По следам «Последнего героя»: как телевизионщики отправили блогеров на необитаемый остров

23 мая стартует реалити-шоу «Остров героев». Согласно условиям программы, участники — восемь популярных блогеров — отправляются на необитаемый остров. Там они будут пытаться обеспечить себя пищей, водой и крышей над головой, постараются добраться до финала и при этом сохранить дружеские отношения с коллегами. Ведущим проекта стал актёр, шоумен Таир Мамедов. У него уже есть опыт выживания вдали от цивилизации, полученный в 2008 году на шоу «Последний герой».

В субботу, 23 мая, на канале ТНТ начинается показ реалити-шоу «Остров героев».

Участниками проекта стали восемь популярных блогеров: Тамара Турава, Евгения Искандарова, Нелли Ермолаева, Владимир Маркони, Руслан Соколовский, Никита Atikin, Сергей Косенко и Ирина Пинчук. На неделю они отправились на расположенный в Панаме необитаемый остров Мого-Мого (именно здесь когда-то проходили съёмки программы «Последний герой»), чтобы проверить свои навыки выживания в диких условиях.

Ведущим проекта стал российский актёр, режиссёр, шоумен Таир Мамедов. У него уже есть опыт выживания вдали от цивилизации: в 2008 году Мамедов принял участие в «Последнем герое». Ведущий провёл на острове 38 дней, но до финала не дошёл.

Участники «Острова героев» могли взять с собой камеру (при этом интернета и сотовой связи у них не было), ограниченное количество одежды и лишь по одному полезному в обиходе предмету.

Почти все блогеры подошли к вопросу сбора багажа ответственно: в их арсенале оказались тент, упаковка туалетной бумаги, кастрюли, фонарик и верёвки. Отправились на Мого-Мого и вещи, необходимость которых не столь очевидна, — книга и большие настенные часы. Однако уже после первого испытания (участникам пришлось наперегонки плыть до острова) часть багажа оказалась на дне Панамского залива.

Также продюсеры предоставили блогерам три камеры Go Pro, чтобы те могли от первого лица транслировать происходящее на острове.

© Пресс-служба телеканала ТНТ

Для участников проекта подготовили непростые испытания, так или иначе связанные со стихией. Самые сильные игроки получали «иммунитет», который гарантировал, что в день очередного соревнования они останутся на острове. Кроме того, по условиям шоу, испытания позволяют заработать местную валюту — жемчужины: на них можно купить полезные вещи и еду. Или же попытаться сберечь жемчуг до конца шоу, поскольку именно его количество определяет победителя проекта.

Ежедневно на острове проходила короткая сессия Q&A, в рамках которой каждый участник мог анонимно задать некорректный или провокационный вопрос коллегам. Сразу после сессии проходило закрытое голосование — на нём определялось, кто покинет шоу.

Несмотря на наличие соревновательного элемента, конкурсы на «Острове героев» имеют второстепенное значение: главная интрига шоу — выживание. Блогеры, имеющие совершенно разные навыки, знания и физическую подготовку, были вынуждены самостоятельно обеспечивать себя жильём, пресной водой, огнём и пищей. Организаторы утверждают: никаких поблажек и помощи за кадром участникам не оказывалось.

Даже самые самонадеянные блогеры уже в первые часы пребывания на Мого-Мого убеждаются, что джунгли не так просты и безопасны, как выглядят на фотографиях: фрукты растут далеко не на каждом дереве, огонь во влажном климате развести крайне сложно, темнеет на экваторе рано и резко (в связи с чем заблудиться — проще простого). Добавляют проблем многочисленные насекомые.

В начале путешествия все блогеры были настроены позитивно и выглядели мотивированными игроками. Однако если одни по мере возникновения новых трудностей и обострения чувства голода открывали в себе новые ресурсы, то другие теряли всякую мотивацию и сдавались в ожидании, что остальные сделают всё необходимое за них.

Быстро изменилась и атмосфера внутри коллектива: сперва все участники проекта были дружны между собой, но уже в первый день стали возникать разногласия и конфликты, появилось соперничество, начали определяться лидеры и аутсайдеры.

© Пресс-служба телеканала ТНТ

Формат выживания и командных состязаний на необитаемом острове хорошо знаком российскому зрителю по популярной программе «Последний герой» (первый из восьми сезонов этого шоу вышел ещё в 2001 году). Примечательно, что над «Островом героев» работали многие из тех, кто участвовал в создании «Последнего героя» для Первого канала.

Однако «Остров героев» имеет ряд принципиальных отличий, в том числе в динамике повествования. Если в «Последнем герое» у участников было порядка сорока дней, чтобы привыкнуть к новым условиям, полностью раскрыться и продемонстрировать все свои возможности, то здесь на это отводилась всего неделя.

Соответственно, жизнь блогеров на острове была более насыщенной, и им приходилось принимать верные решения, делать выводы и действовать как можно быстрее.

Ещё одним отличием «Острова героев» от «Последнего героя» стало отсутствие денежного приза. По задумке организаторов, в награду победитель получает бесценный опыт, интересный контент и новых подписчиков.

«На проекте нет разделения на две команды — все участники вместе. В этом заключается уникальный психологический эксперимент. Вы увидите не просто, как люди выживают без еды и интернета, а то, как они выживают в условиях социальных барьеров, эмоционального надлома и психологического дискомфорта. Самое главное, что нам удалось столкнуть участников не друг с другом, а с самими собой. Не обойдётся и без лайков — перевёрнутый лайк будет иметь силу защиты при голосовании. В нашей игре участники сражаются за количество настоящих жемчужин, а не между собой. Поэтому победить может любой», — рассказал RT продюсер шоу Артём Нужин.