Невежественные и с плохим чувством юмора: какими показаны русские в американском сериале про Екатерину Великую

В мае в сети начинается показ американского сатирического сериала «Великая» о жизни в России Софии Августы Фредерики или Екатерины Алексеевны — будущей императрицы Екатерины II (Эль Фаннинг). Несмотря на то, что в основу сюжета картины легли реальные события, о достоверности «Великой» говорить не приходится: в сериале представлена вольная интерпретация истории. В первом сезоне рассказывается о приезде главной героини в Россию. Девушка мечтает о любви и гармонии, но в новом доме её ждёт супруг-самодур, каким императора увидели кинематографисты.

15 мая на видеосервисе Hulu, а 16-го на more.tv начинается показ американского сатирического сериала «Великая». В центре сюжета — жизнь в России Екатерины Алексеевны (в девичестве — Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской), будущей императрицы Екатерины II, с Эль Фаннинг в главной роли.

В самом начале повествования героиня Фаннинг рассказывает подруге о предстоящем замужестве со своим троюродным братом Петром Фёдоровичем (в сериале — уже с российским императором Петром III). В предвкушении счастливой жизни в России девушка с энтузиазмом бросается учить русский, а сразу после прибытия в новую для себя страну целует землю и спешит на первую встречу с будущим супругом. Девушка очаровывает искренностью, детским восторгом, а также внимательным и уважительным отношением как к мужу, которого она никогда не видела, так и к России.

Впрочем, героиня Фаннинг — очень чувствительная, образованная и хорошо воспитанная — совершенно не вписывается в местное общество, почти полностью состоящее из глупцов и дикарей.

Уже в момент знакомства с Петром (Николас Холт) становится очевидным целый ряд его недостатков: император грубый, невоспитанный, необразованный и обладает очень специфическим чувством юмора.

Подобными качествами создатели сериала наделили не только его: все при дворе, за исключением единиц, — жестокие и бесцеремонные. Эти люди склонны к насилию, вступают в беспорядочные половые связи и придерживаются ужасающих традиций. Об образовании не идёт и речи: книги здесь осознанно игнорируют, поскольку «они утомляют и отнимают время». Самой разумной, помимо Екатерины, оказывается её служанка (Фиби Фокс). Она не глупа, вполне рациональна, да и с чувством юмора у неё порядок.

Кинематографисты не забыли и о классических стереотипах — водке и медведях, — а также заострили внимание на положении женщин в обществе. У дам (если не брать в расчёт прислугу) задача одна — рожать. Больше ничего женщина делать не должна и не может. Лучше, чтобы она вообще молчала (а если захочет заговорить — то, разве что, о шляпках).

Отношение к женщинам в дикой России прошлого демонстрирует эпизод, в котором Екатерина просит супруга позволить ей открыть школу, где она сможет учить всех желающих. Тот охотно соглашается — лишь бы жена была довольна. Но, узнав, что в этой школе будут учиться женщины, приказывает сжечь здание.

© Кадр из сериала «Великая» (2020)

Ранее блестевшие от восторга глаза Фаннинг расширяются с каждой сценой, а на смену предвкушению приходит ужас. Но Екатерина не отчаивается и составляет план действий: полюбить Петра; заставить супруга полюбить её; найти на новом месте культуру и образование.

Екатерина берётся за дело и изо всех сил старается быть хорошей женой: она ведёт ненавистные ей светские беседы с женщинами, приходит ночью к супругу обнажённая, не обращая внимания на присутствующую там же любовницу, а утром готовит европейские чудо-коктейли от похмелья. Словом, делает всё возможное, лишь бы Пётр смог её полюбить. Впрочем, после первой же попытки императора утопить жену (в шутку) энтузиазм Екатерины исчезает, а план теряет актуальность.

Героиня Фаннинг не перестаёт восхищать оптимизмом, энергией и надеждой на светлое будущее, разрушить которую оказывается не так-то просто. В первой серии актриса очень хорошо показала бурю эмоций, которые могла бы испытать романтичная девушка, попавшая из какого-то идиллического мира в самый настоящий ад. Но со временем, когда налёт юношеской наивности и восторженности пропадает, Фаннинг начинает переигрывать. В образе Екатерины актриса выглядит, как минимум, несолидно: глядя на героиню, сложно поверить в её мудрость и серьёзность намерений. Фаннинг здесь скорее напоминает одного из своих предыдущих персонажей — принцессу Аврору, которая вдруг обнаруживает, что Российская империя несколько отличается от Топких Болот.

