикого Запада») и Ролин Джонс («Жизнь в деталях»), режиссёрами сериала выступили Тимоти Ван Паттен («Клан Сопрано», «Чёрное Зеркало») и Дениз Гамзе Эргювен («Рассказ служанки»). Оператором стал Дэрран Тирнан, известный по таким проектам, как «Мир Дикого Запада» и «Американские боги». Роберт Дауни — младший остался в проекте в качестве одного из продюсеров.

«Водоворот». С 27 июня на Кинопоиск HD

В детективном триллере «Водоворот» Владимир Вдовиченков исполнил роль полицейского, который занимается расследованием серии убийств. В числе жертв — несколько подростков, родителям которых нет до детей никакого дела. У этих преступлений можно найти ещё одну общую черту: они выглядят как оккультные ритуалы.

Параллельно с расследованием серии загадочных преступлений зрители смогут следить за личными историями главных героев.