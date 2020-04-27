Женщина на войне: на ТВ выходит остросюжетный сериал «Чёрное море»

27 апреля телеканал «Россия» начинает показ остросюжетного сериала «Чёрное море» режиссёра Сергея Щербина. Действие картины разворачивается в 1944 году, незадолго до начала Крымской наступательной операции. Офицеры Смерша во главе с капитаном второго ранга Сергеем Сабуровым (Павел Трубинер) попытаются помешать планам немецких диверсантов-подводников по уничтожению части кораблей советского флота. Помимо насыщенного детективного сюжета и ярких экшен-сцен, создатели проекта коснулись темы женщин на войне и показали, что они ни в чём не уступают мужчинам.

27 апреля телеканал «Россия» начинает показ остросюжетного детективного сериала «Чёрное море». Режиссёром проекта стал Сергей Щербин, неоднократно выпускавший ленты на историческую тематику. В его послужном списке — сериалы «Страсти по Чапаю», «Сын отца народов», «Восхождение на Олимп» и другие (по словам режиссёра, исторические картины его привлекают возможностью погрузиться в эпоху и понять, чем жили люди того или иного времени).

Действие нового проекта Щербина разворачивается в Новороссийске весной 1944 года — во время Великой Отечественной войны, незадолго до начала Крымской наступательной операции. Рядом с берегом взрывается баржа с грузом, которая направлялась в сторону военного корабля и только по счастливой случайности не успела добраться до цели. Сотрудники Смерша выясняют, что немецкие диверсанты-подводники готовятся уничтожить основные боевые единицы флота. Чтобы помешать их планам, на Черноморский флот переводят капитана второго ранга Сергея Сабурова (Павел Трубинер). Он вместе с другими контрразведчиками попытается остановить диверсантов.

Как рассказал режиссёр в беседе с RT, в этом проекте его в первую очередь привлекла сильная детективная история. Он пояснил, что «Чёрное море» — самое настоящее остросюжетное кино. Даже после поимки одного диверсанта опасность не исчезает, и военные вынуждены реагировать, не отвлекаясь на размышления.

Отвлекаться героям картины действительно некогда. Уже в первые минуты зрители увидят зрелищную сцену — взрыв баржи. С этого момента поток динамичных событий практически не прекращается: на экране с небольшими перерывами на обсуждение происходящего военными ведутся погони и перестрелки.

Несмотря на важную историческую составляющую и захватывающий детективный сюжет, много внимания кинематографисты уделили другой составляющей, более лиричной и эмоциональной — истории главной героини и теме женщин на войне в целом.

© Кадр: телеканал «Россия»

Героиня Екатерины Вилковой — капитан третьего ранга Елена Солей — вместе с мужем служит на флоте. На первый взгляд хрупкая девушка обладает большой внутренней силой и несломимым характером. Она ни на секунду не расслабляется, не поддаётся сиюминутным чувствам и самоотверженно выполняет свой долг: словом, ни в чём не уступает окружающим её мужчинам.

«Меня заинтересовала эта линия и вообще поразила тема женщины на войне. Удивительно, как она, офицер Смерша, наравне с мужчинами, а порой даже круче, чем мужчины, действовала в таких условиях», — рассказал Сергей Щербин.

В какие-то моменты, в том числе благодаря сильной игре Вилковой, затмевающей остальных персонажей в кадре, именно эта тема выходит на первый план.

Постепенно выясняется, что с недавно прибывшим Сабуровым Солей связывает гораздо больше, чем могло показаться изначально. Прошлое героев становится одной из главных интриг сериала: не сразу понятно, почему Солей так ненавидит Сабурова. Их предысторию рассказывают параллельно с основными событиями при помощи красочных флешбэков.

Если основная история — детективная — порой уходит на второй план, уступая лирическим моментам, то визуальная составляющая фильма приковывает к себе внимание в течение всего повествования. С высоты птичьего полёта зрителям показывают разрушенный Новороссийск и красивые пейзажи побережья. Ещё сильнее впечатляют подводные съёмки, которые проходили в подмосковном глубоководном бассейне.

По словам Сергея Щербина, специально для непростой подводной сцены художник-постановщик Сергей Голубев построил семиметровую управляемую торпеду, которая по внешнему виду полностью соответствовала боевому снаряду. Сперва торпеду снимали в Таганроге, где она немного деформировалась.

«Мы столкнулись с тем, что она не погружалась в бассейн, топили её несколько часов. В результате нам пришлось пойти на некие технические хитрости», — рассказал режиссёр.

При этом он подчеркнул, что все проблемы были технического характера, а с актёрами никаких сложностей, в том числе при съёмках именно этой сцены, не возникало.

«Павел Трубинер блестяще опускался самостоятельно на глубину до шести метров. Он занимался подводным плаванием и находится в прекрасной спортивной форме. И даже под водой он продолжал играть! На это, конечно, способен не каждый актёр», — отметил Сергей Щербин, добавив, что на этапе кастинга опыта погружения на большую глубину от артистов не требовали.

«При подборе актёров важно, чтобы они соответствовали психофизическим данным персонажа, попадали в роль. Если что — такие вещи, как погружение, сделают дублёры. Но нам повезло, что Павел обладает такими хорошими данными и возможностями», — рассказал режиссёр.

© Кадр: телеканал «Россия»

Съёмки сериала также проходили в Ростове-на-Дону, Серпухове и Московском государственном горном университете. Кроме того, большой блок материала отсняли в Таганроге — именно этот город «сыграл» разрушенный Новороссийск.

«В Таганроге полтора месяца мы каждый день снимали на побережьях. Нам было очень важно снять натуралистичные планы, обязательные для кино, связанного с морем. Если говорить профессиональными терминами, чтобы мы не зажимались в интерьеры, что очень часто бывает в сериалах. У нас кино про моряков, потому мы каждый день снимали как можно больше именно на море», — рассказал режиссёр.

Часть съёмок прошла на территории реальных исторических объектов. Одной из основных локаций стал Военно-исторический музей Северокавказского военного округа, расположенный в Окружном доме офицеров в Ростове-на-Дону. В ленте там находится база немецких диверсантов. По словам режиссёра, в этом музее есть обширная подземная система, бункеры и ходы, что также пригодилось на съёмках.