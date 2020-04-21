Ромул, Рем, Кий: тест RT о легендарных основателях городов
21 апреля 753 года до нашей эры, согласно преданию, братья-близнецы Ромул и Рем основали город Рим. По легенде, они были сыновьями от внебрачной связи бога войны Марса и весталки Реи Сильвии. По приказу царя незаконнорождённых младенцев бросили в корзине в Тибр, но они спаслись: их прибило к берегу, где их нашла волчица и вскормила своим молоком. Похожие красивые легенды о своих основателях имеют многие древние города. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, хорошо ли вы их знаете!
- Gettyimages.ru
- © Frank Bienewald
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей