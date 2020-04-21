Королева пустыни: компания Спилберга снимет байопик о единственной победительнице ралли «Дакар»

Компания Стивена Спилберга займётся производством байопика о Ютте Кляйншмидт — немецкой гонщице, которая стала первой и единственной в истории женщиной, выигравшей ралли «Дакар». В качестве продюсеров проекта выступят Дэвид Литч и Келли Маккормик, известные по работе над фильмами «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Дэдпул 2», «Взрывная блондинка» и «Дивизион». Сценарий картины напишет автор скрипта к «Хорошим девчонкам» Грета Хайнеманн. Сама Кляйншмидт присоединится к съёмочной группе как сопродюсер.

Компания Стивена Спилберга Amblin Partners приобрела права на съёмки байопика о немецкой гонщице Ютте Кляйншмидт — первой и единственной женщине в истории, выигравшей ралли «Дакар». Как сообщает Variety, Amblin Partners также будут переданы права на мемуары Кляйншмидт «Моя победа на «Дакаре», опубликованные в 2010 году.

В качестве продюсеров фильма выступят Дэвид Литч и его супруга Келли Маккормик (ранее они уже работали вместе над фильмами «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Дэдпул 2», «Взрывная блондинка» и «Дивизион»), а также Дэвид Кауфман и Энни Мартер.

Кроме того, к команде продюсеров присоединится сама Ютта Кляйншмидт, уже имеющая небольшой опыт работы в кино. Спортсменка неоднократно появлялась в документальных проектах, а в 2009-м сыграла эпизодическую роль в фантастическом триллере Энтони Уоллера «Ужас на глубине 9 миль».

Сценарий байопика напишет Грета Хайнеманн, которая выросла на баварско-австрийской границе — совсем рядом с местом, где жила Кляйншмидт. Хайнеманн известна по сериалам «Морская полиция: Новый Орлеан» и «Хорошие девчонки».

Первая и единственная

Ютта Кляйншмидт родилась в 1962 году в Кёльне, но детство её прошло в баварском Берхтесгадене. Свой первый мотоцикл будущая спортсменка купила в 18 лет. Она получила образование в области физики и устроилась в компанию BMW, где работала в течение шести лет.

На «Дакар» Кляйншмидт впервые попала в 1987 году в качестве зрителя. Однако просто наблюдать за происходящим на трассе ей было неинтересно, и она вместе с гонщиками преодолела на собственном мотоцикле весь маршрут.

Уже в следующем году спортсменка проходила марафон на правах участницы — вновь на своём мотоцикле.

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© Jutta Kleinschmidt

В 1992 году Кляйншмидт уволилась из BMW, сменила мотоцикл на автомобиль и вплотную занялась своим главным увлечением — автоспортом.

Уже в 1997-м Кляйншмидт выиграла спецучасток ралли «Дакар», что ранее не удавалось ни одной женщине. Спустя два года спортсменка заняла третье место в общем зачёте, а в 2001-м, выступая за команду Mitsubishi, стала первой и единственной женщиной, победившей в гонке.

Собственный рекорд Ютте Кляйншмидт повторить не удалось. В 2002 году гонщица перешла в команду Volkswagen. Кляйншмидт в одной команде с Фабрицией Понс заняла восьмое место в общем зачёте и второе среди моноприводных болидов. В 2005-м команда заняла третье место, а спустя год спортсменка не договорилась с Volkswagen о продлении контракта. При этом, по данным портала Motorsport.com, позднее гонщица жаловалась на сексуальные домогательства со стороны бывшего руководителя команды Криса Ниссена.

В последний раз Ютта Кляйншмидт принимала участие в ралли «Дакар» в 2007 году в команде X-raid и заняла со своим штурманом Тиной Тёрнер 15-е место.

Кляйншмидт уже не участвует в таких серьёзных гонках, однако из автоспорта она не ушла. Так, с 2018 года спортсменка занимает пост президента комиссии Международной федерации автоспорта (ФИА) по ралли-рейдам.

Как отмечает Variety, ралли-марафон «Дакар» (ранее также был известен как ралли Париж — Дакар) часто называют самой опасной гонкой на планете. Часть маршрутов пролегает через пустыню, где вообще отсутствуют дороги. Усложняют задачу участников погодные условия — песчаные бури или дожди. Гонка проводится уже более 40 лет — с 1978 года. За всё это время «Дакар» унёс жизни более 70 человек.