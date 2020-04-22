«Мы вступаем в новую эру»: Юрий Быков — о коронавирусе, плюсах самоизоляции и будущем киноиндустрии

RT и журналист Иван Сурвилло запустили цикл бесед о влиянии пандемии коронавируса на жизнь людей. Первым с Сурвилло пообщался известный по картинам «Дурак», «Майор» и «Завод» режиссёр, сценарист, продюсер Юрий Быков. Он рассказал, чем занимается в самоизоляции, объяснил, почему пережидать пандемию лучше в одиночестве, обратил внимание на позитивные последствия коронавируса и предположил, как изменится киноиндустрия после снятия ограничительных мер.

О плюсах и минусах самоизоляции

Это (самоизоляция. — RT) испытание для любого нормального организма. Я не живу на вилле в Кап-Ферра (курорт на Лазурном Берегу Франции. — RT) и не нахожусь сейчас даже на каком-нибудь элементарном побережье. Я в квартире. Но в самоизоляции есть один плюс: я очень много занимаюсь писаниной и чтением. В отличие от людей, у которых работа связана с перемещением из дома на работу и с тем, чтобы находиться в другом месте. Представляю, насколько им тяжело…

Я вижу всевозможные репортажи в СМИ о том, как много занятий может быть на дому. Но всё-таки займу свою обычную пессимистическую позицию: любые занятия, онлайн-тренировки интересны и полезны первые две недели.

Коронавирус и вся эта история с пандемией, скорее всего, научит людей самому главному: пониманию того, что нет ничего лучше живого общения, и ничто его не заменит.

Мне кажется, это один из главных плюсов, если в этой ситуации вообще можно так говорить. Потому что все онлайн-репетиции, онлайн-подготовки, онлайн-чаты по работе и не только — всё это превращается в какое-то бесконечное наблюдение за людьми в квадратике. Мне это кажется странным, иногда даже пошлым. Человек должен соприкасаться с человеком впрямую. И, безусловно, в такие критические моменты мы неизбежно прибегаем к новейшим технологиям. Слава богу, что они есть. В конце концов, коммуникации не нарушаются. Но это не замена живому общению и, тем более, перемещению человека в пространстве.

Так или иначе, даже у тех, кто находится, как мне кажется, в более живописных местах, отсутствие смены обстановки всё равно провоцирует ощущение рутины, которое превращается в ощущение того, что всё, что тебя окружает, — фотообои. Когда президент объявил месяц, уже волосы на голове зашевелились. Стало не сильно приятно. Потому что месяц — правда очень серьёзное испытание. Люди начинают просто сходить с ума. Насколько я знаю по своим товарищам, знакомым — некоторым действительно тяжело.

Об ощущении драмы и настроениях в обществе

Кино — это минимум полгода работы над сценарием, подготовка, а потом — три-четыре месяца активной работы с группой, с большим количеством людей, поиск локаций, кастинги, съёмки. Это внутреннее брожение и размышления. А уж если режиссёр еще и пишущий… Больше половины времени работы над фильмом — нахождение с самим собой наедине. Ощущение драмы возникает не от того, что ты в моменте сидишь, а от того, сколько это продлится. То есть, если оно продлится месяц или два — это уже не сильно хорошо и не сильно приятно. А если ты живёшь с ощущением, что тебя вообще через полгода только выпустят из дома — ну, тогда уж, действительно, пиши пропало!

Мы вступаем в новую эру и будем жить в новой эпохе. И не только из-за экономических последствий: нефть практически ничего не стоит, авиакомпании обанкротились, и это общемировая ситуация. Мы, прежде всего, осознали, что очень боимся за человеческую жизнь. Не только за собственную. Вообще, в принципе, выросла ценность человеческой жизни, особенно в светском обществе — я сейчас имею в виду и наше, и западное. Мы, может быть, какую-то сноску можем делать на страны Третьего мира. Хотя там технологии, особенно сетевые, есть везде. Мы все сейчас осознали, что очень боимся смерти.

Общество осознало, что оно стало хрупким. Плохо это или хорошо — время покажет.

