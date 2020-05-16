Экскурсия по закрытым фондам и антифашистская графика: за чем следить во время «Ночи музеев» в режиме онлайн

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции запланированная на 16 мая всероссийская акция «Ночь музеев» пройдёт онлайн. Одной из основных тем мероприятия стало 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники Третьяковской галереи и музея Парка Горького проведут интеллектуальные игры, а Музей ГУЛАГа и Подземный музей парка «Зарядье» покажут спектакли. Также в сети пройдут встречи с представителями зарубежных площадок и мастер-классы. О самых интересных событиях грядущего вечера — в подборке RT.

К годовщине Победы

Обширную программу к годовщине победы в Великой Отечественной войне подготовил Музей Победы. На сайте институции откроется виртуальная выставка произведений художников-фронтовиков, одним из экспонатов которой станут антифашистские игральные карты. На YouTube-канале музея можно будет увидеть кинохронику времён войны из архивов Министерства обороны и исполнение тематических песен детским музыкальным театром «Домисолька».

Кроме того, 16 мая пройдёт онлайн-экскурсия по выставке «Подвиг народа», посвящённая первым дням войны — в частности, обороне Брестской крепости.

Московский музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» к акции «Ночь в музее» приурочил интернет-экскурсию по собственной экспозиции.

Расположенный в Петербурге Всероссийский музей А. С. Пушкина на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» покажет выставку, посвящённую памяти художников-фронтовиков и блокадников, которые ушли из жизни в дни Великой Отечественной войны: Билибина, Лепилова, Шиллинговского, Кожина и других. В произведениях многих из них можно увидеть пушкинские мотивы, и особую актуальность эта тема приобрела в конце 1930-х, когда отмечалось столетие смерти поэта.

Государственный культурный центр-музей В. С. Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке» в этот день опубликует новую видеоэкскурсию, в которой рассказывается о влиянии Великой Отечественной войны на жизнь и творчество артиста.

Дух актёрства

На страницах Подземного музея парка «Зарядье» в социальных сетях будет доступен моноспектакль Эвы Мильграм — актрисы Мастерской Дмитрия Брусникина. В пространстве выставки #три_фем/тема, которая включает картины, видеоработы, мультфильмы и записи перформансов, Мильграм представит отрывки из произведений Чехова, а также современных драматургов, которые отразят впечатления её героини от экспонатов.

В соцсетях галереи «Выхино» запланирована трансляция видеоперформанса от непрофессионального театрального коллектива «Лаб.дайджест» под названием «Один день звуков».

Акционная программа Государственного музея В. В. Маяковского в этом году включает видео «Через вселенную легла Мясницкая» об улице, рядом с которой располагается музей-квартира поэта, и музыкально-поэтический квартирник «Изолирика» с участием актёров Алексея Сусова и Евгения Петрова.

В Музее истории ГУЛАГа пройдёт прямая трансляция экскурсии, посвящённой функционированию системы лагерей и личным историям заключённых, а также спектакль «немойвыбор» с участием молодых артистов Мастерской Виктора Рыжакова и актёрского факультета Школы-студии МХАТ.

В рамках фестиваля «Город в окне» на странице Музея Москвы во «ВКонтакте» будут транслировать отрывки спектаклей различных театров для всей семьи.

© PR-агентство «Бедуш & Маренникова»

Интерактив и вовлечение

Сотрудники Дарвиновского музея обещают множество трансляций в Zoom, на YouTube и платформе Twitch. Вечер начнётся с интерактивных занятий — мастер-класса для детей «Клетчатые фантазии» и викторины «В царстве Морфея». Затем ведущий научный сотрудник отдела фондов музея Игорь Фадеев проведёт видеоэкскурсию с фонариком и покажет наиболее занимательные экспонаты, а участники Артели свободных художников представят перформанс теней. После 22 часов запланирован концерт «Эволюционные этюды» в двух частях.

В программе Музея В. А. Тропинина предусмотрены два мастер-класса — по плетению кружев и изобразительному искусству. Кроме того, сотрудники музея покажут интернет-пользователям картины XVIII—XIX веков, которые обычно скрываются от глаз посетителей в хранилищах.

Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств представит на своём YouTube-канале программу «Интерпретация», в которую войдут музыкальный номер, детская экскурсия из цикла «Математика в искусстве», а также беседа и сюжет о реставрации.

Виртуальные прогулки

На сайте Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына запланирован аудиотур «Музей русского зарубежья и его окрестности» по зданию центра и ближайшим знаковым местам.

Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства 16 мая проведёт онлайн-трансляции «Фонтанный Дом — XX век: революция, война, возрождение» и видеоинтервью с актрисой Верой Карповой о её матери, которая была комендантом Фонтанного дома и усадьбы Шереметевых во время Великой Отечественной войны. Также с 17 по 20 мая музей будет выкладывать экскурсии, спектакли и прочие материалы образовательного характера.

© PR-агентство «Бедуш & Маренникова»

Интеллектуальные игры

Третьяковская галерея в «Ночь Музеев» предлагает посетителям онлайн-игру об истории и теории искусства и коллекции музея. Для подготовки на YouTube-канале площадки выложены образовательные материалы. К участию в игре приглашаются команды от двух до десяти человек. За подведением итогов и объявлением победителей последует трансляция концерта классической музыки с участием исполнителей из разных стран, которые соберутся в зале Врубеля (здание в Лаврушинском переулке).

В соцсетях Парка Горького в этот день состоятся фотоконкурс, онлайн-экскурсия, а также викторина-квест об отраслях искусства, которые имеют прямое отношение к парку.

Музейно-танцевальная лаборатория

Темой мероприятий Музея русского импрессионизма стала миграция. Ей посвящён перформанс о жизни пяти русских художников, которым пришлось покинуть родную страну. Куратор современной труппы театра «Балет Москва» Артём Игнатьев подготовил хореографические этюды, в которых артисты постарались «оживить» полотна из экспозиции. По утверждению организаторов, заявленная тема созвучна текущей ситуации, когда люди переживают «личную миграцию».

Интернациональная перекличка

В соцсетях и на сайте Политехнического музея состоится своеобразная перекличка культурных площадок России и Европы. В рамках акции представители музеев Екатеринбурга, Риги, Астрахани, Лондона, Владивостока, Турина, Красноярска и многих других городов расскажут, что изменилось в работе музеев во время пандемии коронавируса и какие выставки готовятся к открытию.

Вечером 16 мая в Instagram-аккаунте Музея Москвы стартует марафон видеоисторий об интереснейших экспонатах музеев мира — в событии примут участие более 25 площадок. В частности, сотрудники музея Лиссабона вспомнят, как выглядел их город до разрушительного землетрясения 1755 года, в Музее Лондона покажут легендарный камень Брута, а японские специалисты расскажут о городе Киото через призму истории праздника Гион Мацури.