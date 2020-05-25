Бродский, Бодров, Гагарин: чьи граффити-портреты можно увидеть в российских городах

К 80-й годовщине со дня рождения Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге появилось граффити с портретом поэта. Менее чем через сутки его закрасили. На прошлой неделе художникам пришлось восстанавливать изображение Сергея Бодрова — младшего, которое испортили вандалы. Однако многие другие работы украшают улицы российских городов годами. В их числе изображения Майи Плисецкой, Владимира Высоцкого, Михаила Булгакова и Александра Пушкина.

Иосиф Бродский

Граффити с портретом поэта появилось в Санкт-Петербурге во время онлайн-марафона «Не выходи из комнаты», приуроченного к 80-летию со дня рождения литератора и открытию его музея-квартиры в доме Мурузи на улице Пестеля (из-за обусловленных пандемией коронавируса ограничений площадка пока функционирует исключительно в дистанционном формате).

Автор граффити — директор арт-центра «Винсент» Олег Лукьянов. «Бродский вернулся на улицу Пестеля — смотрит прямо на свой балкон в доме, где жил в тех самых полутора комнатах и откуда уехал навсегда. Но поэты всегда возвращаются», — отметил художник в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник, 25 мая, граффити закрасили. Как сообщает «Фонтанка.Ру», изображение находилось на территории школы №189, а распоряжение о его ликвидации сделала заведующая её хозяйственной частью. По словам завхоза, она руководствовалась требованиями ГАТИ (государственной административно-технической инспекции), согласно которым «на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити».

Сергей Бодров

Непростой оказалась судьба портрета актёра и режиссёра Сергея Бодрова — младшего. Граффити на трансформаторной подстанции, которая располагается на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге, появилось в 2014 году. Его авторство принадлежит стрит-арт-художникам HoodGraff. Осенью 2019 года они убрали свою работу, поскольку она была в плохом состоянии.

Вскоре портрет был восстановлен в другом исполнении: Бодров вновь предстал в образе Данилы Багрова из лент «Брат» и «Брат 2», однако уже без цитаты «В чём сила, брат?».

18 мая стало известно, что граффити испортили неизвестные. 22 мая участник HoodGraff Артём Бурж рассказал ТАСС, что изображение удалось восстановить. По его словам, команда использовала первую возможность отреставрировать портрет. Работа заняла менее двух часов.

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Виктор Цой

В 2019 году HoodGraff решили обновить ещё одну свою работу. Они переделали граффити-портрет лидера группы «Кино» Виктора Цоя на строении между домом №8 по улице Восстания и домом №5 по улице Маяковского. Художники заменили изображение за несколько дней — окончательный вариант появился 5 апреля.

Также была заменена цитата рядом с портретом: слова «Я хотел бы остаться с тобой» из песни «Группа крови» сместила фраза «Перемен! Требуют наши сердца».

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Владимир Высоцкий

Граффити с Владимиром Высоцким есть во многих городах России. Больше всего их в Москве, где поэт родился. В столице в числе прочих можно найти граффити-портрет Высоцкого в образе Глеба Жеглова из ленты «Место встречи изменить нельзя».

Однако одно из самых фотографически точных изображений находится в Судаке на улице Ленина. Проект выполнен художниками из белорусской команды StreetSkills Яном Кузьминым и Глебом Каштановым.

Портрет на фоне крымского ландшафта дополнен цитатой «Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал» из песни Высоцкого «Прощание с горами».

Арт-объект существует с августа 2016-го.

Анна Ахматова

Портрет Анны Ахматовой во дворе дома №17 по улице Большая Ордынка (Москва) появился в 2013 году. Его автором, скорее всего, является SO2ART: в аналогичном стиле оформлен портрет Маяковского на территории фабрики «Красный Октябрь», который принадлежит кисти этого художника.

Место для портрета Ахматовой выбрано неслучайно: здесь она часто и подолгу гостила у драматурга Виктора Ардова. В этом же дворе на других стенах располагаются стихи поэтессы, а также строки о ней, написанные Николаем Гумилёвым и Мариной Цветаевой.

