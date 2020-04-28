Эпидемия с ароматом фиалок: в сети показали российский сериал о неизвестном вирусе

28 апреля начался показ детективного сериала «Закрытый сезон» режиссёра Дарьи Полторацкой. Сценарий к ленте написала Алёна Званцова, известная по проектам «Доктор Тырса» и «Оттепель». Действие нового сериала разворачивается в курортном городке, жители которого начинают умирать от неизвестной болезни. Тела покойников источают аромат фиалок. Для борьбы с опасным вирусом приезжает опытный эпидемиолог из Москвы.

28 апреля видеосервисы More.tv и Wink начинают показ детективного сериала «Закрытый сезон». Позже ленту смогут увидеть зрители телеканала «Россия».

В качестве режиссёра проекта выступила Дарья Полторацкая, известная по многосерийным фильмам «Отчаянные» и «Побег из Москвабада». Сценарий к сериалу написала Алёна Званцова. Она же работала над «Доктором Тырсой» и «Оттепелью». Роли в картине исполнили Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков, Пётр Баранчеев, Нелли Уварова и другие.

Действие «Закрытого сезона» разворачивается в небольшом курортном городе, жители которого неожиданно начинают умирать от неизвестной болезни. Ещё недавно казавшиеся совершенно здоровыми люди «сгорают» за считанные часы. Тела покойников очень быстро покрываются трупными пятнами и источают аромат фиалок.

Интересно, что съёмки сериала проходили в крымском посёлке Курортное летом 2019 года, когда про коронавирус мало кто слышал. Идея проекта появилась у Алёны Званцовой ещё раньше — за несколько лет до начала производства. Естественно, на тот момент тематика ленты не была столь злободневной.

Во время съёмок жители Курортного не воспринимали всерьёз описанные в сценарии событии. Однако в этом году, когда режиссёр Дарья Полторацкая снова посетила посёлок, хозяин гостиницы поинтересовался, как кинематографистам удалось предугадать ход событий.

Завязка в картине неспешная и несколько беспорядочная: зритель долго погружается в атмосферу прибрежного российского города, параллельно знакомясь с множеством в том числе очень второстепенных действующих лиц.

Первая смерть от загадочной болезни наступает довольно быстро. Однако пока герои не видят в ней ничего пугающего, и событие проходит фоном, а зрителей продолжают знакомить с личной жизнью персонажей.

После ещё двух похожих смертей сюжет многообещающе меняет направление в сторону главной темы — загадочного вируса. Местные медики лишь разводят руками, и расследовать происшествия приезжает столичный эпидемиолог (Кирилл Гребенщиков) — мужчина со своими секретами и странностями (сначала он, к примеру, зачем-то притворяется глухонемым).

Кинематографисты очень убедительно продемонстрировали, насколько просто распространяется опасный вирус.

Вот одна из героинь — на первый взгляд совершенно здоровая женщина — идёт на работу. Заметив грязь на своей обуви, она смывает её водой из ручья, а через несколько мгновений касается рукой лица. Чуть позже женщина оказывается на рабочем месте: она продаёт мороженное в парке. И при этом совершенно не задумывается об использовании перчаток.

Короткая, но очень детальная сцена с яркими акцентами и тревожной музыкой создаёт саспенс и обещает скорую катастрофу. Правда, удивляет тот факт, что жертвами вируса — по крайней мере, в первые дни — стали всего четыре человека: горожане халатно относятся к гигиене, даже медики долго игнорируют маски и перчатки и работают с пахнущими фиалками трупами без них. Впрочем, и четырёх погибших оказывается достаточно, чтобы закрыть город на карантин.

Тем не менее история с вирусом показана убедительно, равно как и реакция жителей на опасность. Одни переживают за себя и за бизнес (ведь живущий преимущественно за счёт доходов от туризма город теперь закрыт), другие просто отрицают существование загадочного вируса, а некоторые заражённые просто прячутся от врачей, подвергая опасности близких.

У «Закрытого сезона» есть всё необходимое, чтобы стать интересным триллером о поражающей население города неизвестной болезни. Однако кинематографисты отдали предпочтение более личным историям и превратили ленту в полноценную мелодраму: зрителям предлагается масса разнородной информации о личной жизни и тайнах прошлого героев, и она практически не имеет отношения к пугающей болезни.

Конечно, и в мелодраме есть интересные сюжетные повороты. Кроме того, создатели сериала попытались раскрыть несколько важных и непростых тем. В их числе — извечная проблема отцов и детей. За эту линию отвечают местный бизнесмен Глеб Валентинович в исполнении Петра Баранчеева и его сын Сима (его сыграл молодой актёр Андрей Мартынов). По сюжету Сима мечтает построить карьеру в балете, но у отца свои планы.

Также в ленте рассказывается о сложном выборе двух героев, ставших родителями ребёнка с серьёзной врождённой патологией. В кратчайшие сроки они должны решить: оставить малыша или позволить ему умереть. Какое бы решение они ни приняли, возникает ещё один вопрос — как им жить вместе дальше?

Идея рассказать не о болезни как таковой, а о жизни людей, отношениях и бизнесе как в непростой период, так и до него, оказалась для кинематографистов вызовом не менее сложным, чем съёмки актуальной картины про страшную болезнь. Учитывая заданный неспешный ритм повествования, а также глубину и сложность выбранных тем, впору засомневаться, что едва ли за восемь эпизодов возможно раскрыть все уже затронутые в сценарии аспекты. Создаётся впечатление, что на это может потребоваться несколько сезонов.