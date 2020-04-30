Вы из джаза: тест RT об истории музыкального жанра

30 апреля отмечается Международный день джаза. Самому явлению уже больше 100 лет, но праздник придумали только в 2011-м, провозгласив его на Генеральной конференции ЮНЕСКО. Впервые его отметили на следующий год в Париже, и с тех пор Международный день джаза меняет принимающие города. В 2020-м праздник пройдёт в режиме онлайн и будет посвящён поддержке врачей по всему миру. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в истории и главных героях этого музыкального направления.

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