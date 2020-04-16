90-е глазами подростков: каким получился сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»

23 апреля в сети стартует показ сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» режиссёра Ильи Аксёнова. В центре сюжета — жизнь группы подростков, чья юность пришлась на 1990-е. Герои живут в период глобальных перемен, и им уготовано множество испытаний (в том числе — стать свидетелями бандитских разборок). Главные роли в сериале исполнили молодые артисты Егор Губарев, Егор Абрамов, Фёдор Рощин и Валентина Ляпина. Также в проекте задействованы Степан Девонин, Юрий Борисов, Ксения Каталымова и другие актёры.

23 апреля сервис PREMIER начинает показ восьмисерийного драмеди режиссёра Ильи Аксёнова «Мир! Дружба! Жвачка!». В центре сюжета нового сериала — жизнь группы подростков, чьё взросление пришлось на «лихие 1990-е». Глазами молодых людей кинематографисты попытались показать время, когда страна стояла на пороге перемен, а её граждане жили в атмосфере постоянного страха и в любой момент могли оказаться в центре бандитских разборок.

Сценаристами сериала стали Пётр Внуков («Звоните ДиКаприо!»), Александр Белов («Физрук») и Алексей Иванов («СашаТаня», «Физрук»).

Главный герой — 14-летний Саша Рябинин — живёт в среднестатистической семье с мамой-продавщицей, папой-доцентом и младшей сестрой. Занимается Саша тем же, чем его сверстники: гуляет с друзьями, шпионит за симпатичными девушками и бегает от хулиганов.

В ходе очередного конфликта с местной шпаной Саша угоняет и разбивает дорогой автомобиль, принадлежащий местному «братку». Бандит требует от семьи Рябининых возмещения ущерба и крупную сумму сверху. Вскоре выясняется, что с беззащитной семьёй главного героя не всё так просто: в ситуацию вмешивается дядя Саши — ветеран афганской войны, главарь другой банды. Так Саша становится причиной конфликта между двумя группировками.

Одно из главных достоинств сериала — воссоздание атмосферы 1990-х.

Благодаря работе художников по костюмам и художника-постановщика Ольги Соколовой (она же работала над проектами «Филфак» и «Магомаев») каждая деталь в кадре напоминает о тех временах.

Кинематографисты тщательно продумали не одни только помещения, мебель, посуду, технику и одежду героев, но и появление в кадре мелочёвки вроде всем знакомой жёлтой коробки чая, синего коробка спичек или аутентичной игровой приставки. Эпоха угадывается уже с первых секунд открывающих титров, выполненных в стиле меню игр для Dendy.

Добавляет ностальгии и музыкальное сопровождение: в фильме звучат такие ретро-хиты, как «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой (правда, песня вышла на несколько лет позже описываемых событий), «Белая ночь» группы «Форум», It’s My Life Доктора Албана и другие.

© Видеосервис PREMIER

Сложно сказать, чего в сериале больше — драмы или комедии. С одной стороны, авторы решились показать сложную структуру общества (в том числе криминального мира, в котором всё кругом, вплоть до милиции, контролировалось бандитами), не скупились на насилие и житейские трудности. С другой — сюжетные линии сериала нарочито утрированы, а образы персонажей упрощены и гиперболизированы, и это решение характерно для комедийного жанра. Впрочем, такой подход к проработке истории и персонажей можно объяснить желанием создателей показать события именно так, как их могли бы увидеть сквозь юношеские розовые очки главные герои — подростки.

Создатели сериала выбрали правильную динамику повествования: жизнь главных героев наполнена событиями разного масштаба, и возможности заскучать у зрителей практически нет — как и устать от избытка информации. На пользу восприятию пошли и многочисленные шутки. Не все они удачные. Так, на общем фоне картины странно звучит фраза патологоанатома, осматривающего живого (и, по-видимому, не собирающегося умирать) пациента: «Это к нам ещё рано. Приходите через пару дней, когда его перитонит добьёт». Ещё большее недоумение вызывает позитивная реакция матери главного героя на новость о смерти одной из продавщиц.

Героиня Ксении Каталымовой, Надежда Рябинина, в принципе — самый утрированный и абсурдный персонаж. Даже оказавшись в крайне тяжёлой ситуации она отказывается от помощи родственника, а потом решительно снимает с себя украшения и отбирает копилку у маленького ребёнка, лишь бы не брать «бандитские деньги» и не отдавать их таким же бандитам. Та же героиня говорит, что ей важны гордость репутация, но ради денег терпит приставания со стороны начальника.

Однако в сериале есть и действительно интересные, хорошо продуманные персонажи. В их числе один из основных героев — дядя Алик в исполнении номинанта на премию «Золотой орёл» Юрия Борисова.

