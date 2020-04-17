Каникулы строгой экономии: как коронавирус повлиял на киноиндустрию

Пандемия коронавируса ударила по всем областям киноиндустрии — от производства до проката. Потери уже весомые: к примеру, за минувший месяц «Мосфильм» лишился более 90% выручки. Представители отрасли предупреждают, что даже после снятия ограничительных мер понадобится немало времени для преодоления их последствий, а за последующие три года индустрия может недосчитаться 150 млрд рублей.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции терпят убытки самые разные сферы культуры, и кинопромышленность не исключение. Самоизоляция, карантин и прочие ограничительные меры ударили по всем областям отрасли — от производства до проката.

16 апреля режиссёр Карен Шахназаров сообщил, что подведомственный ему концерн «Мосфильм» терпит колоссальные убытки: за месяц студия лишилась более 90% выручки.

В настоящее время на «Мосфильме» ведётся работа только над телепередачами, которые выходят в прямом эфире. Остальная часть производства приостановлена. Тем не менее, подчеркнул Шахназаров, сотрудники концерна получают зарплату. По его оценкам, ресурсов студии хватит на год. «Но, к сожалению, средства, которые мы могли бы пустить на развитие, приходится тратить сегодня», — приводит его слова ТАСС.

Директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащёва сообщила, что в марте выручка предприятия уменьшилась на 30%, однако в дальнейшем ожидаются куда большие потери: 50—60%.

Помимо снижения выручки, кинокомпании столкнутся с уменьшением объёма инвестиций. Так, генеральный директор «Студии ТриТэ» Леонид Верещагин заявил, что производство недополучит от 5 до 7 млрд рублей.

Он также раскрыл прогнозы убытков в сфере проката. «Кинотеатры недосчитаются порядка 24—25 млрд рублей от сборов, они находятся в бедственном положении», — цитирует Верещагина Интерфакс.

Ситуация усугубляется тем, что до пандемии коронавируса дистрибьюторы потратили большие суммы на приобретение лицензий.

Верещагин подчёркивает: с окончанием пандемии возникнут другие, дополнительные сложности. Так, фильмы, премьеры которых были запланированы на разные даты, теперь будут выходить одновременно.

Аналогичные опасения выражает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. В интервью журналу «Огонёк» он разъяснил, что многим осенним премьерам придётся конкурировать между собой за выручку и зрители не успеют просмотреть их все.

Вместе с тем Березин подчеркнул, что возвращение к нормальному функционированию площадок будет происходить постепенно: после пандемии зрителям предстоит убедиться, что посещение общественных мест безопасно. По этой причине сразу же после открытия кинотеатров не стоит ожидать громких премьер.

«Совокупный объём потерь для кинотеатральной индустрии, наверное, приближается к 40 млрд», — заключил Березин. При этом к окончанию восстановления отрасли закроются до четверти площадок, предположил он.

Фото со съёмок фильма «Чудо-женщина: 1984»

© imdb.com

14 апреля Ассоциация владельцев кинотеатров призвала подписать «Декларацию принципов добросовестной конкуренции в сфере публичной демонстрации фильмов». В ней прописан порядок взаимодействия площадок, операторов и отдельных работников, а также закреплён отказ от демпинга цен. В числе подписавших документ — Объединённая киносеть («Формула кино», «Кино Окко», «Синема Парк»), «Пять звёзд», «Синема Стар», «Люмен» и другие компании и площадки.

Председатель Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов в ходе онлайн-заседания продюсеров «Стоп! Не снято! Киноиндустрия в период коронавируса» предположил, что функционирование кинотеатров в прежнем режиме возобновится в лучшем случае к сентябрю.

В целом же с последствиями пандемии придётся справляться в течение трёх лет. За это время убытки составят более 150 млрд рублей, заявил Сельянов.

Ограничения, введённые разными странами из-за пандемии коронавируса, ударили и по зарубежной киноиндустрии. Кинотеатры, помимо оттока посетителей, несут убытки и из-за падения стоимости акций. Так, пять крупнейших североамериканских сетей потеряли более половины рыночной стоимости.

Из-за приостановки производства компаниям пришлось отказаться от услуг штатных сотрудников и фрилансеров. В марте Международный альянс работников театрального сценического искусства (IATSE) сообщил, что только в Голливуде работу потеряли около 120 тыс. человек. Британский Профсоюз в сфере вещания, развлечений, коммуникаций и театра (Bectu) предоставил данные, согласно которым в результате пандемии своих мест лишатся порядка 50 тыс. фрилансеров, чья деятельность связана с кино.

Борьба с кинокризисом

22 марта была опубликована официальная рекомендация Министерства культуры о закрытии кинотеатров.

АВК отреагировала на эту новость положительно: данная мера позволяет владельцам заведений оформить простой и решить ряд финансовых вопросов — в частности, с арендодателями и собственными сотрудниками.

11 апреля министр культуры Ольга Любимова попросила главу Минэкономразвития Максима Решетникова включить производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (вместе с изданием звукозаписей и нот, а также деятельностью музеев и зоопарков) в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от коронавируса.

В ряде стран также вводятся меры поддержки киноиндустрии в период пандемии коронавируса. Так, работников обеспечивают кратковременной занятостью, а организациям предоставляются особые кредиты и льготы.

Профильные организации Бельгии, Германии, Греции, Италии и других стран создали фонды поддержки кинопромышленности: часть из них нацелены на помощь проектам, запущенным в производство незадолго до введения ограничительных мер, некоторые ориентируются на субсидирование короткометражного кино, документальных или анимационных фильмов. Также вводятся меры по предотвращению сокращения персонала.

По мнению некоторых экспертов, размер убытков мировой киноиндустрии в лучшем случае достигнет $5 млрд.