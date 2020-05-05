Проект в далёкой-далёкой галактике: что известно о новом фильме о вселенной «Звёздных войн»

Новозеландский режиссёр Тайка Вайтити снимет новый полнометражный художественный фильм в рамках франшизы «Звёздные войны». Он же выступит одним из авторов сценария картины. По данным СМИ, лента, скорее всего, не имеет отношения к анонсированной ранее новой трилогии и станет отдельным проектом. Режиссёр известен по таким проектам, как «Тор: Рагнарёк» и «Кролик Джоджо». За сценарий к последнему Вайтити получил «Оскар» и премию BAFTA. Однако у российского зрителя не было возможности оценить картину: компания Disney отказалась от проката провокационной чёрной комедии про Вторую мировую войну на территории страны.

Новозеландский режиссёр, лауреат премии «Оскар» Тайка Вайтити («Кролик Джоджо», «Тор: Рагнарёк») снимет новый полнометражный художественный фильм в рамках франшизы «Звёздные войны». Он же выступит одним из авторов сценария картины. Вместе с ним разработкой истории займётся Кристи Уилсон-Кернс («1917», «Страшные сказки»).

Ранее режиссёр уже работал над другим проектом франшизы — он снял один эпизод сериала «Мандалорец», первый сезон которого был показан в ноябре и декабре 2019 года на стриминговом сервисе Disney+. После этого в сети стали появляться слухи, что Вайтити займётся и полнометражным фильмом «Звёздные войны», но режиссёр не подтверждал информацию, а на все вопросы давал уклончивые ответы.

«Скажу так: мне бы и самому хотелось, чтобы тут было что рассказать. Ведутся ли переговоры о новом фильме о вселенной «Звёздных войн»? Да, я обсуждал с друзьями в 1996-м, насколько крутыми были «Звёздные войны». От этого журналисты и отталкиваются. Думаю, люди, замечая меня в обществе различных персон, особенно тех, кто связан со «Звёздными войнами», делают вывод, что я на эту тему веду какие-то важные переговоры. Да я бы с радостью! Я бы взялся за любой фильм — лишь бы это имело смысл и не казалось мне верным способом угробить свою карьеру», — приводит Variety слова режиссёра.

В День «Звёздных войн», который 4 мая отмечают поклонники саги, Lucasfilm подтвердила слухи.

Кадр из сериала «Мандалорец»

© kinopoisk.ru

Никакие подробности, связанные с сюжетом и производством предстоящей картины, пока неизвестны. Также не сообщается дата релиза. В прошлом году компания Disney заявила о планах выпустить новую трилогию «Звёздные войны», фильмы которой выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах. Однако над этой серией картин уже работает Райан Джонсон («Достать ножи»). Variety не исключает, что фильм Вайтити будет отдельным проектом, снятым в рамках франшизы.

Портал Screen Rant также подчёркивает, что участие Тайки Вайтити в трилогии маловероятно, поскольку в данный момент режиссёр занят сразу четырьмя проектами. Он готовится к съёмкам фильма «Тор: Любовь и гром», релиз которого запланирован на начало 2022 года. Кроме того, в работе у Вайтити ещё две полнометражные ленты — «Акира» и «Следующий гол — победный», а также сериал «Бандиты во времени».

Помимо полнометражного фильма, компания Disney подтвердила слухи о ещё одном проекте космической эпопеи — новом сериале, пока не имеющем названия. Как отмечает Variety, события в этом многосерийном фильме развернутся не в то же время, которое показано в других проектах, а в центре сюжета будут персонажи женского пола.

Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером ленты выступит Лесли Хэдланд, работавшая над сериалами «Почти семья» и «Жизнь матрёшки». Дата премьеры проекта также не сообщается, но уже известно, что он выйдет на сервисе Disney+.

Кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

© kinopoisk.ru

«Звёздные войны» являются одной из самых кассовых кинофраншиз за всю историю. В феврале 2020 года её общий доход оценивался в $70 млрд.

Первый фильм франшизы — «Эпизод IV: Новая надежда» — вышел на экраны в 1977 году. При бюджете в $11 млн он собрал более $775 млн и получил статус культового. Кроме того, картина претендовала на «Оскар» в 11 категориях и получила семь статуэток: за лучшие декорации, костюмы, оригинальный саундтрек, монтаж, звук, визуальные эффекты, а также за особые достижения в области звуковых эффектов.

На данный момент кинематографический цикл саги Джорджа Лукаса «Звёздные войны» включает в себя 11 полнометражных фильмов — три основные трилогии, два спин-оффа («Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Хан Соло. Звёздные войны: Истории») и один анимационный фильм («Звёздные войны: Войны клонов»). Также в рамках франшизы был снят ряд телевизионных полнометражных картин и сериалов и многосерийный фильм «Мандалорец» для Disney+.

В работе у Disney, помимо второго сезона «Мандалорца», находятся как минимум три полнометражных фильма и два сериала. В центре сюжета первого многосерийного проекта — один из главных персонажей полнометражных фильмов Оби-Ван Кеноби в исполнении Юэна Макгрегора. Второй сериал по вселенной расскажет о приключениях капитана Повстанческого альянса Кассиана Андора. Главную роль сыграет Диего Луна. Он же воплотил образ персонажа в спин-оффе («Изгой-один. Звёздные войны: Истории»).