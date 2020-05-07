Трезвый взгляд: тест RT о сухих законах

35 лет назад, 7 мая 1985 года, в СССР началась масштабная антиалкогольная кампания. Первым шагом стало принятие Советом министров постановления «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Вскоре, уже 16 мая, вышел указ президиума Верховного Совета СССР, который вводил административные и уголовные наказания. Кроме того, соответствующие нормативные акты были приняты во всех союзных республиках. Производство алкогольных напитков сокращалось, вино-водочные магазины закрывались, а время работы оставшихся было ограничено. Кроме того, уничтожались виноградники, что негативно сказалось на целой отрасли сельского хозяйства. Несмотря на пропаганду и популяризацию отказа от алкоголя, массовое недовольство росло и меры пришлось свернуть. Попытки установить сухой закон предпринимались не раз во многих странах мира. Попробуйте ответить на несколько вопросов и проверьте, что вы об этом знаете.

РИА Новости

© Андрей Столяров