«Ежели можешь не стрелять — не стреляй»: о ком и о чём мини-сериал «Алёша»

В 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в эфир телеканала НТВ выходит мини-сериал «Алёша» по мотивам повести белорусского писателя Ивана Пташникова «Найдорф». Главные герои ленты — партизаны, воевавшие за родную землю и близких людей, когда в 1944 году немецкие части оказались в тылу советской армии и прорывались из окружения. Режиссёром картины стал Юрий Попович. Главные роли в ленте исполнили Максим Сапрыкин и Владимир Епифанцев.

Вечером 9 мая в эфире телеканала НТВ состоится премьера четырёхсерийной ленты «Алёша» по повести белорусского писателя Ивана Пташникова. Детские годы литератора пришлись на Великую Отечественную войну, и деревню, где жила его семья, на несколько лет оккупировали немцы.

После войны Пташников работал редактором в различных изданиях, а в конце 1950-х начал публиковать собственную прозу. Повесть Пташникова «Тартак» и роман «Олимпиада» были экранизированы, а за повесть «Найдорф», которая легла в основу нового мини-сериала, писатель получил государственную премию Белорусской ССР имени Якуба Коласа.

События ленты «Алёша» разворачиваются осенью 1944 года. Колонна немцев прорывается из окружения к основным силам, которые отходят в сторону Берлина. Путь им должны преградить советские танкисты, также помешать врагу стараются скрывающиеся в белорусских лесах партизаны.

В их числе 16-летний Алёша (Максим Сапрыкин), родителей которого расстреляли нацисты, и освоивший военное дело и ставший пулемётчиком крестьянин Ефрем Жаворонок (Владимир Епифанцев). Во время миномётного обстрела гибнут большинство их товарищей, и оставшимся в живых предстоит заставить немцев поверить, что у них на пути непроходимый партизанский заслон.

Над сценарием картины работали Артур Ильиных и постановщик Юрий Попович. Последний рассказал RT, что сюжет оригинальной повести был во многом переработан с использованием сторонних материалов и при участии исторических консультантов.

Так, в сценарии появилось ещё несколько сюжетных линий, в том числе история жены Жаворонка Клани. Война для неё становится особым испытанием, поскольку героиня — поволжская немка — чувствует себя чужой в своей деревне.

© «Киностудия КИТ»

Важным дополнением стали образы немецких солдат — болезненного и пугливого юноши Курта, а также бывшего профессора университета дяди Вилли, который (почти как Жаворонок) приглядывает за молодым сослуживцем. Хотя эти герои выступают на стороне врага, они не транслируют сугубо отрицательных черт.

«Этот мальчик Курт — не случайный персонаж. Это персонаж, появившийся уже в киносценарии, в повести этого нет. Он потребовался как некая рифма, как некое противопоставление нашему герою Алёше. Они примерно одного возраста», — отметил режиссёр Юрий Попович.

Кинематографисты подчёркивают, что их основной задачей было рассказать истории людей на фоне военного времени. «Алёша» интересен как раз тем, что на первый план в нём выступают частные истории. Персонажи не всегда выполняют приказы, идут на неоправданный риск. Но действуя не шаблонно (иногда инстинктивно), они проявляют подлинный героизм.

Так, близкие уговаривают Алёшу и Жаворонка уйти в эвакуацию, но чтобы защитить их, герои остаются сражаться с немцами. Однако даже встреча с противником не всегда оборачивается кровопролитием.

Главную же идею выражает герой Владимира Епифанцева: пока некоторые партизаны обвиняют Алёшу в трусости за то, что тот не убил немца, Жаворонок наставляет его простыми словами: «Ежели можешь не стрелять — не стреляй». И даже противники расценивают милосердие юного героя как признак воинской доблести.

Среди персонажей собраны представители разных национальностей. Так, в рядах партизан — русские, белорусы и татары, а главный герой Алёша разговаривает на трасянке — смеси русского и белорусского языков.

Актёр Максим Сапрыкин рассказывал, что ему пришлось не только учить слова, но и добиваться правильного произношения. В этом ему помогали коллеги, присылавшие артисту аудиозаписи.

© «Киностудия КИТ»

Для передачи исторического колорита создатели мини-сериала также уделили особое внимание цвету. В ленте много осенних пейзажей в тёплых тонах (к слову, в произведениях Ивана Пташникова зарисовки природы тоже имеют большое значение). Цветокоррекция сделана таким образом, что картина вызывает ассоциации с фотографиями времён войны в охристых оттенках.

Интересно, что Юрий Попович выступил не только в качестве режиссёра и соавтора сценария: он также написал и исполнил песню «Смерть, Алёша, не про нас», которая звучит в ленте.