Очень гармоничная поначалу, для соответствия новому, более серьёзному образу Фаннинг использует утрированную мимику, из-за чего кажется то комично возмущённой, то излишне подозрительной.

Николас Холт в роли императора-самодура, каким его увидели кинематографисты, убедителен настолько, что между ним и Петром III проскальзывает внешнее сходство. В «Великой» актёр расширил список своих амплуа и доказал, что не боится и таких абсурдных и обидных ролей.

От начала и до конца действительно хорошо с ролью справляется Гвилим Ли («Богемская рапсодия»), сыгравший одного из приближённых Петра. Его герой — единственный, чьё поведение не вызывает вопросов, и только ему во всей этой истории сопереживаешь от начала до конца. Актёр очень убедительно показал метания мужчины, который вынужден делить любимую женщину с императором.

© Кадр из сериала «Великая» (2020)

Об исторической достоверности «Великой» говорить не приходится: кинематографисты сразу предупредили, что в сериале представлена вольная интерпретация реальных событий.

Большинство героев, в том числе ключевых, не имеют прототипов. Истории тех, что так или иначе связаны с реальностью, тоже в значительной степени подверглись художественному переосмыслению. На более или менее точное отображение в картине претендуют разве что многочисленные слухи, связанные с Петром и Екатериной.

Визуальная составляющая сериала на высоте, но Россию во всех этих красивейших декорациях разглядеть сложно. Пейзажи выглядят по-европейски, архитектура и убранство дворцов гораздо скромнее тех, что можно увидеть в российских музеях. Не так много внимания уделено и проработке деталей. Так, к примеру, под памятником Петру I красуется надпись «Петру Великая».

Поиском актёров, которые бы походили на славян, кинематографисты тоже не озадачились. И речь не о центральных персонажах: ожидаемо, что эти роли предназначались звёздам. Однако присутствие при дворе императора Петра III индийцев, обладателей латинской и африканской внешности обескураживает. Конечно, в России в те времена жили люди разного происхождения — вспомним прадедушку Александра Сергеевича Пушкина, Абрама Петровича Ганнибала. Но в то, что каждый пятый был темнокожим, верится с трудом.

Среди несомненных достоинств картины можно назвать блестящую работу гримёров и костюмеров.

Обилие затейливых платьев, сложных костюмов и париков действительно впечатляет и помогает воссоздать атмосферу XVIII века. Некоторые наряды сериальной Екатерины даже напоминают платья, в которых императрица изображена на известных портретах.

Что касается грима — он хорош тем, что совершенно незаметен, лица смотрятся очень свежо и естественно.

© Кадр из сериала «Великая» (2020)

«Великая» сильно напоминает «Фаворитку» Йоргоса Лантимоса. И дело не только в совпадении исторических периодов и присутствии Николаса Холта: одним из авторов обоих проектов выступил Тони Макнамара, благодаря чему ленты получили и сценарное сходство. В обоих случаях в основе сюжета — сатирическое прочтение истории, а ключевые персонажи наделены утрированными, карикатурными чертами. Однако «Фаворитка» постоянно балансирует между комичностью и глубоким драматизмом. Кроме того, персонажи ленты Лантимоса гораздо лучше продуманы: они неоднозначны, и переживать приходится за всех. Да и к реальной истории «Фаворитка» всё же ближе, чем «Великая». «Великая» — самая настоящая пародия на российские историю и общество.

В сериале немало действительно забавных моментов. Сложно удержаться от смеха, когда Екатерина выгуливает медведя подобно собачке или лично отвозит тяжелораненым солдатам большие коробки с макарунами, совершенно не понимая, насколько это неуместно. Отдельного внимания заслуживают карикатурные постельные сцены и вера героев в широко распространённые стереотипы (например, в противозачаточные функции лимонного сока). Но когда весь сюжет строится исключительно на невежестве населения целой страны и её контрастах с прогрессивной Европой, основанная на реальных событиях история превращается в профанацию.

Впрочем, если абстрагироваться от исторической действительности и негативного облика всего государства, сериал может показаться очень атмосферным и довольно интересным. Сюжет, лихо закрученный вокруг дворцовых интриг и каверзных планов по-своему самобытных героев, интригует; красивая качественная картинка восхищает. Но оценит всё это преимущественно западный зритель, поскольку российскому абстрагироваться будет сложно.