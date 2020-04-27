«Могучая кучка» и другие: тест RT о русских композиторах

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RT
27 апреля 1915 года в Москве умер Александр Скрябин — выдающийся русский композитор, пианист и педагог. За свою жизнь он успел создать множество новаторских произведений, отличающихся оригинальностью языка и выразительных средств и расширяющих представление о музыкальном искусстве. Хотя светская музыка начала полноценно развиваться в России только в середине XVIII века, она смогла завоевать известность во всём мире. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, хорошо ли вы в ней разбираетесь.
«Могучая кучка» и другие: тест RT о русских композиторах
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