Голливудский актёр, звезда итальянского кино и японский комик: кого из знаменитостей потерял мир из-за коронавируса

За последние дни COVID-19 унёс жизни нескольких известных деятелей культуры, в числе которых американский актёр Аллен Гарфилд, музыкант Джон Прайн, комик Кэн Симура, актёры Марк Блум и Лючия Бозе. Многие в настоящее время борются с заболеванием или уже справились с ним: о положительном результате теста на коронавирус сообщили басист группы Duran Duran Джон Тейлор, генеральный директор NBCUniversal Джефф Шелл, рэпер Scarface и другие.

7 апреля в Калифорнии из-за вызванных коронавирусом осложнений скончался 80-летний американский актёр Аллен Гарфилд. Он известен по таким проектам, как «Трюкач», «Отрыв», «Положение вещей», «Разговор», «Нэшвилл» и прочим. В числе последних снятых при участии артиста картин — мелодрама Фрэнка Дарабонта «Мажестик» с Джимом Керри в главной роли и триллер «Белый парень». За годы карьеры в кино, начавшейся в конце 1960-х с фильма «Приветствия», Гарфилд исполнил более сотни ролей.

Также 7 апреля в возрасте 73 лет скончался американский музыкант и автор песен Джон Прайн. Выступавший в жанрах кантри и фолк артист выпустил более 20 музыкальных альбомов и 11 раз был номинирован на премию «Грэмми». Две его пластинки — The Missing Years 1991 года и Fair & Square 2005 года — получили награду. Кроме того, в 2020-м Прайн стал обладателем статуэтки за музыкальные достижения в жизни.

5 апреля стало известно о смерти видного деятеля музыкальной индустрии Нила Лашера. Ему также было 73 года. В последнее время Лашер работал старшим консультантом в звукозаписывающей компании Sony/ATV Music Publishing. Кроме того, он принимал активное участие в деятельности фонда MusiCares и занимался программами по борьбе с алкоголизмом и наркотической зависимостью в музыкальной индустрии.

Шотландский комик и актёр Эдди Лардж

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Шотландский комик и актёр Эдди Лардж ушёл из жизни 2 апреля в возрасте 78 лет. Наибольшую известность актёру принесло комедийное шоу Little and Large, которое Лардж вёл вместе с другим комиком — Сидом Литтлом. Незадолго до смерти артист с сердечной недостаточностью попал в больницу, где заразился коронавирусом.

1 апреля в Нью-Йорке на 53-м году жизни скончался американский музыкант, автор песен, продюсер Адам Шлезингер. Артист является обладателем трёх премий «Эмми» и был номинирован на ряд других престижных наград, в числе которых «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». Музыка Шлезингера звучит в фильмах «С глаз — долой, из чарта — вон!», «Девушки в опасности», сериале «Рок-н-ролл на выезде» и других проектах.

Японский комик Кэн Симура ушёл из жизни 29 марта. 70-летний артист был телезвездой на родине. Незадолго до заражения коронавирусом он впервые получил главную роль в полнометражном игровом фильме.

Американский актёр и продюсер Марк Блум скончался 26 марта, не дожив два месяца до 70-летия. За всю карьеру артист сыграл более 70 ролей в кино и на телевидении. Среди наиболее известных проектов с его участием — «Крокодил Данди» и «Отчаянно ищу Сьюзен». Одной из последних работ артиста стала роль в сериале 2019 года «Почти семья».

Американский драматург и сценарист Терренс Макнелли ушёл из жизни 24 марта. Он написал десятки пьес, несколько опер и бродвейских мюзиклов. Макнелли является обладателем четырёх премий «Тони» и других престижных наград.

23 марта скончалась 89-летняя итальянская актриса Лючия Бозе, звезда фильмов культового режиссёра Микеланджело Антониони «Дама без камелий» и «Хроника одной любви». Бозе работала с такими режиссёрами, как Жан Кокто, Федерико Феллини, Лилиана Кавани и Педро Альмодовар.

Также в марте стало известно о смерти из-за вызванных коронавирусом осложнений актрисы Ли Фьерро, актёра Эндрю Джека, музыкантов Джо Диффи, Алана Меррилла, Эллиса Марсалиса — младшего, Ману Дибанго, дизайнера Серджио Росси, писательницы Патриши Босуорт.

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Многие заразившиеся артисты рассказывают о своём опыте борьбы с болезнью и делятся историями выздоровления.

5 апреля басист и один из основателей группы Duran Duran Джон Тейлор сообщил, что три недели назад у него был диагностирован коронавирус. В настоящий момент артист чувствует себя хорошо. Тейлор подчеркнул, что справиться с болезнью ему помог карантин. По его словам, опасения в отношении вируса совершенно оправданны, но и причин отчаиваться нет: победить болезнь вполне реально.

Незадолго до этого певица и автор песен, пятикратная номинантка на «Грэмми» Сара Бареллис рассказала, что ранее также заболела коронавирусом, но теперь абсолютно здорова.

Генеральный директор NBCUniversal Джефф Шелл не так давно почувствовал себя плохо, а через несколько дней узнал, что причиной его недомогания стал коронавирус. Шелл самоизолировался и продолжает полноценно работать из дома. Он отметил, что разослал сотрудникам письмо со словами поддержки и призвал всех заботиться о себе в это сложное время.

В числе борющихся с коронавирусом медийных персон оказался и рэпер Scarface. Музыкант рассказал о симптомах, с которых началась болезнь (сперва артист перестал чувствовать вкусы и запахи) и подчеркнул, что он «до смерти напуган» и «никогда не чувствовал себя таким уязвимым».

Ранее о положительных тестах на COVID-19 сообщили певица Pink, актёры Том Хэнкс, Ольга Куриленко, Идрис Эльба, Дэниэл Дэ Ким, рэпер YNW Melly, оперный певец Пласидо Доминго, телеведущие Брук Болдуин, Крис Куомо, Энди Коэн и другие. В числе российских медийных персон, пострадавших от коронавируса, — писатель Борис Акунин, актриса Галина Боб и музыкант Лев Лещенко. Последний в начале апреля рассказал о своём выздоровлении.