Дантов ад: тест RT на знание «Божественной комедии»

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21 мая (по одной из версий, точная дата неизвестна) во Флоренции родился великий поэт и отец итальянского литературного языка Данте Алигьери. Кроме поэзии и философии Данте занимался политикой — именно с ней связано первое упоминание о нём. За свою общественную позицию он подвергался преследованиям и был изгнан из родного города, в который так и не смог вернуться. Во время скитаний по Италии он создал своё главное произведение — «Божественную комедию». Её влияние на мировую культуру настолько велико, что с её сюжетом и отдельными цитатами знакомы даже те, кто не читал текст целиком. Проверьте, сможете ли вы ответить на несколько вопросов об истории создания и о содержании «Божественной комедии».
Дантов ад: тест RT на знание «Божественной комедии»
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