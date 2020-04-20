Александр Устюгов против наёмного убийцы: на экраны выходит сериал о покушении на примадонну советской эстрады

20 апреля начинается показ детективного сериала «Охота на певицу», в основу которого легла реальная история покушения на примадонну советской эстрады Аллу Пугачёву. Роль серийного убийцы исполнил Артём Быстров, а преследуемую артистку (в ленте её зовут Жанной Балашовой) сыграла Анна Христич. Однако линия певицы здесь второстепенна. В центре сюжета — взявшийся расследовать запутанное дело подполковник Гордин. Его роль досталась Александру Устюгову, наиболее известному по образу майора Романа Шилова в «Ментовских войнах».

20 апреля телеканал НТВ начинает показ детективного сериала «Охота на певицу» режиссёра Александра Касаткина. В основу сюжета многосерийного фильма легло дело, которое было засекречено почти 20 лет — реальная история покушения на примадонну советской эстрады Аллу Пугачёву.

Действие сериала разворачивается в СССР в конце 1970-х. По сюжету в дом, где живёт известная советская певица, проникает наёмный убийца. Однако покушение на суперзвезду срывается. В то же время в Москве и Подмосковье происходит несколько загадочных убийств. К расследованию подключается подполковник милиции Гордин (Александр Устюгов), который находит связь между преступлениями.

Несмотря на то что сценарий основан на реальных событиях, он разительно отличается от истории покушения на Пугачёву.

За Пугачёвой охотился серийный убийца Анатолий Нагиев, убивший нескольких женщин и впоследствии приговорённый к расстрелу. Он был фанатом Аллы Борисовны и, по собственному признанию, видел её в числе своих жертв. Нагиев преследовал певицу несколько месяцев и, по некоторым данным, однажды даже пробрался к ней за кулисы. Позднее маньяк подкараулил артистку у её дома. Он попытался зайти вместе с ней в лифт, но был остановлен консьержкой.

В сериале примадонну выслеживает герой Артёма Быстрова — наёмный убийца по кличке Немчик. Он не имеет ни малейшего представления о том, кто его следующая жертва, и лишь пытается выполнить очередное задание. Немчик проникает в квартиру певицы (консьержка здесь тоже задействована), но выясняет, что артистка не одна. Уже после сорвавшегося покушения герой задаётся вопросом: зачем вообще убивать певицу?

Как отмечает сценарист Олег Антонов, перед командой проекта не стояло цели выпустить документальный сериал. По его словам, оригинальная история — кровавая, жёсткая драма больного человека, в которой нет места художественному вымыслу.

«Он был просто больным человеком... Это история маньяка в чистом виде. Для меня это малоинтересно», — пояснил Антонов в беседе с RT, подчеркнув, что сюжет «Охоты на певицу» лишь вдохновлён реальными событиями.

Сериал и реальную историю объединяет исходное событие — намерение маньяка убить звезду эстрады 1970-х.

«У нас не история про конкретно Нагиева и Пугачёву. У нас другой тип истории, когда взята суть попытки преступления, а дальше на основании этого создаётся отдельное самостоятельное произведение», — рассказал сценарист.

© Пресс-служба НТВ

Режиссёр Александр Касаткин подчеркнул, что история попытки покушения на примадонну — только один из эпизодов уголовных дел охотников за звёздами, которые вошли в основу сериала.

«В «Охоте на певицу» главным стал тандем следователей — подполковника Гордина и капитана Колесникова. Два опера, можно сказать, выросших на одной земле. Но только первый поднялся до министерских должностей, а второй в силу своего характера и известной русской любви к горькой так и остался районным опером. Вот этим двум советским милиционерам и предстоит раскручивать наше очень запутанное дело», — рассказал Касаткин RT.

Актёр Александр Устюгов отмечает, что этот проект — история о том, как человек «преодолевает себя, как он пытается докопаться до истины и всем доказать, что он мужчина, оперативник, сыщик».

