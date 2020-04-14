Кто вы из великих русских реформаторов? Тест RT ко дню рождения Петра Столыпина

Короткая ссылка
RT
158 лет назад в Дрездене в дворянской семье родился Пётр Столыпин — российский государственный деятель, в последние годы жизни занимавший посты министра внутренних дел и главы правительства Российской империи. Он стал автором целого ряда законопроектов и шагов, получивших известность как столыпинская аграрная реформа. Его инициативы критиковались, в том числе за излишнюю жёсткость, и в итоге так и не были осуществлены до конца. Однако Столыпин вошёл в историю как великий реформатор. Пройдите наш тест и узнайте, на кого из русских государственников, не боявшихся перемен, вы похожи больше всего.
Кто вы из великих русских реформаторов? Тест RT ко дню рождения Петра Столыпина

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить