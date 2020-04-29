Комедия о Космических войсках США и новый проект режиссёра «Паразитов»: какие сериалы стартуют в мае

В мае на интернет-платформах выйдет сериал «Голливуд» о киноиндустрии XX века и комедия «Великая» о российской императрице Екатерине II. В лентах «Загрузка» и «Сквозь снег» можно будет увидеть фантазии кинематографистов на тему ближайшего будущего. Для любителей комиксов подготовлена история становления персонажа DC Старгёрл. Также в этом месяце состоится премьера семейной драмы «Я знаю, что это правда» с Марком Руффало в роли двух братьев-близнецов и комедии «Космические войска», вдохновлённой созданием нового рода войск в США.

«Загрузка» (Upload). С 1 мая на Amazon Prime Video

К 2033 году люди получили возможность загружать своё сознание в виртуальный мир — индивидуальный рай, где можно существовать, даже когда откажет тело. Этой опцией воспользовалась девушка молодого программиста Нэйтана. Когда молодой человек находится в тяжёлом состоянии после аварии, его готовят не к операции, а к вечной жизни в цифровом мире.

Здесь, в пансионате Lakeview, возможно многое, но существуют и свои абсурдные порядки (к примеру, завтрак с цифровой едой заканчивается точно по расписанию). Среди иллюзий и коллизий Нэйтан встречает цифровую версию Норы — живой девушки, которая работает в службе поддержки пансионата.

Одним из сценаристов «Загрузки» стал автор «Офиса» и «Царя горы» Грег Дэниелс. За режиссуру отвечает Джеффри Блитц («Методом проб и ошибок», «Столик №19»).

«Голливуд» (Hollywood). С 1 мая на Netflix

В своём новом проекте создатель «Американской истории ужасов» и «Американской истории преступлений» Райан Мёрфи обращается к теме Голливуда 1940-х годов.

По сюжету после Второй мировой войны несколько мечтателей приезжают на «фабрику грёз», чтобы изменить мир кино. Им предстоит преодолеть расовые и гендерные стереотипы и адаптироваться к богемному обществу. Как обещают кинематографисты, на примере жизни каждого героя зрители увидят определённый аспект голливудского закулисья.

Главные роли в сериале исполнили Даррен Крисс, Джереми Поуп и Пэтти Люпон. Также в проекте задействованы Джим Парсонс и Саманта Уивинг.

«Я знаю, что это правда» (I Know This Much Is True). С 10 мая на HBO, с 11 мая на «Амедиатеке»

В новой семейной драме Дерека Сиенфрэнса («Место под соснами») Марку Руффало довелось сыграть сразу две главные роли — братьев-близнецов Доминика и Томаса. Съёмочный период проходил в два этапа: ради одной роли актёр сбросил вес, а затем был вынужден набрать килограммы для соответствия второму образу.

В основе сюжета — одноимённый роман американского писателя Уолли Лэмба. Согласно книге, один из братьев, Томас, страдает параноидальной шизофренией и коротает время в больнице. Доминик гуляет на свободе, однако он считает себя более опасным для общества. Герой пытается позаботиться о брате, а также разобраться, что скрывают остальные члены семьи.

«Великая» (The Great). С 15 мая на Hulu, с 16 мая на more.tv

Ещё один майский проект с историческим колоритом — комедийный сериал о российской императрице Екатерине II. Кинематографисты обещают заведомо вольную интерпретацию исторических событий и характеров. Главную роль в ленте исполнила Эль Фаннинг.

В первом сезоне (он состоит из 10 серий) речь пойдёт о первых годах героини Фаннинг в России. Император Пётр III, которого сыграл Николас Холт, предстаёт стереотипным тираном и самодуром, а многие второстепенные персонажи и вовсе обходятся без исторических прототипов.

В числе шоураннеров проекта — автор «Фаворитки» Тони Макнамара. Он рассказывал, что сперва разработал театральную версию «Великой» и опирался на реакцию публики, чтобы выделить сильные и слабые места сюжета.

«Сквозь снег» (Snowpiercer). С 17 мая на TNT

В 2013 году французский графический роман с аналогичным названием экранизировал Пон Джун Хо — первый уроженец Южной Кореи, удостоенный «Оскара». Полнометражный фильм «Сквозь снег» стал его дебютной картиной на английском языке. Центральные роли в ленте исполнили Крис Эванс и Тильда Суинтон, фильм собрал 94% «свежести» на Rotten Tomatoes.

В производстве нового сериала (с другими актёрами) Пон Джун Хо участвовал как исполнительный продюсер.

Действие ленты разворачивается в 2030-х. В результате катастрофы на Земле настаёт новый ледниковый период. Последний оплот человечества — поезд, в котором едут порядка 3000 человек.

Здесь есть школа, ресторан и даже тюрьма. Общество разделено на классы: в голове состава путешествуют богачи, а последние вагоны занимают нищие, которым недоступны вкусная еда и достойное обслуживание. Бедные обитатели поезда не готовы терпеть лишения. Вспыхивает новое восстание, которое изменит жизнь всех героев.

Рейтинг ожидания сериала на «Кинопоиске» составляет 96%.

«Старгёрл» (Stargirl). С 19 мая на CW

Этой весной ещё одна героиня комиксов DC обзаведётся собственным сериалом. На CW покажут историю Старгёрл, лидера нового Общества справедливости Америки. Ранее этот образ был использован в таких телепроектах студии, как «Тайны Смолвиля» и «Легенды завтрашнего дня», однако только в качестве второстепенного персонажа.

Во время переезда в новый дом школьница Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер) находит среди вещей отчима магический посох. Выясняется, что отчим был помощником недавно погибшего супергероя Стармена. Завладев мощью артефактов, девушка решает посвятить себя борьбе со злом.

Старгёрл впервые появилась в комиксах в 1999 году. При создании этого персонажа его автор Джефф Джонс вдохновлялся образом своей сестры Кортни, которая погибла в авиакатастрофе в 1996-м. Для предстоящего проекта Джонс написал сценарий первой серии.

«Космические войска» (Space Force). В мае на Netflix

В 2018 году президент США Дональд Трамп поручил Министерству обороны страны создать новый род войск — Космические силы. Эта идея заинтересовала кинематографистов Стива Карелла и Грега Дэниелса, которые ранее работали вместе над комедийным сериалом «Офис».

Под эгидой Netflix они придумали историю о генерале Марке Нэйрде (как раз его и сыграл Карелл). Герой хотел продолжить военную карьеру в качестве главы Военно-воздушных сил, однако его отправляют на службу в новые войска. Там у него две основные задачи: размещение контингента на Луне и установление американского господства в космосе. Зрителям предлагается наблюдать за работой ведомства (которая, уже известно, обернётся комедией).

Помимо Карелла, на экране появятся Лиза Кудроу («Друзья»), Джон Малкович («Подмена»), а также россиянин Алексей Воробьёв, который сыграл наблюдателя из Москвы.

По данным СМИ, релиз запланирован на 29 мая.