Преступления, дружба и паркур: о чём остросюжетный детектив «Чёрная лестница»

1 июня телеканал НТВ начинает показ сериала Сахата Дурсунова «Чёрная лестница». Главные роли исполнили Алексей Матошин («Один вдох», «Филатов») и Алексей Ушаков («Другие», «Полицейский с Рублёвки — 5»). По сюжету расследующий убийство бизнесмена оперативник Вадим Тельцов нарушает должностную инструкцию и лишается работы. Сын убитого, молодой руфер и паркурщик Макс, предлагает Тельцову воспользоваться этой ситуацией и открыть собственное детективное агентство. Между двумя совершенно разными героями завязывается дружба и складываются профессиональные отношения: теперь Макс помогает детективу распутывать сложные дела.

В понедельник, 1 июня, телеканал НТВ начинает показ детективного сериала «Чёрная лестница».

Режиссёром проекта стал Сахат Дурсунов, работавший над такими многосерийными лентами, как «Идеальный мужчина» и «Сельский детектив». Главные роли в картине исполнили Алексей Матошин («Один вдох», «Филатов») и Алексей Ушаков («Другие», «Полицейский с Рублёвки — 5»).

В центре сюжета — оперативник Вадим Тельцов (Матошин), расследующий дело об убийстве бизнесмена. В совершении преступления подозревают сына убитого, Макса (Ушаков), поскольку у него были сложные отношения с отцом. Сперва разногласия возникали из-за экстремальных увлечений героя (он руфер и паркурщик). Конфликт обострился, когда бизнесмен увёл у сына девушку. После новостей о грядущей свадьбе Макс пришёл в бешенство. Он неоднократно грозился убить отца, поэтому у окружающих нет ни малейших сомнений в виновности юноши.

Максу, которому вскоре приписывают ещё одно убийство, верит только Тельцов. В попытке доказать непричастность молодого человека к преступлению оперативник нарушает ряд должностных инструкций, после чего его увольняют. Выход из сложившейся ситуации находит Макс: он предлагает Тельцову открыть собственное детективное агентство и обещает во всём ему помогать.

Динамичные съёмки и селфи на крыше

Съёмки «Чёрной лестницы» проходили в Москве и Подмосковье, в том числе на крышах высоток.

По словам режиссёра, оттуда открывались настолько впечатляющие виды, что команда фильма столкнулась с неожиданной проблемой: члены съёмочной группы то и дело порывались подойти к краю крыши и сделать селфи.

«Поскольку каждый обладает смартфоном и все мы становимся с ними фотографами и операторами, очень тяжело было удержать людей от соблазна достать свои камеры и поснимать что-то симпатичное, находясь на такой верхотуре. Но это было небезопасно, поэтому каждый член съёмочной группы перед очередным подъёмом на крышу проходил инструктаж, расписывался в том, что ему были объяснены все правила техники безопасности. Но всё равно, конечно, умудрялись наши ребята селфиться, никуда от этого не деться», — рассказал Сахат Дурсунов в беседе с RT.

Столь нестандартные площадки были выбраны неслучайно. Сериал наполнен зрелищными экшен-сценами, и в их число (помимо являющихся неотъемлемой частью детективов перестрелок, драк и погонь) вошли экстремальные трюки, которые на крышах многоэтажных домов выполняет герой Алексея Ушакова. Они прекрасно вписываются в основной сюжет и делают повествование более динамичным.

Над постановкой таких сцен трудилась команда каскадёров под руководством Владимира Карповича. В его арсенале более 60 проектов. Среди наиболее известных — «Сибирский цирюльникъ», «9 рота», «Брестская крепость» и другие.

По словам режиссёра, актёры принимали участие во многих трюках, за исключением наиболее опасных.

«Заменить артиста полностью в трюке невозможно, так как хочется показать зрителю, что это действительно герой: вот он летит, вот он падает, вот он дерётся. Одна из сложных задач заключалась в том, чтобы совместить на монтаже дублёра и актёра так, чтобы у зрителя сохранилось впечатление, что актёр (или герой) самостоятельно выполняет все эти сложные трюки», — пояснил Дурсунов.

Алексей Ушаков в разговоре с RT признался, что до съёмок не сомневался в своей физической форме и планировал самостоятельно выполнять в том числе и сложные трюки, но позднее понял, что для такой работы нужна ещё более серьёзная подготовка.

«Нужно, чтобы каждая мышца в теле работала, была натренирована. Необходимы постоянные тренировки в зале, опыт самого паркура и так далее... Я выполнял трюки, но не самые сложные и минимально травмоопасные», — объяснил актёр, добавив, что ему интересны экстремальные увлечения его героя и он сам хотел бы попробовать себя в чём-то подобном, но пока не может себе этого позволить из-за нехватки времени.

«В жизни у меня, к сожалению, так получается, что мне не до этого. Я бы очень хотел, у меня есть много желаний: пойти на курсы скалолазания, пройти курсы экстремального вождения, с парашютом попрыгать, Альпы покорить... Много всего хочется, но так получилось, что после окончания школы у меня просто не было времени. Я сначала был в институте 24/7, а после института постоянно работаю», — рассказал Алексей Ушаков.

Помимо детективной линии и эффектного экшена, в сериале затронута тема взаимоотношений представителей разных поколений. Трудоголик Тельцов — честный и принципиальный детектив со своими задачами и проблемами. Сын успешного бизнесмена Макс — полная противоположность Тельцову: молодой руфер, беспечный и импульсивный, лазает по крышам, снимает всё, что видит, на камеру и выкладывает это в сеть. Жизненного опыта у Макса практически нет, как и серьёзных проблем. Тем не менее два непохожих героя сначала вынужденно помогают друг другу, а потом находят точки соприкосновения и вместе движутся к общим целям.

Дурсунов подчёркивает: если сначала Тельцов и Макс — практически антагонисты, то с развитием сюжета они сталкиваются с таким количеством сложных обстоятельств, что у них формируется схожее понимание базовых вещей — чувства долга, дружбы, необходимости помогать слабым, неприятия несправедливости.

Алексея Ушакова также заинтересовали взаимоотношения главных героев. По его словам, главным образом Тельцова и Макса связывает то, что они одиночки.

Ещё одним лейтмотивом сериала стало взросление молодого человека, который неожиданно остался один и столкнулся со множеством трудностей. По мнению Сахата Дурсунова, встреча Тельцова и Макса стала тем счастливым обстоятельством, которое не позволило молодому человеку в самом начале жизненного пути свернуть на неправильную дорогу, оказаться на скамье подсудимых и, возможно, в тюрьме.

«Рядом с Тельцовым Макс мужает, взрослеет. И если в первых сериях он ещё тяжело справляющийся с гормональным фоном парень, то ближе к финалу и в самом финале это уже рассудительный, опытный молодой человек, взгляды которого становится намного взрослее. Нам было интересно наблюдать за этой трансформацией и выстраивать её от серии к серии», — рассказал режиссёр.

Алексей Ушаков подчеркнул, что отчасти не только его герой учится у детектива, но и Тельцов получает новый опыт, общаясь с Максом.

Первый сезон сериала включает в себя 20 эпизодов.