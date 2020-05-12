Камера, мотор: как возобновляется работа киноиндустрии в разных странах

По мере снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, в различных странах возобновляют работу кинотеатры и съёмочные площадки. Впрочем, далеко не все кинопрокатчики готовы приступить к работе. Многих пугают дополнительные меры безопасности, ограничивающие пропускную способность, а также отсутствие новинок, которые могли бы привлечь зрителей, поскольку большинство громких премьер были перенесены на более поздний срок.

В конце апреля и в начале мая власти разных стран начали ослаблять ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. В результате киноиндустрия стала постепенно возвращаться к жизни. Впрочем, пока одни кинотеатры готовятся к скорому открытию и составляют репертуар, другие предпочитают не торопиться, чтобы иметь возможность оценить ущерб от COVID-19.

Одними из первых снимать ограничения, вызванные пандемией коронавируса, начали власти США. Как сообщал телеканал CNBC, ещё 20 апреля губернатор Джорджии Брайан Кемп рассказал о планах по восстановлению экономики штата, заявив, что многие закрытые предприятия могут возобновить свою деятельность в пятницу, 24 апреля. Кинотеатрам предлагалось принять зрителей в понедельник, 27 апреля, при условии соблюдения социальной дистанции и требований гигиены.

Однако, несмотря на послабления со стороны властей, некоторые крупные киносети, в том числе AMC и Cinemark, отказались открывать кинотеатры в эти даты. По словам руководителей, ранее они вынуждены были уволить большую часть сотрудников. Кроме того, все площадки закрыты с середины марта и подготовиться к работе за несколько дней с учётом сложившейся ситуации невозможно.

Ещё одним препятствием стал репертуар: многие ожидаемые релизы были перенесены на несколько месяцев, а сейчас киносети могут предложить лишь картины независимых дистрибьюторов и ленты, которые уже были в прокате.

Власти Техаса начали ослаблять ограничения для бизнеса с 1 мая, разрешив кинотеатрам и отдельным компаниям вернуться к работе с 25%-ной пропускной способностью и с соблюдением всех требований безопасности. Здесь, как и в Джорджии, такие крупные сети, как Cinemark, AMC и Alamo Drafthouse, предпочли не открывать свои кинозалы, тогда как Evo Entertainment и Santikos Entertainment запустили несколько кинотеатров в первых числах мая.

В репертуаре Santikos Entertainment были фильмы «Тролли. Мировой тур», «Бладшот», «Верю в любовь», «Человек-невидимка» и другие. За первые майские выходные три кинотеатра киносети, расположенные в городе Сан-Антонио, посетили чуть менее 3 тыс. человек.

Ожидается, что 15 мая в Нью-Йорке заработают первые автокинотеатры.

В последних числах апреля постепенно начали функционировать кинотеатры в Южной Корее. Так, ведущая сеть CJ CGV 29 апреля открыла 36 кинотеатров. 30 апреля заработали шесть кинотеатров сети Lotte Cinema, а 1 мая — 11 кинотеатров Megabox. При этом предусмотрен ряд мер, направленных на обеспечение безопасности гостей: рассадка в шахматном порядке, сокращённое количество сеансов, измерение температуры у зрителей и т. д.

Владельцы многих мультиплексов в Южной Корее начали внедрять бесконтактные технологии. Сеть CJ CGV в некоторых кинотеатрах заменила персонал роботами, установила автоматизированные киоски и подготовила удобные мобильные приложения. Благодаря всем этим мерам зрителям больше не нужно контактировать с персоналом, чтобы зарезервировать, получить или отсканировать свои билеты.

В 22 кинотеатрах Lotte Cinema также внедрены аналогичные технологии. Чтобы приобрести билеты на фильмы, запрещённые к показу определённым возрастным группам, зрителям придётся отсканировать свои удостоверения личности.

Между тем власти Китая объявили о возможности открытия кинотеатров с 8 мая при условии ограничения количества посетителей и соблюдения всех мер безопасности. Однако по состоянию на вечер прошлой пятницы в репертуарах киносетей не было ни одного фильма.

С этого же дня стала возможной работа гонконгских кинотеатров с ограничением пропускной способности до 50%. В репертуар одной из крупнейших местных сетей мультиплексов Broadway Cinemas вошли несколько азиатских лент, а также фильмы американских независимых дистрибьюторов: «Не волнуйся, он далеко не уйдёт», «Мужчине живётся трудно: Добро пожаловать домой, Тора-сан!» и другие. Также в гонконгских кинотеатрах планируется прокат анимационного фильма «Тролли. Мировой тур» и драмеди «Эмма».

Люди в масках в пражском кинотеатре

AFP

© Michal Cizek

В Европе правительство Норвегии разрешило посещать кинотеатры с 8 мая. Но из-за строгих санитарных мер и отсутствия релизов многие сети отказались возвращаться к работе. Впрочем, некоторые всё-таки решили рискнуть и распахнули свои двери. В их числе, например, Vega Scene.

Также некоторые кинотеатры заработали в Чехии — их начали открывать 11 мая. Министр здравоохранения страны Адам Войтех предупредил, что количество зрителей на одном киносеансе не может превышать 100 человек.

В мае ожидается открытие кинотеатров в Германии. Залы в Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне начнут показы 18 мая, а в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия — 30 мая. По правилам, установленным властями, минимальное расстояние между зрителями должно составлять около полутора метров, что эквивалентно примерно трём креслам в кинозале. Также кинотеатры должны будут внедрять правила социального дистанцирования в лобби. Однако, как отмечает Variety, нехватка новинок, отсутствие подробных руководств по безопасности в отдельных регионах и координации между владельцами кинотеатров и кинопрокатчиками по всей стране сделали перспективы открытия кинотеатров весьма туманными.

