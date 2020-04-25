О людях и собаках: какой подвиг лёг в основу телесериала «Джульбарс»

27 апреля в эфир Первого канала выйдет первая часть многосерийного фильма «Джульбарс». Картина основана на реальных событиях: летом 1941 года 500 пограничников с собаками ценой своих жизней задержали наступление элитного подразделения СС, чтобы прикрыть отход штабных частей. Режиссёром картины стал Иван Шурховецкий («Легенда о Коловрате», «Туман»). Роли в сериале исполнили Николай Мачульский, Алексей Барабаш, Мария Андреева, Виталия Корниенко и другие.

В конце июля 1941 года у села Легедзино Черкасской области 500 бойцов отдельной Коломыйской пограничной комендатуры и 150 служебных собак вступили в неравный бой с подразделениями элитной танковой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», чтобы прикрыть отход командования и штаба. Все советские пограничники погибли, нескольких оставшихся в живых после боя собак расстреляли немцы, однако наступление на этом участке было задержано.

Местные жители захоронили тела военных и животных в братской могиле. В 2003 году на месте боя был установлен памятник героям-пограничникам и их собакам.

Этот малоизвестный подвиг лёг в основу сценария восьмисерийного фильма «Джульбарс». Новая лента продюсерского центра «ГОРАД» называется так же, как и фильм 1935 года, в котором рассказывается о пограничниках и немецкой овчарке. Однако создатели сериала предупреждают, что в центре их внимания всё же не собаки, а люди. Режиссёр Иван Шурховецкий называет питомцев «камертоном» для героев.

Действие ленты разворачивается летом 1941 года. Великая Отечественная война едва началась, враг, болезни и голод для многих ещё далеко. Поначалу чуть ли не главная проблема героев — порча колбасы беспризорной собакой. Как раз этому персонажу предстоит стать служебным псом по кличке Джульбарс.

Конечно, вскоре мирная обстановка сменится боевыми действиями и трагическими событиями. Уже в начале ленты ощущение надвигающейся катастрофы создаётся за счёт прибытия диверсионной группы. Задачу обезвредить немцев ставят перед плохо вооружёнными курсантами школы служебного собаководства, которых командир Иван Шевцов (Николай Мачульский) называет щенками. Во время операции диверсанты тяжело ранят сержанта Егорыча (Александр Марушев). Однако на помощь приходит хирург Кира (Мария Андреева), которая ехала с дочкой Лизой (Виталия Корниенко) в городской госпиталь — на своё новое место работы.

© Кадр из фильма «Джульбарс» (2019)

В дальнейшем кинематографисты сосредоточат внимание на отношениях в любовном треугольнике. Положительный Шевцов и строгая Кира по законам жанра вначале относятся друг к другу с нескрываемым раздражением, однако позже находят взаимопонимание. Однако у Киры есть «благодетель» — начальник горкома партии Поляков в исполнении Алексея Барабаша, который готов добиваться девушку любыми способами.

Герой Барабаша получился довольно мрачным: он не стесняется злоупотреблять властью, держит в страхе подчинённых и ждёт беспрекословного исполнения любого своего каприза. К слову, его манера общения и внешний вид отдают скорее 1990-ми, нежели военным временем.

В то же время, остальные герои очень убедительны. Продюсеры фильма Андрей Радько и Елена Городецкая рассказывали: «Артистов на главные роли мы старались выбирать таким образом, чтобы за ними не шёл шлейф из похожих ролей, при этом типажно они должны были «попадать» в эпоху 1940-х годов, соответствовать тому времени».

Николай Мачульский перед съёмками прошёл курс обучения стрельбе из пистолета. Также для погружения в образ он смотрел кино 1940-х годов. Актёру даже удалось перенять некоторые особенности произношения той эпохи.

© Кадр из фильма «Джульбарс» (2019)

Поработать над речью пришлось и Софье Озеровой, которая сыграла медсестру Глашу. Она выработала сибирский говор, чтобы подчеркнуть происхождение своей героини. Интересно, что поначалу режиссёр Иван Шурховецкий не планировал утверждать Озерову, однако она продемонстрировала высокий профессионализм и даже поправилась для роли.

Шурховецкий не впервые обращается к военной тематике: в его фильмографии уже есть телепроекты о «попаданцах» «Туман» и «Туман 2», а также мини-сериал «Последний бой» (где он также сотрудничал с Александром Марушевым). Наиболее известная работа постановщика — славянское фэнтези «Легенда о Коловрате», снятое в соавторстве с Джаником Файзиевым.

Первый эпизод «Джульбарса» выйдет в эфир Первого канала 27 апреля.