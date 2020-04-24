Раскол: тест RT и «Дилетанта» об истории церковной реформы

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RT
24 апреля 1682 года в Пустозёрске был казнён протопоп Аввакум — вдохновитель старообрядчества. Его борьба сначала с патриархом Никоном, а после и со всей Русской церковью была вызвана масштабной реформой, проходившей при поддержке царя Алексея Михайловича. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, что вы знаете об этих важнейших событиях русской истории и о жизни самого «неистового» протопопа Аввакума.
Раскол: тест RT и «Дилетанта» об истории церковной реформы
  • П.Е.Мясоедов. Фрагмент картины «Сожжение протопопа Аввакума» (1897)
  • РИА Новости
  • © В. Бабайлов

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»

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