Александр Пушкин и Наталья Гончарова

На торец расположенного на Никитском бульваре дома №25 в 2015 году было нанесено граффити, представляющее собой селфи Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. За спинами героев виднеется храм Вознесения Господня в Сторожах.

Идея граффити принадлежит «Лаборатории Касперского», а эскиз сделал иллюстратор Роман Шипунов. Инициаторы проекта отмечали, что таким образом попытались поднять вопрос о необходимости защиты персональных данных. По их словам, большинство пользователей гаджетов не задумываются о киберугрозах, хотя их число растёт с каждым годом.

В «Лаборатории» предположили, что, если бы Пушкин жил в наши дни, он, скорее всего, тоже бы грешил селфи. И в случае кибератаки хранящаяся в его смартфоне личная информация могла бы оказаться в сети.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Михаил Булгаков

В Большом Афанасьевском переулке на стене шестиэтажного дома №33 можно увидеть портрет Михаила Булгакова высотой во всю стену. Над головой писателя между двумя балконами изображён один из героев культового романа «Мастер и Маргарита» чёрный кот Бегемот, которого, по легенде, неоднократно встречали гулявшие в тех местах москвичи.

Портрет был создан в 2014 году в рамках проекта «Наследие». Авторами этого изображения стали представители арт-группы ZukClub.

Большой Афанасьевский переулок для изображения портрета был выбран неслучайно: неподалёку разворачивались некоторые из описанных в романе событий. А в соседнем здании, по адресу Большой Афанасьевский переулок, дом 35-37, строение 4, расположен библиотечный отдел музея Булгакова.

РИА Новости

© Артем Житенев

Майя Плисецкая

В 2013 году на Большой Дмитровке появилось яркое граффити размером 18 х 16 метров с изображением советской и российской балерины Майи Плисецкой в образе Одетты из «Лебединого озера». Авторы портрета — бразильские художники Эдуардо Кобра и Агналдо Брито. Они стремились сделать портрет максимально узнаваемым, поэтому, работая над эскизом, использовали архивные фотографии балерины. Сама Плисецкая видела граффити и высоко оценила творчество художников.

В начале 2020 года появились слухи, что московская мэрия хотела закрасить граффити, поскольку его размещение не было согласовано. В мэрии эту информацию не подтвердили и заверили, что портрет останется на своём месте.

РИА Новости

© Илья Питалев

Юрий Гагарин

Граффити с изображением лётчика-космонавта Юрия Гагарина есть во многих российских городах, но самое масштабное появилось в подмосковном Одинцове летом 2019 года (на фасаде дома №25 по улице Кутузовская). Там в микрорайоне Трёхгорка проходил международный фестиваль уличного искусства Urban Morphogenesis «Культурный код», в рамках которого на многоэтажки города было нанесено более 50 изображений.

Общая высота портрета Гагарина — 60 метров. Над ним работал итальянский художник Йорит Агоч, которого вдохновила история космонавта.

«Я создавал портреты уже многих знаменитых людей. Но Юрий Гагарин и вообще русский человек — для меня новая тема. Его история невероятно вдохновляет. Гагарин вырос в обычной советской семье, ходил в обычную школу. Но стал примером для миллионов людей», — рассказал Йорит Агоч.



АГН «Москва»

© Денис Воронин

Иван Тургенев

В 2017 году на боковую сторону расположенного на московской Остоженке четырёхэтажного дома № 37/7, стр. 2 был нанесён масштабный портрет Ивана Тургенева. Классик изображён сидящим на скамейке в окружении берёз. Рядом с писателем — охотничья собака, вдали видна усадьба.

Авторами портрета стали художники команды NOVATEK ART, занимающейся организацией граффити-фестивалей.

В соседнем доме находится музей Тургенева. Ранее там жила его мать Варвара Петровна, а также в течение нескольких месяцев после её смерти — сам писатель. Известно, что именно в тех стенах разворачиваются события, описанные в рассказе Тургенева «Муму».