Нота сердца: тест RT об истории парфюмерии

5 мая 1921 года были впервые представлены публике легендарные духи Chanel No.5. Их создал русско-французский парфюмер Эрнест Бо по просьбе самой Коко Шанель. Согласно легенде, ей нужно было нечто «с запахом женщины», современный и ни на что не похожий аромат. Он и сейчас остаётся одним из самых популярных в мире и знаком, пожалуй, каждому. В честь годовщины выпуска Chanel No.5 проверьте, что вы знаете об истории парфюмов.

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