Я думаю, что общество стало менее выносливым. Мне кажется, те люди, которые жили в пещерах и бегали за мамонтами, уж извините за такую пошлость, чувствовали себя чуть увереннее, чем мы сейчас. Это слишком экстремальный опыт для большей части нашего населения. Тем более, что такое Россия — 1/6 часть Земли! Мы все привыкли к горизонту на 40 километров минимум. Я вообще родился в степи. Ну, как — не в степи, в маленьком рабочем посёлке. Но мне из пятиэтажки было видно, условно говоря, 40 километров горизонта. И мне, человеку, который минимум два раза в день выходил на улицу и гулял по этим просторам, непривычно.

У меня есть товарищ, который, понимая, что ситуация назревает, специально со всей семьёй прилетел в Москву с Мальдив. Он не самый бедный человек, мог бы оставаться там очень долго. Но он специально прилетел сюда, потому что здесь медицина, родные стены, и так далее.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

О взаимоотношениях в условиях самоизоляции

Это, кстати, тоже такой не то чтобы плюс, но социально полезные знания. Особенно для специалистов. В долгой изоляции, как ни странно, лучше находиться одному. Оказалось, что даже у многих близких людей — родителей, детей, мужей, жён и так далее, — которые долго находятся в самоизоляции наедине друг с другом, проявляются очень серьёзные проблемы, всплывают все недочёты взаимоотношений, невыясненные вопросы. И, насколько я знаю, это несколько замалчивается, но в Китае после карантина было огромное количество разводов.

Я человек неженатый. Но, надо сказать откровенно, представляю себе, насколько тяжело находиться с одним и тем же человеком. Я не думаю, что нахождение с другим, даже с близким, любимым, важным, дорогим для тебя человеком — проблема в принципе. Но даже близкие и любящие друг друга люди, которые жили до этого достаточно хорошо и никаких проблем у них не было, думаю, в результате этой изоляции поймут, что лучше, конечно, иметь своё собственное пространство.

Ненормально, неестественно находиться постоянно с одними и теми же людьми. И это тоже полезный момент. Потому что мы всё-таки вступаем в эпоху, когда мы всё больше и больше знаем о человеке, и очень многие архаичные иллюзии пропадают.

Становится понятно, что человеку нужно собственное пространство. Всё дело в балансе. Определённое количество времени ты должен находиться наедине с самим с собой, какое-то количество — с другими людьми. Должны появляться в твоей жизни и новые люди. Если этого баланса нет, то всё превращается в радикальный социальный ад.

Я не чувствую проблемы в том, что люди находятся наедине с самими собой. Другое дело, что и это состояние крайне невыносимо, если у тебя вообще нет способа контактировать. В тесном пространстве два, три, а то и четыре человека (жена, муж и дети) очень трудно уживаются, если не меняется обстановка. Это же очевидно. Где сидеть в длительной изоляции — одному или с кем-то? Каждому своё. Одному чуть легче поначалу. Но дальше появляется такая же каша, мне кажется.

О плюсах пандемии

Эпидемия случается, по-моему, раз в два-три столетия точно. И считать, что цивилизация достигла каких-то высот, которые позволяют этого избежать… Природа умнее и хитрее. В конце концов, не исключено, что это может быть вирус искусственного происхождения. Опять же, я не обладаю информацией, не могу утверждать. Но есть и такое мнение.

Я думаю, что вирус — явление естественное, исходя из социальной повестки. Потому что население большое, ресурсы распределены не совсем справедливо. Происходят бесконечные перемещения, наблюдается нестабильная обстановка в различных проблемных регионах.

Мне кажется, что это вообще меньшее зло из того, что могло быть. Да простят меня те люди, которые уже пострадали и которые ещё пострадают, но это не чума, не холера, не испанка, когда вымирали по 50—60 миллионов. По большому счёту, это просто предупреждение, чтобы опомниться, задуматься, оглянуться. Для многих — для меня, в том числе — это способ изменить пространство и что-то поменять в жизни, остановиться, просто сделать паузу. Вы поймите: когда ты находишься в состоянии принятия решения или в какой-то не самой плодотворной фазе, а весь мир бежит, развивается, и тебе кажется, что ты за ним не успеваешь, а у многих людей есть такой ощущение… У меня так же, конечно. А сейчас всё остановилось. И это время — по крайней мере, для тех кто не в зоне риска и кто соблюдает какие-то элементарные нормы, — способ посмотреть внутрь себя. Лично я вижу внутри много плохого и много нерешённого.

