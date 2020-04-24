Раскол: тест RT и «Дилетанта» об истории церковной реформы
24 апреля 1682 года в Пустозёрске был казнён протопоп Аввакум — вдохновитель старообрядчества. Его борьба сначала с патриархом Никоном, а после и со всей Русской церковью была вызвана масштабной реформой, проходившей при поддержке царя Алексея Михайловича. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, что вы знаете об этих важнейших событиях русской истории и о жизни самого «неистового» протопопа Аввакума.
- П.Е.Мясоедов. Фрагмент картины «Сожжение протопопа Аввакума» (1897)
- РИА Новости
- © В. Бабайлов
Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»
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