В свою очередь, правительство Великобритании опубликовало рекомендации по выходу из пандемии, согласно которым кинотеатры в стране заработают не ранее 4 июля.

Ещё позже начнут функционировать ирландские кинотеатры — 10 августа.

Интересно, что многие шведские кинотеатры вообще не закрывались во время пандемии. Так, продолжала работать вторая по величине сеть в стране Svenska Bio, в распоряжении которой 47 кинотеатров и около 200 экранов. Количество зрителей было ограничено до 50 на сеанс. Кроме того, в кинотеатрах соблюдались все остальные меры безопасности.

Нехватка премьер

Очевидно, что сразу после возобновления деятельности мировая киноиндустрия столкнётся с рядом проблем, одной из которых станет нехватка контента. Ряд голливудских новинок, которых с нетерпением ждали зрители со всего мира, перенесён на несколько месяцев или даже на год. В числе таких картин — «Не время умирать», «Мулан», «Тихое место 2», «Чёрная Вдова», «Форсаж 9», «Чудо-женщина: 1984», «Миньоны: Гравитация» и многие другие.

Спасти ситуацию на рынке могут независимые дистрибьюторы, но, как отмечает Variety, и они не хотят выпускать свои фильмы сразу после открытия кинотеатров, опасаясь, что зрителей будет слишком мало.

Среди немногочисленных дистрибьюторов, готовящихся первыми выпустить свои ленты, — французское подразделение Memento Films Distribution и испанская компания A Contracorriente Films. Большинство европейских дистрибьюторов отодвинули премьеры до IV квартала 2020 года или начала следующего года, рискуя столкнуться с наплывом отложенных и новых релизов от американских студий, таких как Sony и Paramount. При этом большинство европейских дистрибьюторов не рассматривают вариант распространения своих картин посредством VoD-сервисов, поскольку боятся, что фильмы потеряются в море онлайн-контента.

Похоже, что единственный, кого не пугают все вызовы, с которыми столкнётся киноиндустрия после окончания пандемии и снятия всех ограничительных мер, — это Кристофер Нолан. Режиссёр наотрез отказывается переносить премьеру своего нового фильма «Довод», которая запланирована на 16 июля в России и на 17 июля — в США.

Закрытый на время пандемии кинотеатр в Лос-Анджелесе

Reuters

© Lucy Nicholson

Однако, по данным Variety, некоторые инсайдеры считают, что июльский релиз маловероятен, поскольку количество заболевших коронавирусом всё ещё растёт во многих штатах. Также есть опасения, что ослабление профилактических мер в Джорджии и Техасе и возобновление работы определённых предприятий будет способствовать возникновению новых волн эпидемии, что отодвинет планы по возвращению зрителей в кинотеатры по всей стране.

При производственном бюджете около $200 млн «Довод» не может выйти только в тех областях, которые наименее подвержены воздействию коронавируса. Фильм ориентирован и на зарубежную аудиторию, но в других странах складывается аналогичная ситуация. Кинотеатры начали постепенно открываться в ряде стран, но большинство крупных международных рынков вернутся к жизни гораздо позже.

Возобновление кинопроизводства

Вместе с открытием кинотеатров возобновляется и производство фильмов. Важным шагом стало смягчение мер против распространения коронавируса в Чехии. С 11 мая здесь разрешено проводить мероприятия с участием не более 100 человек. Таким образом, в ближайшее время продолжатся съёмки таких сериалов, как «Карнивал Роу» (второй сезон), «Колесо времени» (первый сезон), а также «Сокол и Зимний Солдат».

Во Франции 11 мая также началось ослабление ограничений, связанных с пандемией коронавируса, авозобновление кинопроизводства ожидается в конце весны — начале лета.

7 мая издание Deadline сообщило, что в Новой Зеландии уже разрешено кинопроизводство. На территории этой страны должны сниматься такие ожидаемые проекты, как продолжение «Аватара» и сериал по «Властелину колец». По прибытии на территорию Новой Зеландии съёмочным группам нужно будет пройти процедуру регистрации, чтобы облегчить отслеживание контактов и мониторинг заболеваемости.

В России пресс-служба Министерства культуры сообщила, что на базе Департамента кинематографии планируется создание единого координационного центра по вопросам возобновления съёмочного процесса. Конкретные решения будут приниматься в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и распоряжениями властей регионов.

Пока все дома

Пока нельзя говорить об окончании пандемии, поставщики онлайн-контента в РФ разрабатывают меры поддержания качества предоставляемых услуг на должном уровне.

21 апреля 2020 года ассоциация легальных онлайн-кинотеатров «Интернет-видео», в которую входят Amediateka, Megogo, ivi, Okko и tvzavr, направила в Минкомсвязь письмо с просьбой обязать операторов связи не ограничивать трафик даже в условиях повышенной нагрузки на сети, сообщал «Коммерсантъ».

Подобная мера позволит площадкам стабильно предоставлять пользователям качественный контент, что организация считает особенно важным в условиях самоизоляции.

В начале апреля Минкомсвязь предлагала некоторым интернет-компаниям меры по оптимизации контента, в том числе отключение автовоспроизведения материалов и ограничение качества видео.

В марте стриминговый сервис Netflix объявил об ограничении качества видео в Европе ради снижения нагрузки на сети.