«Самые вдохновляющие мемуары»: в США экранизируют книгу сбежавшего из Освенцима Рудольфа Врбы

Американская киностудия займётся экранизацией мемуаров Рудольфа Врбы — узника концлагеря Аушвиц (Освенцим), которому удалось совершить побег. Вместе с Альфредом Ветцлером он составил отчёт Врбы — Ветцлера, где рассказал, что в действительности происходило за стенами лагеря. Публикация отчёта помогла спасти десятки тысяч жизней. Над сценарием фильма работают Эван Партер и Пол Хилборн. Также в апреле будет переиздана положенная в основу сценария книга.

Мемуары Рудольфа Врбы — первого узника Аушвица (Освенцима), которому удалось совершить побег из концлагеря, — будут экранизированы.

Как сообщает Deadline, проектом руководит продюсер Бен Шилдс Катлин. Съёмки пройдут под эгидой его киностудии Story in the Sky. Известно, что сценарий будущего фильма разрабатывают Эван Партер и Пол Хилборн. Работы обоих входят в так называемый Чёрный список — перечень пока не реализованных проектов, которые, по мнению составителей, имеют неплохой потенциал.

Партер недавно обращался и к другой исторической теме — Уотергейтскому скандалу. Его сценарий станет основой фильма с Крисом Пайном.

Права на экранизацию мемуаров Врбы кинематографистам передала вдова автора Робин Врба, которая занимается популяризацией наследия мужа.

«Руди считал своим долгом помочь миру в полной мере осознать ужас нацизма и распознать тревожные знаки в будущем», — заявила она.

Мемуары Врбы впервые были опубликованы в 1963 году под названием «Я не могу простить». 21 апреля 2020 года в продажу поступит переиздание под заголовком «Я сбежал из Аушвица».

Пол Хилборн и Эван Партер особо отметили гуманистический посыл книги, с которой им предстоит работать. «История Руди охватывает все аспекты человеческого существования, повествуя о квинтэссенции зла, соседствующей с подлинной любовью, дружбой и триумфом человеческого духа», — подчеркнули сценаристы.

Они также рассказали о сильном впечатлении, которое произвели на них мемуары, и выразили благодарность вдове автора: «Книгу «Я сбежал из Освенцима», повествующую о стремлении человека раскрыть чудовищную правду и спасти свой народ, можно назвать самыми вдохновляющими мемуарами из когда-либо прочитанных нами. Мы очень признательны Робин за то, что она доверила нам поделиться историей Руди с миром».

Альфред Ветцлер

© Wikimedia Commons

Рудольф Врба (настоящее имя — Вальтер Розенберг) родился в 1924 году в Словакии. В возрасте 17 лет Розенберг попал в концлагерь Майданек (Польша), вскоре был переведён в Аушвиц (Освенцим). Там он работал на сортировке личных вещей прибывших заключённых в подразделении «Канада».

Одним из заключённых концлагеря был Альфред Ветцлер, тоже словацкий еврей. В апреле 1944 года после тщательной подготовки они вдвоём сбежали из лагеря.

Беглецы знали, что на поиск отсутствующих на перекличке узников персоналу лагеря отводится три дня. Всё это время Ветцлер и Розенберг скрывались в заранее подготовленном укрытии в стройматериалах.

За 11 дней им удалось добраться до Словакии. Найдя убежище в городе Жилина, они составили документ, известный как отчёт Врбы — Ветцлера (тогда Розенберг впервые выступил под псевдонимом). Бывшие узники подробно описали, что видели в Аушвице: массовые убийства, условия труда и жизни заключённых, а также устройство лагеря.

Этот отчёт сыграл большую роль в деле раскрытия правды о концлагерях — долгое время информация подавалась в искажённом виде. В лагеря отправляли под видом «депортации», и люди до последнего не понимали, что их там ждёт верная смерть.

Отчёт стал первым получившим международную известность свидетельством о событиях в Аушвице. К тому моменту массовая депортация евреев затронула Венгрию, однако политические лидеры потребовали остановить этот процесс. Благодаря действиям Врбы и Ветцлера и международному отклику удалось спасти более 200 тыс. человек.

Ворота концентрационного лагеря Освенцим

globallookpress.com

© Britta Pedersen/ZB

Позже Рудольф Врба выступал свидетелем в ходе послевоенных процессов над фашистами. Также он занимался биохимией и преподавал в Университете Британской Колумбии (Ванкувер, Канада). Врба скончался в 2006 году от рака в возрасте 81 года.

Альфред Ветцлер посвятил себя литературе и журналистике. Он был редактором, также писал собственные книги под псевдонимом Йозеф Ланик. Известен его труд «Освенцим, могила четырёх миллионов человек», где Ветцлер использовал материалы отчёта и дополнил их информацией других свидетелей тех событий. Этой же теме посвящён роман «Чего не видел Данте».