РИА Новости

© Алексей Куденко

О влиянии пандемии на киноиндустрию

Кино, наверное, изменится до такой степени, что широкий экран перестанет иметь ключевое значение для индустрии. Не знаю, я не Ванга, не Нострадамус, но, насколько я понимаю, экономическая ситуация заставит людей очень избирательно относиться к трате денег и времени на свой досуг. В данном случае, вот сию секунду, ситуация показывает, что онлайн-просмотры увеличивались колоссально. Это просто и легко из жизни, из социальной привычки, у людей не уйдёт.

Думаю, очень серьёзно пострадает широкий экран. Какие-то большие релизы останутся. Там есть своя экономика, я просто не хочу её сейчас пояснять, но российское кино, когда делается с прицелом на сборы, в основном должно собрать не меньше миллиарда рублей — по объективной экономике. Я не уверен, что продюсеры смогут гарантировать себе такие сборы при той экономической обстановке, которая будет дальше.

Ну, какая это может быть картина. В следующем году будут релизы фильмов «Серебряные коньки», «Огонь» с Хабенским и так далее. Возможно, эти картины при правильном вложении ресурсов, как продюсерских, так и логистических, и при поддержке государства сработают, как сработали раньше другие удачные релизы типа «Легенды 17». Но, мне кажется, с широким экраном всё будет тяжелее.

Мультиплексы сейчас пустеют, надо платить аренду и всё восстанавливать. И в принципе люди привыкнут, что лучше посидеть дома, посмотреть какой-нибудь классный сериал по недорогой подписке. Мне кажется, что будут развиваться онлайн-просмотры и, соответственно, интернет-площадки. А широкий экран будет оставаться полем соревнований больших релизов.

Нишевое, спорное или, допустим, без потенциала на большие сборы кино может просто исчезнуть, как явление. Или уйти в тот же самый интернет.

Кстати, «Сторож» выходил онлайн на «Яндексе». Там был небольшой факультативный прокат, где-то 50 копий. Но он никакого глобального значения не имел. Кстати, пытались там что-то вменить, начать считать эти сборы. Это очень смешно, потому что никакого упора на прокат не делалось. Все понимали, что «Сторож» — картина для онлайн-просмотра.

Наверное, интернет продолжит развиваться, а широкий экран будет испытывать большие затруднения. Все почувствовали, что наступает новая эпоха, где массовое скопление людей может быть даже опасно. Вот сейчас коронавирус прошёл, COVID-19, а может быть COVID-21 или COVID-23. Я иронизирую, как говорится, в грустном ключе. Но ощущение того, что собираться вместе в большом количестве несколько опасно, может задержаться чуть более надолго, чем мы предполагаем. Люди будут побаиваться больших скоплений. Я думаю, что надо мыслить позитивно. Со временем этот страх уйдет.

О возможности снять кино про COVID-19

Думаю, интересно снять кино не про COVID-19, а про эту ситуацию, в которой все оказались, как в пустоте. Не про ситуацию как таковую: про человека, который даже в этих условиях понимает, что главный ад, главная трагедия и драма не в коронавирусе, а в его собственной голове.

Если бы написать и снять фильм о человеке, который жил во внутреннем аду до коронавируса, а потом, когда коронавирус появился, и произошла вся эта ситуация, потихонечку вытащил себя за волосы из ада, в котором существовал! Я имею в виду конформизм, враньё, измена жене, измена самому себе... И вдруг в этих обстоятельствах, казалось бы, тотальной паники, он понимает, что главное, что нужно решить и с чем справиться — собственные демоны и страхи. Вот это была бы интересная история. Потому что снимать про коронавирус, что кто-то где-то сидит и не может общаться с собственной мамой… Я понимаю, что это трагично, но не настолько. А вот снять историю о том, что происходит тотальная паника, все ждут конца света, а конец света — он вот здесь, если он и наступает — вот это было бы неплохо. Тогда контраст соотношения был бы очень интересный. И про это, конечно, нужно подумать. И я подумаю.

Полную версию интервью с Юрием Быковым смотрите здесь.