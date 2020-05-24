«Тихий Дон»: тест RT ко дню рождения Михаила Шолохова

24 мая 1905 года родился Михаил Шолохов — советский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе. Широкую известность, признание и самую престижную мировую награду он получил после публикации романа-эпопеи «Тихий Дон», повествующего о жизни донских казаков на фоне событий Первой мировой, революции и Гражданской войны. Несмотря на высокую оценку произведения во всём мире, споры об этой книге не утихают до сих пор. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы помните текст романа Михаила Шолохова и историю его создания.

РИА Новости