Бандит из 1990-х в исполнении Борисова остался «живым», не растерял важные человеческие качества и бесконечное обаяние.

Едва ли у кого-то из зрителей герой Борисова — преступник! — вызовет антипатию. При всех своих отрицательных чертах Алик не забывает о семье и заботится о близких, даже когда те пренебрегают его поддержкой. Особо умиляет его забота о племяннике, которого Алик не только оберегает физически, но и поддерживает морально. В очень похожем образе Борисов предстал в взявшей главный приз на «Кинотавре» картине «Бык» режиссёра Бориса Акопова. Там артист также исполнил роль лидера действующей в 1990-е преступной группировки, положительного персонажа (а сцены с гранатой и погромом на рынке так вообще выглядят как прямолинейный оммаж).

© Видеосервис PREMIER

Кардинальная смена образа предстояла сыгравшему отца Саши Степану Девонину, наиболее известному по роли ветеринара в фильме Наталии Мещаниновой «Сердце мира» (за эту работу Девонин получил приз «Кинотавра»). В сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» состаренный лет на десять артист сыграл тонко чувствующего доцента и писателя. У него, как и у его супруги, есть гордость, которой сперва вообще уделяется как-то слишком много внимания. Но в случае с Девониным это качество выражается совершенно иначе. Мужчина не видит ничего зазорного в том, чтобы обратиться к близким за помощью — кем бы они ни были. Зато истинным кошмаром для него, как для человека искусства, становится работа на рынке.

Девонин очень убедительно сыграл человека, который мыслит совершенно другими категориями, нежели окружающие его люди. Рябинин-старший страдает от стандартных бытовых проблем и примитивного окружения и ищет возможности для самореализации в искусстве в то время, когда головы людей забиты принципиально другими вещами.

Актёр появляется в нескольких очень сильных сценах, одна из которых (герой на рынке пытается остановить бандитов при помощи стихов), может побороться за звание самого эффектного эпизода в сериале. Даже в лёгком, комедийном проекте артисту, которому до «Сердца мира» доставались в основном незначительные роли, удалось в полной мере раскрыть себя.

Из общей массы выделяется ещё один интересный персонаж — Илья, один из друзей Саши. Его сыграл Фёдор Рощин. Молодой актёр предстал в образе замкнутого подростка со странностями: парень дружит с тараканом, которого держит в спичечном коробке; рискуя собой, спасает от бандитов дохлую кошку и зачем-то заваливает друзей фактами на тему анатомии и смертности в разных странах. Этот герой уже в первых сериях продемонстрировал талант попадать в непростые ситуации и в дальнейшем, вероятно, найдёт ещё не один способ разнообразить свою жизнь.

Забавными чертами создатели сериала одарили и бандитов. Классические злодеи оказываются ценителями искусства, что сильно контрастирует с их брутальными образами. Антитеза, конечно, — приём для кинематографа не новый (буквально месяц назад мы наблюдали за похожими персонажами в комедии «Отель Белград»; ещё раньше неоднократно видели, как киношные бандиты живут чуть ли не в музеях, а маньяки слушают классическую музыку), но по-прежнему уместный.

© Видеосервис PREMIER

Несмотря на обилие в сюжете юмора и прочих присущих развлекательному контенту атрибутов, а также желание привлечь и удержать массового зрителя, кинематографисты заверяют, что не пытаются романтизировать 1990-е. Напротив: они намеревались показать это время максимально объективно и широко, насколько возможно (с учётом, что разговор ведётся от лица подростков).

По словам продюсера Антона Щукина, все авторы проекта в 1990-е были подростками. В ходе работы над сериалом они делились историями, страхами и переживаниями из детства. Многие воспоминания были негативными.

«Я ненавижу девяностые, я не испытываю романтической ностальгии по этому времени. Девяностые оставили шрам на всю страну, в этом отпечатке наша любовь к силе, желание урвать кусок, готовность оправдать свои нечестные поступки. И все равно я остаюсь оптимистом, ведь Рябинины-Волковы смогли пройти испытания девяностыми, значит, и мы сможем остаться людьми в самые сложные времена», — заявил Щукин.

Авторы проекта пытались не обойти вниманием и проблемы, волновавшие подростков во все времена. Креативный продюсер сериала Александр Белов даже выразил надежду на то, что сериал поможет наладить коммуникацию между детьми и родителями. Однако в первых эпизодах нет ни малейшего намёка на понимание между представителями разных поколений (да и порой людей одного возраста). Напротив, возникает вопрос: как столь разные люди могут уживаться под одной крышей и в принципе общаться? Впрочем, велика вероятность, что постепенно создатели сериала раскроют и эту тему.