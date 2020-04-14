Кто вы из великих русских реформаторов? Тест RT ко дню рождения Петра Столыпина

158 лет назад в Дрездене в дворянской семье родился Пётр Столыпин — российский государственный деятель, в последние годы жизни занимавший посты министра внутренних дел и главы правительства Российской империи. Он стал автором целого ряда законопроектов и шагов, получивших известность как столыпинская аграрная реформа. Его инициативы критиковались, в том числе за излишнюю жёсткость, и в итоге так и не были осуществлены до конца. Однако Столыпин вошёл в историю как великий реформатор. Пройдите наш тест и узнайте, на кого из русских государственников, не боявшихся перемен, вы похожи больше всего.