Единственный действительно существовавший персонаж в сериале — министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков. Остальные герои выдуманы создателями проекта.

Несмотря на очевидные параллели между некоторыми героями и реальными персонами, на своих прототипов персонажи не походят даже внешне. Так, Нагиев был невысоким мужчиной спортивного телосложения с запоминающимися чертами лица и мимикой (консьержка даже отмечала, что в его глазах будто не было глазных яблок, а вращались они, словно «чёртово колесо»). Немчик в исполнении Быстрова выглядит хоть и подозрительно, но ужасающих черт в его лице нет. Кроме того, артист на голову выше своего прототипа и не кажется атлетом.

Действует Немчик не как профессиональный убийца. Только для того, чтобы раздобыть милицейскую форму, он придумывает запутанную схему, в результате которой появляются и пострадавшие, и свидетели. Кроме того, герой, который вроде бы убивает практически с детства, в ходе выполнения очередного задания обливается потом и дёргается, наводя на себя ещё больше подозрений.

Звезду советский эстрады Жанну Балашову сыграла молодая актриса Анна Христич. В разговоре с RT она пояснила, что её героиня, скорее, собирательный образ ярчайших звёзд конца 1970-х, для создания которого Христич отсмотрела множество концертов, интервью, клипов, выступлений и фильмов; старалась повторить перед зеркалом жесты, мимику, дыхание, взгляд артисток.

«Вслушиваясь в интервью, я разгадывала, что стоит за их мировоззрением и поступками. Кроме прямых наблюдений мне ещё хотелось вдохновиться ощущением чего-то великого, значимого, масштабного. Поэтому я смотрела фильмы о певицах, многие из которых я люблю с детства. Мне было вдвойне приятно их пересмотреть теперь уже для дела, и я пыталась уловить, как другие актрисы передают на экран великие образы, через что им это удаётся. В общем, разгадывала секреты коллег», — отметила Христич.

Она подчеркнула, что режиссёр позволял много импровизировать, благодаря чему ей удалось показать образ, вдохновлённый личными впечатлениями от творчества звёзд эстрады.

«Главным открытием для меня стало то, что сила и величина фигуры — в простоте. И даже самая яркая женщина на эстраде ощущает себя не певицей, а просто женщиной, которая поёт», — рассказала Христич.

© Пресс-служба НТВ

По словам Антонова, кинематографисты намеренно пытались придать персонажам максимальную достоверность с точки зрения времени, но не фамилий и судеб.

«Люди, как правило, оказываются недовольны увиденным на экране, и каждый будет говорить, что многое показали неверно. У нас не было желания сделать документальный фильм или докудраму. Это художественное произведение, поэтому и все остальные персонажи из области художественного вымысла», — подчеркнул сценарист.

Достоверной с точки зрения соответствия времени историю делали как через декорации и костюмы, так и через другие художественные решения. К примеру, в сериал вошло множество реальных кадров советский хроники.

«Сейчас это воссоздать практически невозможно, не хватит никакого бюджета. А так мы можем увидеть, как выглядела Москва. С помощью небольших вставок документальных кадров нам удалось показать дух времени и настроение», — отметил Олег Антонов.

Также кинематографисты попытались объяснить, как герой Артёма Быстрова стал преступником. При помощи флешбэков из детства Немчика, а также закадрового голоса зрители многое узнают о взрослении персонажа и могут проследить, что повлияло на его психику и дальнейшую жизнь.

Закадровый голос присутствует во многих сценах. И если в некоторых случаях он помогает лучше понять чувства и мотивацию героев, то в других лишь дублирует очевидные вещи.

Интересно, что закадровый текст читает актёр Леонид Каневский, который с 2006 года является ведущим цикла документальных передач о громких преступлениях «Следствие вели...». В некоторых сценах из-за обилия закадрового текста возникает ощущение, что на экране — не игровой сериал, а очередной выпуск программы. Что, впрочем, помогает сделать «инспирированную» настоящим покушением криминальную историю чуть более приближенной к реальности.