Трезвый взгляд: тест RT о сухих законах

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35 лет назад, 7 мая 1985 года, в СССР началась масштабная антиалкогольная кампания. Первым шагом стало принятие Советом министров постановления «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Вскоре, уже 16 мая, вышел указ президиума Верховного Совета СССР, который вводил административные и уголовные наказания. Кроме того, соответствующие нормативные акты были приняты во всех союзных республиках. Производство алкогольных напитков сокращалось, вино-водочные магазины закрывались, а время работы оставшихся было ограничено. Кроме того, уничтожались виноградники, что негативно сказалось на целой отрасли сельского хозяйства. Несмотря на пропаганду и популяризацию отказа от алкоголя, массовое недовольство росло и меры пришлось свернуть. Попытки установить сухой закон предпринимались не раз во многих странах мира. Попробуйте ответить на несколько вопросов и проверьте, что вы об этом знаете.
Трезвый взгляд: тест RT о сухих законах
  • РИА Новости
  • © Андрей Столяров

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