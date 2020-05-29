«Синий заходит на второй круг»: у «Соника в кино» появится сиквел

Фильм «Соник в кино», вышедший в 2020 году, получит продолжение. Режиссёрское кресло вновь займёт Джефф Фаулер, также к работе над проектом вернутся сценаристы Джош Миллер и Пэт Кейси. Возможность для продолжения была заложена в сюжете первой части, которая продемонстрировала хорошие результаты в прокате. Ранее Фаулер отмечал, что был бы счастлив продолжить работу над «вселенной Соника» и рассказать истории других персонажей.

Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение. По информации Variety, в настоящее время проект находится на стадии разработки.

Пока не известно, каких актёров задействуют в ленте и когда пройдут съёмки. Тем не менее уже принято несколько важных кадровых решений. Например, точно известно, что в режиссёрское кресло сядет постановщик первой части Джефф Фаулер. Он поделился планами с поклонниками на своей странице в Twitter.

«Синий заходит на второй круг», — написал режиссёр.

ROUND TWO WITH THE BLUE!! 🤟💙https://t.co/YTabuZy08C — Jeff Fowler (@fowltown) May 28, 2020

Сценарием вновь займутся Джош Миллер и Патрик Кейси. Продюсерская работа ляжет на плечи Нила Х. Морица, Тору Накахары и Тоби Ашера. В числе исполнительных продюсеров — Тим Миллер, Хадзимэ Сатоми и Харуки Сатоми.

И эксперты, и зрители предполагали, что история Соника получит развитие. На это намекают, прежде всего, две сцены после титров оригинального фильма. В одной из них показано, что главный антагонист Соника, Доктор Роботник (Джим Керри), выжил и строит план мести (а также рассчитывает вернуться домой). В другой появляется ещё один герой игр — лисёнок Тейлз. Он прибыл на Землю через портал и хотел бы встретиться с Соником.

Более конкретные прогнозы появились около месяца назад. Так, аналитик по кассовым сборам Джефф Бок ожидал первых новостей о сиквеле одновременно со снятием обусловленных пандемией коронавируса ограничений. По мнению Бока, полнометражный фильм «Соник в кино» обладает хорошим потенциалом, чтобы положить начало новой франшизе, в которой как раз нуждается студия Paramount.

В конце апреля Джефф Фаулер подчёркивал, что никаких официальных планов относительно съёмки сиквелов нет. В то же время, он упоминал, что был бы счастлив и дальше работать над вселенной Соника, в которой ещё много интересных персонажей.

По наблюдениям постановщика, на новые ленты существует запрос со стороны зрителей. Такие герои, как Шэдоу, Тейлз и Наклз, полюбились аудитории ещё со времён игры на приставке (её первая часть вышла в 1991-м).

Сегодня есть множество игр из этой серии, включая платформеры, гонки, головоломки и продукцию иных жанров. Образы Соника и его друзей стали частью поп-культуры. В разные годы они появлялись на телеэкранах — в мультсериалах «Соник: Энергетический камень» (1993—1994), «Соник Бум» (2014—2017) и других проектах.

Фильмы, созданные по компьютерным играм, Бок считает очень перспективным направлением развития: доказательством тому служит успех первой части «Соника в кино». Лента собрала более $306,7 млн при бюджете в $85 млн.

Фильм получил немало положительных отзывов. По данным сайта Rotten Tomatoes, «свежесть» ленты (то есть общая оценка профессиональными критиками) составляет 64%. Если говорить о симпатиях аудитории, то «Соник в кино» понравился 93% зрителей, поставивших оценки на портале (более 19 тыс. подтверждённых оценок).

Создателям картины пришлось постараться, чтобы удовлетворить вкусы зрителей. Образ главного героя из первого трейлера возмутил фанатов: уж слишком Соник походил на человека. Ёж потерял характерные черты — больше глаза и каноничные пропорции тела.

Художественное решение, не соответствующее закрепившимся представлениям о внешности Соника, оказалось неуместным. Paramount прислушалась к мнению фанатов и перенесла премьеру на три месяца — с ноября 2019-го на февраль 2020-го, — чтобы перерисовать главного героя.

«Соник в кино» оказался в числе последних фильмов, которые вышли в кинотеатрах до введения ограничений в связи с пандемией коронавируса. На цифровых платформах релиз ленты состоялся спустя 46 дней после начала проката — таким образом, студия сократила традиционное 90-дневное «окно» практически вдвое.